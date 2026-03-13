НХЛ, 13 марта: «Вашингтон» победил «Баффало», «Миннесота» проиграла «Филадельфии» и другие матчи

Матчи регулярного чемпионата НХЛ

В ночь с 12 на 13 марта в НХЛ прошли игры: «Бостон» — «Сан-Хосе» (2:4), «Баффало» — «Вашингтон» (1:2), «Каролина» — «Сент-Луис» (1:3), «Флорида» — «Коламбус» (2:1 ОТ), «Нью-Джерси» — «Калгари» (4:5), «Тампа» — «Детройт» (4:1), «Торонто» — «Анахайм» (6:4), «Даллас» — «Эдмонтон» (7:2), «Миннесота» — «Филадельфия» (2:3 Б), «Виннипег» — «Рейнджерс» (3:6), «Юта» — «Чикаго» (2:3 ОТ), «Сиэтл» — «Колорадо» (1:5), «Ванкувер» — «Нэшвилл» (4:3 Б), «Вегас» — «Питтсбург» (6:2).

НХЛ. Регулярный чемпионат

13 марта, 02:00. TD Garden (Бостон) Бостон Сан-Хосе

НХЛ. Регулярный чемпионат

13 марта, 02:00. KeyBank Center (Баффало) Баффало Вашингтон

НХЛ. Регулярный чемпионат

13 марта, 02:00. Lenovo Center (Роли) Каролина Сент-Луис

НХЛ. Регулярный чемпионат

13 марта, 02:00. Amerant Bank Arena (Санрайз) Флорида Коламбус

НХЛ. Регулярный чемпионат

13 марта, 02:00. Prudential Center (Ньюарк) Нью-Джерси Калгари

НХЛ. Регулярный чемпионат

13 марта, 02:00. Benchmark International Arena (Тампа) Тампа-Бэй Детройт

НХЛ. Регулярный чемпионат

13 марта, 02:00. Scotiabank Arena (Торонто) Торонто Анахайм

НХЛ. Регулярный чемпионат

13 марта, 03:00. American Airlines Center (Даллас) Даллас Эдмонтон

НХЛ. Регулярный чемпионат

13 марта, 03:00. Grand Casino Arena (Сент-Пол) Миннесота Филадельфия

НХЛ. Регулярный чемпионат

13 марта, 03:00. Canada Life Centre (Виннипег) Виннипег Рейнджерс

НХЛ. Регулярный чемпионат

13 марта, 04:00. Delta Center (Солт-Лейк-Сити) Юта Чикаго

НХЛ. Регулярный чемпионат

13 марта, 05:00. Climate Pledge Arena (Сиэтл) Сиэтл Колорадо

НХЛ. Регулярный чемпионат

13 марта, 05:00. Rogers Arena (Ванкувер) Ванкувер Нэшвилл

НХЛ. Регулярный чемпионат

13 марта, 05:00. T-Mobile Arena (Парадайс) Вегас Питтсбург

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