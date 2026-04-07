НХЛ, результаты 7 апреля: «Баффало» обыграл «Тампу», «Лос-Анджелес» победил «Нэшвилл» и другие матчи

Матчи регулярного чемпионата НХЛ

7 апреля в НХЛ прошли четыре матча: «Баффало» — «Тампа» (4:2), «Виннипег» — «Сиэтл» (6:2), «Сан-Хосе» — «Чикаго» (3:2) и «Лос-Анджелес» — «Нэшвилл» (3:2 Б).

7 апреля, вторник

НХЛ. Регулярный чемпионат

7 апреля, 02:00. KeyBank Center (Баффало) Баффало Тампа-Бэй

НХЛ. Регулярный чемпионат

7 апреля, 02:30. Canada Life Centre (Виннипег) Виннипег Сиэтл

НХЛ. Регулярный чемпионат

7 апреля, 05:00. SAP Center (Сан-Хосе) Сан-Хосе Чикаго

НХЛ. Регулярный чемпионат

7 апреля, 05:30. Crypto.cоm Arena (Лос-Анджелес) Лос-Анджелес Нэшвилл

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