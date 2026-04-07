НХЛ, результаты 7 апреля: «Баффало» обыграл «Тампу», «Лос-Анджелес» победил «Нэшвилл» и другие матчи
Матчи регулярного чемпионата НХЛ
7 апреля в НХЛ прошли четыре матча: «Баффало» — «Тампа» (4:2), «Виннипег» — «Сиэтл» (6:2), «Сан-Хосе» — «Чикаго» (3:2) и «Лос-Анджелес» — «Нэшвилл» (3:2 Б).
7 апреля, вторник
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2025/26
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|9
|7
|2
|15
|2
|Рейнджерс
|9
|6
|3
|12
|3
|Вашингтон
|8
|5
|3
|10
|4
|Нью-Джерси
|8
|4
|4
|8
|5
|Айлендерс
|7
|3
|4
|7
|6
|Питтсбург
|8
|3
|5
|7
|7
|Коламбус
|5
|2
|3
|4
|8
|Филадельфия
|9
|0
|9
|3
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|8
|6
|2
|12
|2
|Тампа-Бэй
|8
|6
|2
|12
|3
|Оттава
|8
|6
|2
|12
|4
|Флорида
|8
|4
|4
|10
|5
|Баффало
|8
|4
|4
|9
|6
|Торонто
|8
|3
|5
|8
|7
|Монреаль
|7
|3
|4
|7
|8
|Детройт
|7
|2
|5
|6
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|8
|6
|2
|12
|2
|Колорадо
|8
|5
|3
|11
|3
|Миннесота
|8
|5
|3
|11
|4
|Виннипег
|8
|4
|4
|10
|5
|Сент-Луис
|7
|3
|4
|7
|6
|Даллас
|7
|3
|4
|7
|7
|Нэшвилл
|7
|2
|5
|7
|8
|Чикаго
|8
|3
|5
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|9
|7
|2
|14
|2
|Эдмонтон
|7
|5
|2
|11
|3
|Сиэтл
|8
|5
|3
|11
|4
|Анахайм
|7
|4
|3
|8
|5
|Сан-Хосе
|7
|4
|3
|8
|6
|Ванкувер
|10
|2
|8
|5
|7
|Лос-Анджелес
|5
|0
|5
|2
|8
|Калгари
|7
|1
|6
|2
Результаты / календарь
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
|18.10
|01:00
|Флорида – Сиэтл
|8 : 3
|18.10
|02:00
|Чикаго – Даллас
|- : -
|18.10
|02:00
|Детройт – Сан-Хосе
|4 : 3 Б
|18.10
|02:00
|Торонто – Айлендерс
|- : -
|18.10
|02:00
|Филадельфия – Оттава
|- : -
|18.10
|02:00
|Монреаль – Баффало
|- : -
|18.10
|02:00
|Коламбус – Рейнджерс
|1 : 0 ОТ
|18.10
|03:00
|Нэшвилл – Сент-Луис
|- : -
|18.10
|04:00
|Лос-Анджелес – Бостон
|- : -
|18.10
|05:00
|Юта – Эдмонтон
|- : -
|18.10
|05:00
|Вегас – Питтсбург
|- : -
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