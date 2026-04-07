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НХЛ, результаты 7 апреля: «Баффало» обыграл «Тампу», «Лос-Анджелес» победил «Нэшвилл» и другие матчи

Ана Горшкова
Корреспондент
Никита Кучеров.
Фото Getty Images
Матчи регулярного чемпионата НХЛ

7 апреля в НХЛ прошли четыре матча: «Баффало» — «Тампа» (4:2), «Виннипег» — «Сиэтл» (6:2), «Сан-Хосе» — «Чикаго» (3:2) и «Лос-Анджелес» — «Нэшвилл» (3:2 Б).

7 апреля, вторник

НХЛ. Регулярный чемпионат
7 апреля, 02:00. KeyBank Center (Баффало)
Баффало
Тампа-Бэй
НХЛ. Регулярный чемпионат
7 апреля, 02:30. Canada Life Centre (Виннипег)
Виннипег
Сиэтл
НХЛ. Регулярный чемпионат
7 апреля, 05:00. SAP Center (Сан-Хосе)
Сан-Хосе
Чикаго
НХЛ. Регулярный чемпионат
7 апреля, 05:30. Crypto.cоm Arena (Лос-Анджелес)
Лос-Анджелес
Нэшвилл

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2025/26

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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 9 7 2 15
2 Рейнджерс 9 6 3 12
3 Вашингтон 8 5 3 10
4 Нью-Джерси 8 4 4 8
5 Айлендерс 7 3 4 7
6 Питтсбург 8 3 5 7
7 Коламбус 5 2 3 4
8 Филадельфия 9 0 9 3
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 8 6 2 12
2 Тампа-Бэй 8 6 2 12
3 Оттава 8 6 2 12
4 Флорида 8 4 4 10
5 Баффало 8 4 4 9
6 Торонто 8 3 5 8
7 Монреаль 7 3 4 7
8 Детройт 7 2 5 6
Центральный дивизион И В П О
1 Юта 8 6 2 12
2 Колорадо 8 5 3 11
3 Миннесота 8 5 3 11
4 Виннипег 8 4 4 10
5 Сент-Луис 7 3 4 7
6 Даллас 7 3 4 7
7 Нэшвилл 7 2 5 7
8 Чикаго 8 3 5 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 9 7 2 14
2 Эдмонтон 7 5 2 11
3 Сиэтл 8 5 3 11
4 Анахайм 7 4 3 8
5 Сан-Хосе 7 4 3 8
6 Ванкувер 10 2 8 5
7 Лос-Анджелес 5 0 5 2
8 Калгари 7 1 6 2
Результаты / календарь
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23.10
18.10 01:00 Флорида – Сиэтл 8 : 3
18.10 02:00 Чикаго – Даллас - : -
18.10 02:00 Детройт – Сан-Хосе 4 : 3 Б
18.10 02:00 Торонто – Айлендерс - : -
18.10 02:00 Филадельфия – Оттава - : -
18.10 02:00 Монреаль – Баффало - : -
18.10 02:00 Коламбус – Рейнджерс 1 : 0 ОТ
18.10 03:00 Нэшвилл – Сент-Луис - : -
18.10 04:00 Лос-Анджелес – Бостон - : -
18.10 05:00 Юта – Эдмонтон - : -
18.10 05:00 Вегас – Питтсбург - : -
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