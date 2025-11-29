НХЛ, результаты 28 и 29 ноября: «Айлендерс» — «Филадельфия», «Вашингтон» — «Торонто» и другие матчи

Матчи регулярного чемпионата НХЛ.

В пятницу, 28 ноября в НХЛ пройдут три матча: «Детройт» — «Тампа-Бэй» (3:6), «Бостон» — «Рейнджерс» (2:6), «Миннесота» — «Колорадо» (3:2 Б).

В ночь на субботу, 29 ноября состоятся еще 12 игр: «Айлендерс» — «Филадельфия» (3:4 Б), «Анахайм» — «Лос-Анджелес» (5:4 Б), «Баффало» — «Нью-Джерси» (0:5), «Вегас» — «Монреаль» (1:4), «Сан-Хосе» — «Ванкувер» (3:2), «Сент-Луис» — «Оттава» (4:3), «Флорида» — «Калгари» (3:5), «Вашингтон» — «Торонто» (4:2), «Каролина» — «Виннипег» (5:1), «Коламбус» — «Питтсбург» (3:4 ОТ), «Даллас» — «Юта"(4:3), «Чикаго» — «Нэшвилл» (3:4).

28 ноября, пятница

НХЛ. Регулярный чемпионат

28 ноября, 20:00. Little Caesars Arena (Детройт) Детройт Тампа-Бэй

НХЛ. Регулярный чемпионат

28 ноября, 21:00. TD Garden (Бостон) Бостон Рейнджерс

НХЛ. Регулярный чемпионат

28 ноября, 23:30. Grand Casino Arena (Сент-Пол) Миннесота Колорадо

29 ноября, суббота

НХЛ. Регулярный чемпионат

29 ноября, 00:05. UBS Arena (Нью-Йорк) Айлендерс Филадельфия

НХЛ. Регулярный чемпионат

29 ноября, 00:05. Honda Center (Анахайм) Анахайм Лос-Анджелес

НХЛ. Регулярный чемпионат

29 ноября, 00:05. KeyBank Center (Баффало) Баффало Нью-Джерси

НХЛ. Регулярный чемпионат

29 ноября, 00:05. T-Mobile Arena (Парадайс) Вегас Монреаль

НХЛ. Регулярный чемпионат

29 ноября, 00:05. SAP Center (Сан-Хосе) Сан-Хосе Ванкувер

НХЛ. Регулярный чемпионат

29 ноября, 00:05. Enterprise Center (Сент-Луис) Сент-Луис Оттава

НХЛ. Регулярный чемпионат

29 ноября, 00:05. Amerant Bank Arena (Санрайз) Флорида Калгари

НХЛ. Регулярный чемпионат

29 ноября, 01:00. Capital One Arena (Вашингтон) Вашингтон Торонто

НХЛ. Регулярный чемпионат

29 ноября, 01:00. Lenovo Center (Роли) Каролина Виннипег

НХЛ. Регулярный чемпионат

29 ноября, 03:00. Nationwide Arena (Коламбус) Коламбус Питтсбург

НХЛ. Регулярный чемпионат

29 ноября, 04:00. United Center (Чикаго) Чикаго Нэшвилл

НХЛ. Регулярный чемпионат

29 ноября, 04:00. American Airlines Center (Даллас) Даллас Юта

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