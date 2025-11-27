Хоккей
27 ноября, 09:00

НХЛ, результаты 27 ноября: «Вашингтон» переиграл «Виннипег», «Рейнджерс» победили «Каролину» и другие матчи

Ана Горшкова
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Getty Images
Матчи регулярного чемпионата НХЛ.

27 ноября в НХЛ прошли 15 матчей: «Айлендерс» — «Бостон» (1:3), «Вашингтон» — «Виннипег» (4:3), «Детройт» — «Нэшвилл» (3:6), «Каролина» — «Рейнджерс» (2:4), «Коламбус» — «Торонто» (1:2 ОТ), «Нью-Джерси» — «Сент-Луис» (3:2 ОТ), «Питтсбург» — «Баффало» (4:2), «Тампа» — «Калгари» (5:1), «Флорида» — «Филадельфия» (2:4), «Чикаго» — «Миннесота» (3:4 ОТ), «Колорадо» — «Сан-Хосе» (6:0), «Юта» — «Монреаль» (3:4), «Анахайм» — «Ванкувер» (4:5), «Вегас» — «Оттава» (3:4 ОТ) и «Сиэтл» — «Даллас» (2:3).

27 ноября, четверг

НХЛ. Регулярный чемпионат
27 ноября, 03:00. UBS Arena (Нью-Йорк)
Айлендерс
Бостон
НХЛ. Регулярный чемпионат
27 ноября, 03:00. Capital One Arena (Вашингтон)
Вашингтон
Виннипег
НХЛ. Регулярный чемпионат
27 ноября, 03:00. Little Caesars Arena (Детройт)
Детройт
Нэшвилл
НХЛ. Регулярный чемпионат
27 ноября, 03:00. Lenovo Center (Роли)
Каролина
Рейнджерс
НХЛ. Регулярный чемпионат
27 ноября, 03:00. Nationwide Arena (Коламбус)
Коламбус
Торонто
НХЛ. Регулярный чемпионат
27 ноября, 03:00. Prudential Center (Нью-Джерси)
Нью-Джерси
Сент-Луис
НХЛ. Регулярный чемпионат
27 ноября, 03:00. PPG Paints Arena (Питтсбург)
Питтсбург
Баффало
НХЛ. Регулярный чемпионат
27 ноября, 03:00. Amalie Arena (Тампа)
Тампа-Бэй
Калгари
НХЛ. Регулярный чемпионат
27 ноября, 03:00. Amerant Bank Arena (Санрайз)
Флорида
Филадельфия
НХЛ. Регулярный чемпионат
27 ноября, 04:30. United Center (Чикаго)
Чикаго
Миннесота

НХЛ. Регулярный чемпионат
27 ноября, 05:00. Ball Arena (Денвер)
Колорадо
Сан-Хосе

НХЛ. Регулярный чемпионат
27 ноября, 05:30. Delta Center (Солт-Лейк-Сити)
Юта
Монреаль

НХЛ. Регулярный чемпионат
27 ноября, 06:00. Honda Center (Анахайм)
Анахайм
Ванкувер

НХЛ. Регулярный чемпионат
27 ноября, 06:00. T-Mobile Arena (Парадайс)
Вегас
Оттава

НХЛ. Регулярный чемпионат
27 ноября, 06:00. Climate Pledge Arena (Сиэтл)
Сиэтл
Даллас

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2025/26

Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Andrew_BD

    Торопилов молодец)

    27.11.2025

  • Muslim Galeev

    Саня лучший, Монреаль отошел от серии порожений, Иван Демидов красава, летчики молодцы сделали кошек.

    27.11.2025

  • VeryOldLazy

    Не поверишь, бро, фторой год рыжих прямо в имении по пол ведра нарезаю под соснами)) За маслятами уже не наклоняюсь) Груздя пока нетути(( жду)) его и правда ныне не было... Кореш пару откопал, так мы ишшо в сентябрике в баньке их...:stuck_out_tongue_winking_eye:

    27.11.2025

  • maxcds

    Ай, паразит! Когда-то рыжик в моих краях у старших считался вроде как лучшим в засолке, но когда его стало много (лет 10-15 назад это началось), то перепробовав разные варианты (некоторые весьма удачные, если не сказать обалденные), все же заитожил - груздь лучший. К сожалению, в этом годе без своего груздя остался (( Всё барин под корень забрал (на самом деле - неурожай). Придется покупные брать. Ну а капуста, разумеется, - одно из наших всё. Окромя вкуса, пользы в неееей...

    27.11.2025

  • VeryOldLazy

    хорошо...

    27.11.2025

  • VeryOldLazy

    По писюрику... тут, панимаишь, рыжики подоспели, опять же квашенка усолела...

    27.11.2025

  • maxcds

    По писюрику в такое-то время..

    27.11.2025

  • VeryOldLazy

    Может даже и налью... щас...

    27.11.2025

  • Колючий Пушистик

    Карлсон, сам забил, сам привез.. чудовищно Ови с очередным голом)

    27.11.2025

  • maxcds

    Победная от Капризова в ОТ, победная Демидова, дежурная от Великого, Василевский в очередной раз доказал что лучший в мире, Куч - неплохой все-таки игрок, Панарин, Мичков еще этот... Да когда это закончится?! p.s. Толопило 37 из 41 и победа и, конечно, победа страшной силы в Вегасе. Удачи брату-белорусу. Ну и Ульмарков - зверь, его победа.

    27.11.2025

  • mikha1

    Может пока и третья-четвертая. Но у Питтсбурга и Фили по 2 игры в запасе. Нужно больше стараться. А вообще между 1 и 8 местом в дивизионе всего 5 очков!! В Атлантике - 8, в Тихоокеанском - 10, а в центральном вообще 19!

    27.11.2025

  • Andrew_BD

    3-я сельдь в бочке. Тоже норм

    27.11.2025

  • Andrew_BD

    Как хищники порвали крылья в третьем! 5 голов!!!

    27.11.2025

  • Andrew_BD

    Дышать. Дышать.

    27.11.2025

  • Andrew_BD

    Все

    27.11.2025

  • Andrew_BD

    Терпеть

    27.11.2025

  • Алексей Х

    Выпускайте кракена)

    27.11.2025

  • mikha1

    Вот вроде в целом с преимуществом играем, а счет минимальный(

    27.11.2025

  • Алексей Х

    В целом русский день. Мичков, Куч, Панарин, Дед..)

    27.11.2025

  • mikha1

    Недотерпели. Отскок, а на пятаке один Фехер и оба главных забивалы джетс. Вот сейчас опасно -время гуся!

    27.11.2025

  • Andrew_BD

    Блин

    27.11.2025

  • Andrew_BD

    это он умеет...

    27.11.2025

  • mikha1

    Джонни опять чуть не привез.

    27.11.2025

  • Andrew_BD

    Бросали-бросали, но не забросили. -2 минуты, едем дальше

    27.11.2025

  • mikha1

    Рейнджер обыграли Каролину 4-2. Команды столичного дивизиона как сельди в бочке!

    27.11.2025

  • mikha1

    Если сейчас забьем, то не должны упустить победу.

    27.11.2025

  • mikha1

    У МакКиннона уже 18 гол в 23 матче. Все пока залетает

    27.11.2025

  • Apei

    У куча третье мультиочко поряд, все ближе к десятке по очкам за игру и к выбросу оттуда Сида

    27.11.2025

  • Andrew_BD

    Сушить или вялить?

    27.11.2025

  • Andrew_BD

    Есть! ?

    27.11.2025

  • mikha1

    Доставай гуся

    27.11.2025

  • Andrew_BD

    Я все понял. Ну-жен гусь!

    27.11.2025

  • maxcds

    Лучший в мире.

    27.11.2025

  • mikha1

    Филадельфия забила дважды на последней минуте 3 матча и обыграла Флориду. Черт, Питтсбург, Филадельфия,Нью-Джерси... все пока побеждают( Еще и Коламбус ведет 1-0

    27.11.2025

  • Andrew_BD

    Держаться…

    27.11.2025

  • mikha1

    Кучеров забил, 1+1 сегодня. 4 раз за 5 последних матчей у него не менее 2 очков за игру.

    27.11.2025

  • Andrew_BD

    крепче за баранку надо держаться)

    27.11.2025

  • Andrew_BD

    никак не получается :disappointed:

    27.11.2025

  • Скиталец

    Поспать бы))

    27.11.2025

  • Скиталец

    4:2 Коля Макмайкл)

    27.11.2025

  • mikha1

    МакМайкл 4-2!! Все сам сделал!

    27.11.2025

  • Andrew_BD

    Нет, пора поесть

    27.11.2025

  • Andrew_BD

    Опа)

    27.11.2025

  • maxcds

    Шофер привозил-привозил в РР и допривозился. 1-3

    27.11.2025

  • Скиталец

    Пока дюбелем пахнет:laughing:

    27.11.2025

  • mikha1

    Вроде дали.

    27.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Трочек красавчек

    27.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Обидно, досадно, да ладно.

    27.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Мы в Бурятии не верим в приметы. Пропустил, значит так надо было высшим силам.

    27.11.2025

  • mikha1

    Сандину клюшкой по лицу попали - это разве не удаление?

    27.11.2025

  • Andrew_BD

    Третий начнем в большинстве

    27.11.2025

  • mikha1

    Сорвался сухарь.

    27.11.2025

  • Скиталец

    Дратуйте, дратуйте люди добрые! Какое утро отличное:sunglasses:

    27.11.2025

  • Ирина

    Не надо такое писать. Нехорошо это.

    27.11.2025

  • Andrew_BD

    думал, все накатили сразу мощно)

    27.11.2025

  • mikha1

    Работа(

    27.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Вася на второй сухарь подряд идёт, красавчик

    27.11.2025

  • Andrew_BD

    А куда все делись резко? Отмечают?)

    27.11.2025

  • Andrew_BD

    Насели самолеты…

    27.11.2025

  • Andrew_BD

    Хлеб, кстати

    27.11.2025

  • Andrew_BD

    Разозлились Кэпс. Прут и прут

    27.11.2025

  • Морская свинка_1979

    Есть гол.

    27.11.2025

  • Andrew_BD

    Ну, тебе виднее)

    27.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Это не наш метод

    27.11.2025

  • mikha1

    Ови 3-2! Любимый клуб как-никак

    27.11.2025

  • Алексей Х

    ОВИИИ!

    27.11.2025

  • Andrew_BD

    Пробуй периодически

    27.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Нет

    27.11.2025

  • Andrew_BD

    а что если выключить, а потом опять включить? :smiley:

    27.11.2025

  • Алексей Х

    Выключай. Потом повтори

    27.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Такой гол, кстати, только Заяц мог заказать...

    27.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Только включил и сразу гол

    27.11.2025

  • Алексей Х

    Мичков! 2-2 с фло. Там такой же сценарий, как у вашиков

    27.11.2025

  • Andrew_BD

    Хехе

    27.11.2025

  • Andrew_BD

    он в топе так-то) и на такой серии

    27.11.2025

  • maxcds

    В очередь. Опосля Макарова, Мориссина, Хьюзова и Веренского.

    27.11.2025

  • Andrew_BD

    расслабились и поплатились. все начинается сначала

    27.11.2025

  • maxcds

    5:0 нах. почаще бы тиходнонский)

    27.11.2025

  • mikha1

    Черт( Вроде имели преимущество, и так легко и быстро его упустили(

    27.11.2025

  • Andrew_BD

    об этом ты не говорил, только про голы))

    27.11.2025

  • mikha1

    Но очков наберет в районе 40

    27.11.2025

  • Andrew_BD

    Jacob Norris?

    27.11.2025

  • Andrew_BD

    это напоминание ему быть хорошим...

    27.11.2025

  • maxcds

    Чикранчик, узбагойза

    27.11.2025

  • mikha1

    Причем B - это Bad?)

    27.11.2025

  • Andrew_BD

    то забьет столько же, сколько в прошлом году (примерно) :sweat_smile::point_up:?

    27.11.2025

  • Andrew_BD

    Из 11 бросков Кэпс 7 приходятся на двоих людей. И даже не надо говорить, на каких позициях они играют :rolling_eyes:

    27.11.2025

  • mikha1

    Мичков забил. Но если он будет отличаться 1 раз за 3-4 матча, то сезон будет провальным(

    27.11.2025

  • Andrew_BD

    Go Johnny go, go! Johnny B. Goode...

    27.11.2025

  • Алексей Х

    Всем привет! Ну что тут? Дифенс пати, смотрю)) и забивают, и чужим пасы раздают))

    27.11.2025

  • mikha1

    Ну да, прямо на клюшку Коннору, вот только не МакМайклу(

    27.11.2025

  • Andrew_BD

    Привез Джон, конечно, мощно…(

    27.11.2025

  • Andrew_BD

    хитанул его Нами?

    27.11.2025

  • mikha1

    Строум полез в драку? Что-то редкое.

    27.11.2025

  • mikha1

    Блин, гол в раздевалку(

    27.11.2025

  • Andrew_BD

    Ну вот…(

    27.11.2025

  • mikha1

    Чарли!

    27.11.2025

  • Andrew_BD

    (не от хорошей жизни)

    27.11.2025

  • Andrew_BD

    Напоминает матч любимого ЦСКА против махачей надысь...) Защи - в атаку! И причем успешно)

    27.11.2025

  • Andrew_BD

    Пока непонятно. IR все что угодно может значить. 5-й матч, вроде как. Посмотрим

    27.11.2025

  • mikha1

    Чикран 2-0!! Этот уже что-то из разряда фантастики! Столько за первые 24 матча пара защитников не забивала и не набирала очков лет 30! А это же очень результативные 90-е.

    27.11.2025

  • mikha1

    Пиршество защитников продолжается! Карлсон 1-0!

    27.11.2025

  • mikha1

    Овечкину устроили праздничную церемонию по случаю 900 гола. Обычно после этого кэпс играют не очень удачно.

    27.11.2025

  • mikha1

    Тампа пока в одну калитку разносит Калгари. 3-0 к 6 минуте матча.

    27.11.2025

  • Neil

    Хотя это западники. С чего это я вдруг))

    27.11.2025

  • mikha1

    Кэпс в основу вызвали Тринеева. ПохожеЮ Дауд выбыл надолго(

    27.11.2025

  • Андрей Андрей

    поживем увидим.

    26.11.2025

  • Andrew_BD

    Президентский - мб

    26.11.2025

  • Neil

    Ну чё, Колорадо берёт в этом году кубок?)

    26.11.2025

  • Andrew_BD

    Джетс начали бодро, 9-3-0, но потом просели, 3-6-0. Последние две слили. В любом случае, неудобный соперник, могут настроиться дополнительно на этот матч. Но меня удивляет Карбз: на полном драйве и уверенности, очень четкий. Игроков тоже прет, судя по интервью. Интересно, что из этого получится сегодня)

    26.11.2025

  • Andrew_BD

    Чаки в воротах. По Дауду решат перед игрой. ДМИ в составе, Чисхолм и ТВР отдыхают.

    26.11.2025

    «Оттава» обыграла «Вегас» в серии буллитов, у Барбашева голевой пас

    «Флорида» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ
    Столичный дивизион И В П О
    1 Нью-Джерси 23 15 8 31
    2 Каролина 23 14 9 30
    3 Вашингтон 24 13 11 28
    4 Айлендерс 24 13 11 28
    5 Питтсбург 22 11 11 27
    6 Филадельфия 22 12 10 27
    7 Коламбус 24 11 13 26
    8 Рейнджерс 25 12 13 26
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Тампа-Бэй 23 14 9 30
    2 Оттава 23 12 11 28
    3 Бостон 25 14 11 28
    4 Монреаль 22 12 10 27
    5 Детройт 24 13 11 27
    6 Флорида 23 12 11 25
    7 Торонто 23 10 13 23
    8 Баффало 23 9 14 22
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 23 17 6 39
    2 Даллас 24 15 9 34
    3 Миннесота 24 13 11 30
    4 Юта 24 12 12 27
    5 Чикаго 23 10 13 25
    6 Виннипег 22 12 10 24
    7 Сент-Луис 24 7 17 21
    8 Нэшвилл 23 7 16 18
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 23 14 9 29
    2 Вегас 23 10 13 28
    3 Сиэтл 23 11 12 28
    4 Лос-Анджелес 23 11 12 28
    5 Сан-Хосе 24 11 13 25
    6 Эдмонтон 25 10 15 25
    7 Ванкувер 24 10 14 22
    8 Калгари 25 8 17 19
    Результаты / календарь
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    23.11
    24.11
    25.11
    26.11
    27.11
    28.11
    29.11
    30.11
    1.12
    2.12
    3.12
    28.11 20:00 Детройт – Тампа-Бэй - : -
    28.11 21:00 Бостон – Рейнджерс - : -
    28.11 23:30 Миннесота – Колорадо - : -
    Все результаты / календарь

