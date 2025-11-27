НХЛ, результаты 27 ноября: «Вашингтон» переиграл «Виннипег», «Рейнджерс» победили «Каролину» и другие матчи

Матчи регулярного чемпионата НХЛ.

27 ноября в НХЛ прошли 15 матчей: «Айлендерс» — «Бостон» (1:3), «Вашингтон» — «Виннипег» (4:3), «Детройт» — «Нэшвилл» (3:6), «Каролина» — «Рейнджерс» (2:4), «Коламбус» — «Торонто» (1:2 ОТ), «Нью-Джерси» — «Сент-Луис» (3:2 ОТ), «Питтсбург» — «Баффало» (4:2), «Тампа» — «Калгари» (5:1), «Флорида» — «Филадельфия» (2:4), «Чикаго» — «Миннесота» (3:4 ОТ), «Колорадо» — «Сан-Хосе» (6:0), «Юта» — «Монреаль» (3:4), «Анахайм» — «Ванкувер» (4:5), «Вегас» — «Оттава» (3:4 ОТ) и «Сиэтл» — «Даллас» (2:3).

27 ноября, четверг

НХЛ. Регулярный чемпионат

27 ноября, 03:00. UBS Arena (Нью-Йорк) Айлендерс Бостон

НХЛ. Регулярный чемпионат

27 ноября, 03:00. Capital One Arena (Вашингтон) Вашингтон Виннипег

НХЛ. Регулярный чемпионат

27 ноября, 03:00. Little Caesars Arena (Детройт) Детройт Нэшвилл

НХЛ. Регулярный чемпионат

27 ноября, 03:00. Lenovo Center (Роли) Каролина Рейнджерс

НХЛ. Регулярный чемпионат

27 ноября, 03:00. Nationwide Arena (Коламбус) Коламбус Торонто

НХЛ. Регулярный чемпионат

27 ноября, 03:00. Prudential Center (Нью-Джерси) Нью-Джерси Сент-Луис

НХЛ. Регулярный чемпионат

27 ноября, 03:00. PPG Paints Arena (Питтсбург) Питтсбург Баффало

НХЛ. Регулярный чемпионат

27 ноября, 03:00. Amalie Arena (Тампа) Тампа-Бэй Калгари

НХЛ. Регулярный чемпионат

27 ноября, 03:00. Amerant Bank Arena (Санрайз) Флорида Филадельфия

НХЛ. Регулярный чемпионат

27 ноября, 04:30. United Center (Чикаго) Чикаго Миннесота

НХЛ. Регулярный чемпионат

27 ноября, 05:00. Ball Arena (Денвер) Колорадо Сан-Хосе

НХЛ. Регулярный чемпионат

27 ноября, 05:30. Delta Center (Солт-Лейк-Сити) Юта Монреаль

НХЛ. Регулярный чемпионат

27 ноября, 06:00. Honda Center (Анахайм) Анахайм Ванкувер

НХЛ. Регулярный чемпионат

27 ноября, 06:00. T-Mobile Arena (Парадайс) Вегас Оттава

НХЛ. Регулярный чемпионат

27 ноября, 06:00. Climate Pledge Arena (Сиэтл) Сиэтл Даллас

