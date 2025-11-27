НХЛ, результаты 27 ноября: «Вашингтон» переиграл «Виннипег», «Рейнджерс» победили «Каролину» и другие матчи
Матчи регулярного чемпионата НХЛ.
27 ноября в НХЛ прошли 15 матчей: «Айлендерс» — «Бостон» (1:3), «Вашингтон» — «Виннипег» (4:3), «Детройт» — «Нэшвилл» (3:6), «Каролина» — «Рейнджерс» (2:4), «Коламбус» — «Торонто» (1:2 ОТ), «Нью-Джерси» — «Сент-Луис» (3:2 ОТ), «Питтсбург» — «Баффало» (4:2), «Тампа» — «Калгари» (5:1), «Флорида» — «Филадельфия» (2:4), «Чикаго» — «Миннесота» (3:4 ОТ), «Колорадо» — «Сан-Хосе» (6:0), «Юта» — «Монреаль» (3:4), «Анахайм» — «Ванкувер» (4:5), «Вегас» — «Оттава» (3:4 ОТ) и «Сиэтл» — «Даллас» (2:3).
27 ноября, четверг
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2025/26
Положение команд
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|23
|15
|8
|31
|2
|Каролина
|23
|14
|9
|30
|3
|Вашингтон
|24
|13
|11
|28
|4
|Айлендерс
|24
|13
|11
|28
|5
|Питтсбург
|22
|11
|11
|27
|6
|Филадельфия
|22
|12
|10
|27
|7
|Коламбус
|24
|11
|13
|26
|8
|Рейнджерс
|25
|12
|13
|26
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|23
|14
|9
|30
|2
|Оттава
|23
|12
|11
|28
|3
|Бостон
|25
|14
|11
|28
|4
|Монреаль
|22
|12
|10
|27
|5
|Детройт
|24
|13
|11
|27
|6
|Флорида
|23
|12
|11
|25
|7
|Торонто
|23
|10
|13
|23
|8
|Баффало
|23
|9
|14
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|23
|17
|6
|39
|2
|Даллас
|24
|15
|9
|34
|3
|Миннесота
|24
|13
|11
|30
|4
|Юта
|24
|12
|12
|27
|5
|Чикаго
|23
|10
|13
|25
|6
|Виннипег
|22
|12
|10
|24
|7
|Сент-Луис
|24
|7
|17
|21
|8
|Нэшвилл
|23
|7
|16
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|23
|14
|9
|29
|2
|Вегас
|23
|10
|13
|28
|3
|Сиэтл
|23
|11
|12
|28
|4
|Лос-Анджелес
|23
|11
|12
|28
|5
|Сан-Хосе
|24
|11
|13
|25
|6
|Эдмонтон
|25
|10
|15
|25
|7
|Ванкувер
|24
|10
|14
|22
|8
|Калгари
|25
|8
|17
|19
Результаты / календарь
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
|28.11
|20:00
|Детройт – Тампа-Бэй
|- : -
|28.11
|21:00
|Бостон – Рейнджерс
|- : -
|28.11
|23:30
|Миннесота – Колорадо
|- : -
