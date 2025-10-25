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25 октября 2025, 06:15

НХЛ, результаты и видео голов 25 октября: «Вашингтон» победил «Коламбус», «Виннипег» обыграл «Калгари» и другие матчи

Ана Горшкова
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Матчи регулярного чемпионата НХЛ

25 октября в НХЛ состоялись четыре матча: «Баффало» — «Торонто» (5:3), «Коламбус» — «Вашингтон» (1:5), «Нью-Джерси» — «Сан-Хосе» (3:1) и «Виннипег» — «Калгари» (5:3).

25 октября, суббота

НХЛ. Регулярный чемпионат
25 октября, 02:00. KeyBank Center (Баффало)
Баффало
Торонто
НХЛ. Регулярный чемпионат
25 октября, 02:00. Nationwide Arena (Коламбус)
Коламбус
Вашингтон
НХЛ. Регулярный чемпионат
25 октября, 02:00. Prudential Center (Ньюарк)
Нью-Джерси
Сан-Хосе
НХЛ. Регулярный чемпионат
25 октября, 03:00. Canada Life Centre (Виннипег)
Виннипег
Калгари

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Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 0 0 0 0
2 Даллас 0 0 0 0
3 Колорадо 0 0 0 0
4 Миннесота 0 0 0 0
5 Нэшвилл 0 0 0 0
6 Сент-Луис 0 0 0 0
7 Чикаго 0 0 0 0
8 Юта 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
30.09 00:00 Каролина – Флорида - : -
30.09 02:00 Торонто – Монреаль - : -
30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
30.09 05:00 Эдмонтон – Ванкувер - : -
30.09 05:30 Вегас – Чикаго - : -
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