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Сегодня, 14:00

НХЛ, расписание и результаты 17 октября: «Питтсбург» — «Баффало», «Анахайм» — «Юта» и другие матчи

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Евгений Малкин («Питтсбург»).
Фото USA Today Sports
Матчи регулярного чемпионата НХЛ.

17 октября

02.00 мск. «Питтсбург» — «Баффало»

02.30. «Торонто» — «Лос-Анджелес»

04.30. «Колорадо» — «Бостон»

05.00. «Анахайм» — «Юта»

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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 6 4 2 8
2 Рейнджерс 3 2 1 5
3 Питтсбург 4 2 2 4
4 Айлендерс 3 1 2 3
5 Филадельфия 3 1 2 3
6 Вашингтон 2 1 1 2
7 Каролина 2 1 1 2
8 Коламбус 3 1 2 2
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 5 3 2 6
2 Тампа-Бэй 2 2 0 4
3 Торонто 3 2 1 4
4 Оттава 3 2 1 4
5 Монреаль 4 2 2 4
6 Бостон 4 2 2 4
7 Детройт 3 1 2 2
8 Баффало 4 1 3 2
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 4 4 0 8
2 Виннипег 3 3 0 6
3 Миннесота 4 2 2 6
4 Юта 4 3 1 6
5 Сент-Луис 4 2 2 4
6 Чикаго 4 1 3 3
7 Нэшвилл 3 0 3 0
8 Колорадо 3 0 3 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 4 4 0 8
2 Вегас 4 3 1 6
3 Лос-Анджелес 3 1 2 4
4 Сиэтл 4 2 2 4
5 Анахайм 2 1 1 2
6 Сан-Хосе 3 0 3 2
7 Ванкувер 3 0 3 2
8 Эдмонтон 4 1 3 2
Результаты / календарь
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19.10
20.10
21.10
16.10 02:00
Вашингтон – Вегас
 4 : 2
16.10 02:00
Тампа-Бэй – Ванкувер
 4 : 1
16.10 02:00
Коламбус – Флорида
 3 : 4
16.10 02:00
Каролина – Нью-Джерси
 4 : 2
16.10 02:30
Сент-Луис – Миннесота
 1 : 4
16.10 03:00
Нэшвилл – Сиэтл
 3 : 7
16.10 03:00
Даллас – Сан-Хосе
 3 : 2 Б
16.10 04:00
Калгари – Чикаго
 3 : 1
16.10 05:00
Эдмонтон – Филадельфия
 4 : 3 ОТ
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