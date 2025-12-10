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НХЛ, результаты и видео голов 10 декабря: «Тампа» победила «Монреаль», «Питтсбург» по буллитам проиграл «Анахайму» и другие матчи

Ана Горшкова
Корреспондент
Никита Кучеров.
Фото Getty Images
Матчи регулярного чемпионата НХЛ.

В среду, 10 декабря, в НХЛ состоялись 10 матчей: «Айлендерс» — «Вегас» (5:4 Б), «Каролина» — «Коламбус» (4:1), «Монреаль» — «Тампа» (1:6), «Оттава» — «Нью-Джерси» (3:4), «Питтсбург» — «Анахайм» (3:4), «Сент-Луис» — «Бостон» (2:5), «Филадельфия» — «Сан-Хосе» (4:1), «Виннипег» — «Даллас» (3:4), «Эдмонтон» — «Баффало» (3:4 ОТ) и «Нэшвилл» — «Колорадо» (4:3 Б).

10 декабря, среда

НХЛ. Регулярный чемпионат
10 декабря, 03:00. UBS Arena (Нью-Йорк)
Айлендерс
Вегас
НХЛ. Регулярный чемпионат
10 декабря, 03:00. Lenovo Center (Роли)
Каролина
Коламбус
НХЛ. Регулярный чемпионат
10 декабря, 03:00. Bell Centre (Монреаль)
Монреаль
Тампа-Бэй
НХЛ. Регулярный чемпионат
10 декабря, 03:00. Canadian Tire Centre (Оттава)
Оттава
Нью-Джерси
НХЛ. Регулярный чемпионат
10 декабря, 03:00. PPG Paints Arena (Питтсбург)
Питтсбург
Анахайм
НХЛ. Регулярный чемпионат
10 декабря, 03:00. Xfinity Mobile Arena (Филадельфия)
Филадельфия
Сан-Хосе
НХЛ. Регулярный чемпионат
10 декабря, 03:00. Enterprise Center (Сент-Луис)
Сент-Луис
Бостон
НХЛ. Регулярный чемпионат
10 декабря, 04:00. Canada Life Centre (Виннипег)
Виннипег
Даллас
НХЛ. Регулярный чемпионат
10 декабря, 05:00. Rogers Place (Эдмонтон)
Эдмонтон
Баффало
НХЛ. Регулярный чемпионат
10 декабря, 05:30. Bridgestone Arena (Нэшвилл)
Нэшвилл
Колорадо

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2025/26

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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 0 0 0 0
2 Даллас 0 0 0 0
3 Колорадо 0 0 0 0
4 Миннесота 0 0 0 0
5 Нэшвилл 0 0 0 0
6 Сент-Луис 0 0 0 0
7 Чикаго 0 0 0 0
8 Юта 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
29.09 23:59 Каролина – Флорида - : -
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