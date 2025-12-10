НХЛ, результаты и видео голов 10 декабря: «Тампа» победила «Монреаль», «Питтсбург» по буллитам проиграл «Анахайму» и другие матчи
Матчи регулярного чемпионата НХЛ.
В среду, 10 декабря, в НХЛ состоялись 10 матчей: «Айлендерс» — «Вегас» (5:4 Б), «Каролина» — «Коламбус» (4:1), «Монреаль» — «Тампа» (1:6), «Оттава» — «Нью-Джерси» (3:4), «Питтсбург» — «Анахайм» (3:4), «Сент-Луис» — «Бостон» (2:5), «Филадельфия» — «Сан-Хосе» (4:1), «Виннипег» — «Даллас» (3:4), «Эдмонтон» — «Баффало» (3:4 ОТ) и «Нэшвилл» — «Колорадо» (4:3 Б).
10 декабря, среда
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2025/26
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
|29.09
|23:59
|Каролина – Флорида
|- : -
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