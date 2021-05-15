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НХЛ: все матчи первого раунда Кубка Стэнли-2021

21:45
«Колорадо» — победитель регулярного чемпионата. Фото John Locher, USA Today Sports
«Колорадо» — победитель регулярного чемпионата. Фото John Locher, USA Today Sports
Теги:
Первый раунд Кубка Стэнли-2021.

Восточный дивизион

Питтсбург (1) — Айлендерс (4)
Матчи пройдут 16, 18, 20, 22 и, если понадобится, 24, 26, 28 мая.

Вашингтон (2) — Бостон (3)
Матчи пройдут 15, 17, 19, 21 и, если потребуется, 23, 25, 27 мая.

Центральный дивизион

Каролина (1) — Нэшвилл (4)
Матчи пройдут 15, 17, 19, 21 и, если потребуется, 23, 25, 27 мая.

Флорида (2) — Тампа-Бэй (3)
Матчи пройдут 16, 18, 20, 22 и, если понадобится, 24, 26, 28 мая.

Западный дивизион

Колорадо (1) — Сент-Луис (4)
Матчи пройдут 17, 19, 21, 23 и, если понадобится, 25, 27, 29 мая.

Вегас (2) — Миннесота (3)
Матчи пройдут 16, 18, 20, 22 и, если понадобится, 24, 26, 28 мая.

Северный дивизион

Торонто (1) — Монреаль (4)
Матчи пройдут 20, 22, 24, 25 и, если понадобится, 27, 29, 31 мая.

Эдмонтон (2) — Виннипег (3)
Матчи пройдут 19, 21, 23, 24 и, если понадобится, 26, 28, 30 мая.

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