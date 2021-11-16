НХЛ: расписание матчей 17 ноября. «Анахайм» — «Вашингтон», «Рейнджерс» — «Монреаль» и другие игры
18:30
В ночь на среду, 17 ноября, будут сыграны очередные матчи НХЛ.
Гостевая встреча «Оттавы» с «Нью-Джерси» была перенесена из-за вспышки коронавируса в канадской команде.
«Питтсбург» — «Баффало». 03.00
«Рейнджерс» — «Монреаль». 03.00
«Торонто» — «Нэшвилл». 03.00
«Филадельфия» — «Калгари». 03.00
«Флорида» — «Айлендерс». 03.00
«Виннипег» — «Эдмонтон». 04.00
«Миннесота» — «Сан-Хосе». 04.00
«Сент-Луис» — «Аризона». 04.00
«Даллас» — «Детройт». 04.30
«Анахайм» — «Вашингтон». 06.00
«Вегас» — «Каролина». 06.00
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