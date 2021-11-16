В ночь на среду, 17 ноября, будут сыграны очередные матчи НХЛ.

Гостевая встреча «Оттавы» с «Нью-Джерси» была перенесена из-за вспышки коронавируса в канадской команде.

«Питтсбург» — «Баффало». 03.00

«Рейнджерс» — «Монреаль». 03.00

«Торонто» — «Нэшвилл». 03.00

«Филадельфия» — «Калгари». 03.00

«Флорида» — «Айлендерс». 03.00

«Виннипег» — «Эдмонтон». 04.00

«Миннесота» — «Сан-Хосе». 04.00

«Сент-Луис» — «Аризона». 04.00

«Даллас» — «Детройт». 04.30

«Анахайм» — «Вашингтон». 06.00

«Вегас» — «Каролина». 06.00

Видеотрансляции матчей НХЛ можно смотреть на «Яндекс Спорт»