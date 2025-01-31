НХЛ, раписание и результаты 1 февраля: «Юта» — «Коламбус», «Колорадо» — «Сент-Луис» и другие
Матчи регулярного чемпионата НХЛ.
1 февраля
03.00 мск. «Баффало» — «Нэшфилл»
04.00. «Даллас» — «Ванкувер»
05.00. «Колорадо» — «Сент-Луис»
05.00. «Юта» — «Коламбус»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|51
|34
|17
|74
|2
|Каролина
|52
|32
|20
|68
|3
|Нью-Джерси
|53
|29
|24
|64
|4
|Коламбус
|51
|25
|26
|57
|5
|Айлендерс
|50
|23
|27
|53
|6
|Рейнджерс
|50
|24
|26
|52
|7
|Филадельфия
|53
|23
|30
|52
|8
|Питтсбург
|53
|21
|32
|50
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|52
|30
|22
|63
|2
|Торонто
|51
|30
|21
|62
|3
|Оттава
|51
|27
|24
|58
|4
|Тампа-Бэй
|50
|27
|23
|57
|5
|Бостон
|53
|25
|28
|56
|6
|Детройт
|51
|25
|26
|55
|7
|Монреаль
|51
|24
|27
|53
|8
|Баффало
|50
|19
|31
|43
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|53
|36
|17
|75
|2
|Миннесота
|52
|31
|21
|66
|3
|Даллас
|50
|32
|18
|65
|4
|Колорадо
|52
|29
|23
|60
|5
|Юта
|50
|21
|29
|50
|6
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|50
|7
|Нэшвилл
|49
|18
|31
|43
|8
|Чикаго
|51
|16
|35
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|51
|32
|19
|68
|2
|Вегас
|52
|31
|21
|68
|3
|Лос-Анджелес
|49
|26
|23
|58
|4
|Калгари
|50
|25
|25
|57
|5
|Ванкувер
|50
|23
|27
|56
|6
|Сиэтл
|53
|23
|30
|49
|7
|Анахайм
|51
|21
|30
|48
|8
|Сан-Хосе
|54
|15
|39
|36
Результаты / календарь
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
|31.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Лос-Анджелес
|3 : 0
|31.01
|03:00
|
Монреаль – Миннесота
|0 : 4
|31.01
|03:00
|
Оттава – Вашингтон
|5 : 4 ОТ
|31.01
|03:00
|
Бостон – Виннипег
|2 : 6
|31.01
|03:00
|
Каролина – Чикаго
|3 : 2
|31.01
|03:30
|
Филадельфия – Айлендерс
|0 : 3
|31.01
|05:00
|
Калгари – Анахайм
|4 : 1
|31.01
|05:00
|
Эдмонтон – Детройт
|2 : 3 Б
|31.01
|06:00
|
Вегас – Коламбус
|1 : 2 ОТ
|31.01
|06:30
|
Сиэтл – Сан-Хосе
|6 : 2
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