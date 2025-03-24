НХЛ, результаты и видео голов 23 и 24 марта: «Флорида» победила «Питтсбург», «Вегас» обыграл «Тампу» и другие матчи
23 марта
«Чикаго» — «Филадельфия» — 7:4 (3:3, 3:1, 1:0)
Голы: Драйсдейл — 6 (Мичков, Силер), 3:59 — 0:1. Марун — 5 (Фолиньо, Михеев), 7:14 — 1:1. Велено — 6 (Бертуцци, Курашев), 8:01 — 2:1. Санхейм — 7 (Конекны, Мичков), 8:13 — 2:2. Бринк — 11 (Кэйтс, Форстер), 11:59 — 2:3. Бедард — 20, 18:12 — 3:3. Бертуцци — 19 (Курашев, Велено), 22:37 — 4:3. Донато — 24 (бол., Терявяйнен, Бедард), 26:43 — 5:3. Конекны — 24 (Драйсдейл, Кутюрье), 30:14 — 5:4. Донато — 25 (бол., Терявяйнен, Бертуцци), 33:27 — 6:4. Райхель — 7 (Марун, Власик), 42:13 — 7:4.
Вратари: Найт — Федотов.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 28 (9+16+3) — 28 (11+9+8).
Наши: Михеев (16.58/1/-1) — Замула (16.07/0/-2), Мичков (16.33/3/0).
23 марта. Чикаго. United Center.
«Виннипег» — «Баффало» — 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)
Голы: Петерка — 23 (Бернард-Доккер, Маклеод), 9:15 — 0:1. Нидеррайтер — 15 (бол., Перфетти, Наместников), 22:05 — 1:1. Далин — 13 (Бернард-Доккер, Маклеод), 38:46 — 1:2. Козак — 2 (бол., Самуэльссон), 47:13 — 1:3. Миллер — 3 (Шайфли, Стэнли), 47:41 — 2:3. Так — 26 (мен., Маклеод, Клифтон), 53:21 — 2:4. Элерс — 23 (Стэнли, Демело), 56:32 — 3:4. Маклеод — 17 (п.в.), 59:13 — 3:5.
Вратари: Комри (57:03 — 57:49, 58:18 — 59:13) — Раймер.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 36 (10+13+13) — 17 (3+6+8).
Наши: Наместников (15.58/2/-1) — -.
23 марта. Виннипег. Canada Life Centre.
24 марта
«Флорида» — «Питтсбург» — 4:3 Б (1:2, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Райнхарт — 35 (Форслинг), 11:25 — 1:0. Раст — 24 (бол., Карлссон, Кросби), 14:26 — 1:1. Раст — 25 (Кросби, Ракелль), 19:25 — 1:2. Малкин — 15 (бол., Раст, Грызлик), 26:51 — 1:3. Райнхарт — 36 (бол., Барков, Бобровский), 29:25 — 2:3. Лунделл — 16 (Луостаринен, Шмидт), 54:29 — 3:3.
Победный буллит: Барков.
Вратари: Бобровский — Джерри.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 30 (4+13+11+2) — 27 (16+6+3+2).
Наши: — - Малкин (20.04/2/-1).
24 марта. Санрайз. Amerant Bank Arena. 19525 зрителей.
«Сент-Луис» — «Нэшвилл» — 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
Голы: Кайру — 30 (Томас, Нейберс), 12:13 — 1:0. Тексье — 5 (бол., Томас, Болдюк), 16:57 — 2:0. Форсберг — 28 (бол., Бланкенбург, Стэмкос), 21:04 — 2:1. Фолк — 4 (Нейберс, Томас), 50:30 — 3:1. Шенн — 17 (п.в., Холлоуэй, Фолк), 59:22 — 4:1.
Вратари: Биннингтон — Аннунен (57:05 — 59:22).
Штраф: 38 — 23.
Броски: 18 (9+3+6) — 32 (7+8+17).
Наши: Торопченко (15.01/0/0) — Свечков (13.29/1/0).
24 марта. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.
«Анахайм» — «Каролина» — 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)
Голы: Янковски — 10 (Джост, Бернс), 27:59 — 0:1. Киллорн — 17 (Лакомб), 33:04 — 1:1. Мартинук — 13 (Гостисбеер, Стэнковен), 34:37 — 1:2. Холл — 13 (бол., Блэйк, Джарвис), 42:32 — 1:3. Зеграс — 9 (Труба, Зеллвегер), 56:37 — 2:3. Холл — 14 (Котканиеми, Рословик), 57:13 — 2:4. Холл — 15 (п.в., Рословик), 58:02 — 2:5.
Вратари: Достал (57:42 — 58:02) — Андерсен.
Штраф: 6 — 12.
Броски: 37 (6+11+20) — 37 (11+15+11).
Наши: Минтюков (14.43/0/-1) — Орлов (22.06/4/+1).
24 марта. Анахайм. Honda Center. 16439 зрителей.
«Вегас» — «Тампа» — 4:2 (3:0, 0:1, 1:1)
Голы: Руа — 11 (бол., Карлссон, Пьетранджело), 11:02 — 1:0. Гертл — 31 (Смит), 13:33 — 2:0. Айкел — 23 (Уайтклауд), 19:13 — 3:0. Пол — 21 (Гонсалвес, Раддиш), 37:38 — 3:1. Хэг — 5 (п.в., Пьетранджело, Хауден), 57:18 — 4:1. Кучеров — 30 (бол., Хедман, Хагель), 59:55 — 4:2.
Вратари: Самсонов — Василевский (56:59 — 57:18, 58:37 — 59:11, 59:16 — 59:55).
Штраф: 13 — 13.
Броски: 30 (13+8+9) — 37 (13+15+9).
Наши: Барбашев (14.34/2/-1), Дорофеев (15.42/3/+1) — Кучеров (22.09/6/-2).
24 марта. Парадайс. T-Mobile Arena. 17906 зрителей.
«Лос-Анджелес» — «Бостон» — 7:2 (2:1, 2:1, 3:0)
Голы: Э. Линдхольм — 13 (Кепке), 0:19 — 0:1. Копитар — 18 (Кемпе, Кларк), 2:43 — 1:1. Фогеле — 20 (Дано, Льюис), 19:31 — 2:1. Гики — 25 (Заха), 22:07 — 2:2. Даути — 3 (Андерсон, Байфилд), 28:46 — 3:2. Кузьменко — 8 (Кемпе, Спенс), 37:38 — 4:2. Байфилд — 19 (Фиала, Лафферье), 44:05 — 5:2. Жанно — 7 (Кларк, Эдмундсон), 49:20 — 6:2. Хелениус — 2 (Эдмундсон, Жанно), 56:03 — 7:2.
Вратари: Кемпер — Суэймен.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 23 (8+8+7) — 13 (5+7+1).
Наши: Гавриков (23.10/2/+1), Кузьменко (12.31/2/+1) — Задоров (19.20/0/-1), Хуснутдинов (15.28/0/0).
24 марта. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena. 18145 зрителей.
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25
|8.10
|00:00
|
Флорида – Чикаго
|- : -
|8.10
|03:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|8.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -