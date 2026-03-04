НХЛ, результаты 4 марта: «Вашингтон» проиграл «Юте», «Миннесота» победила «Тампу» и другие

Матчи регулярного чемпионата НХЛ.

В ночь на с 3 на 4 марта в НХЛ прошли матчи: «Бостон» — «Питтсбург» (2:1), «Баффало» — «Вегас» (3:2), «Коламбус» — «Нэшвилл» (3:2), «Нью-Джерси» — «Флорида» (5:1), «Вашингтон» — «Юта» (2:3), «Виннипег» — «Чикаго» (3:2 ОТ), «Калгари» — «Даллас» (1:6), «Эдмонтон» — «Оттава» (5:4 ОТ), «Миннесота» — «Тампа» (5:1), «Анахайм» — «Колорадо» (1:5) и «Сан-Хосе» — «Монреаль» (7:5).

НХЛ. Регулярный чемпионат

4 марта, 03:00. TD Garden (Бостон) Бостон Питтсбург

НХЛ. Регулярный чемпионат

4 марта, 03:00. KeyBank Center (Баффало) Баффало Вегас

НХЛ. Регулярный чемпионат

4 марта, 03:00. Nationwide Arena (Коламбус) Коламбус Нэшвилл

НХЛ. Регулярный чемпионат

4 марта, 03:00. Prudential Center (Ньюарк) Нью-Джерси Флорида

НХЛ. Регулярный чемпионат

4 марта, 03:00. Capital One Arena (Вашингтон) Вашингтон Юта

НХЛ. Регулярный чемпионат

4 марта, 04:00. Canada Life Centre (Виннипег) Виннипег Чикаго

НХЛ. Регулярный чемпионат

4 марта, 05:00. Scotiabank Saddledome (Калгари) Калгари Даллас

НХЛ. Регулярный чемпионат

4 марта, 05:00. Rogers Place (Эдмонтон) Эдмонтон Оттава

НХЛ. Регулярный чемпионат

4 марта, 05:30. Grand Casino Arena (Сент-Пол) Миннесота Тампа-Бэй

НХЛ. Регулярный чемпионат

4 марта, 06:00. Honda Center (Анахайм) Анахайм Колорадо

НХЛ. Регулярный чемпионат

4 марта, 06:00. SAP Center (Сан-Хосе) Сан-Хосе Монреаль

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2025/26