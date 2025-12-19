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НХЛ, результаты и видео голов 19 декабря: «Коламбус» проиграл «Миннесоте», «Вашингтон» победил «Торонто» и другие матчи

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Матчи регулярного чемпионата НХЛ

В ночь на 19 декабря в НХЛ состоялись матчи: «Коламбус» — «Миннесота» (2:5), «Оттава» — «Питтсбург» (4:0), «Монреаль» — «Чикаго» (4:1), «Бостон» — «Эдмонтон» (1:3), «Тампа» — «Лос-Анджелес» (1:2), «Вашингтон» — «Торонто» (4:0), «Баффало» — «Филадельфия» (5:3), «Сент-Луис» — «Рейнджерс» (1:2 ОТ), «Калгари» — «Сиэтл» (4:2), «Сан-Хосе» — «Даллас» (3:5).

НХЛ. Регулярный чемпионат
19 декабря, 03:00. Nationwide Arena (Коламбус)
Коламбус
Миннесота
НХЛ. Регулярный чемпионат
19 декабря, 03:00. Canadian Tire Centre (Оттава)
Оттава
Питтсбург
НХЛ. Регулярный чемпионат
19 декабря, 03:00. Bell Centre (Монреаль)
Монреаль
Чикаго
НХЛ. Регулярный чемпионат
19 декабря, 03:00. TD Garden (Бостон)
Бостон
Эдмонтон
НХЛ. Регулярный чемпионат
19 декабря, 03:00. Benchmark International Arena (Тампа)
Тампа-Бэй
Лос-Анджелес
НХЛ. Регулярный чемпионат
19 декабря, 03:00. Capital One Arena (Вашингтон)
Вашингтон
Торонто
НХЛ. Регулярный чемпионат
19 декабря, 03:30. KeyBank Center (Баффало)
Баффало
Филадельфия
НХЛ. Регулярный чемпионат
19 декабря, 04:00. Enterprise Center (Сент-Луис)
Сент-Луис
Рейнджерс
НХЛ. Регулярный чемпионат
19 декабря, 05:00. Scotiabank Saddledome (Калгари)
Калгари
Сиэтл
НХЛ. Регулярный чемпионат
19 декабря, 06:00. SAP Center (Сан-Хосе)
Сан-Хосе
Даллас

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2025/26

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НХЛ
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 4 3 1 6
2 Питтсбург 2 2 0 4
3 Каролина 3 1 2 3
4 Айлендерс 2 1 1 2
5 Вашингтон 2 1 1 2
6 Коламбус 2 1 1 2
7 Нью-Джерси 2 1 1 2
8 Филадельфия 3 0 3 2
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 3 2 1 4
2 Флорида 3 1 2 4
3 Монреаль 2 1 1 3
4 Оттава 1 1 0 2
5 Баффало 2 1 1 2
6 Тампа-Бэй 2 1 1 2
7 Торонто 3 1 2 2
8 Детройт 2 0 2 0
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 2 2 0 4
2 Миннесота 2 2 0 4
3 Юта 3 2 1 4
4 Виннипег 2 1 1 3
5 Сент-Луис 2 1 1 2
6 Нэшвилл 2 1 1 2
7 Даллас 2 0 2 0
8 Чикаго 3 0 3 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 3 2 1 5
2 Анахайм 2 2 0 4
3 Сан-Хосе 2 2 0 4
4 Сиэтл 3 2 1 4
5 Вегас 3 2 1 4
6 Ванкувер 4 2 2 4
7 Лос-Анджелес 2 0 2 1
8 Калгари 3 0 3 0
Результаты / календарь
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10.10
5.10 01:00 Рейнджерс – Юта 4 : 2
5.10 03:00 Сиэтл – Калгари 6 : 1
5.10 03:00 Анахайм – Флорида 3 : 2 ОТ
5.10 04:00 Ванкувер – Вегас 2 : 3
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