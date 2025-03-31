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НХЛ, видео голов и результаты 30 и 31 марта: «Питтсбург» обыграл «Оттаву», «Вашингтон» уступил «Баффало» и другие матчи

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Getty Images
Матчи регулярного чемпионата НХЛ

30 марта

«Флорида» — «Монреаль» — 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)
Голы: Лайне — 19 (бол., Хатсон, Сузуки), 12:03 — 0:1. Райнхарт — 37 (Барков, Верхэге), 13:16 — 1:1. Слафковски — 17 (бол., Сузуки, Хатсон), 31:27 — 1:2. Джонс — 9 (Барков, Родригес), 36:24 — 2:2. Сузуки — 23 (Хатсон, Слафковски), 42:02 — 2:3. Галлахер — 18 (п.в., Дворак), 58:16 — 2:4.
Вратари: Бобровский (57:33 — 58:16) — Монтембо.
Штраф: 20 — 6.
Броски: 26 (9+10+7) — 22 (10+4+8).
Наши: — .
30 марта. Санрайз. Amerant Bank Arena. 19432 зрителя.

«Вашингтон» — «Баффало» — 5:8 (1:1, 1:3, 3:4)
Голы: Чикран — 19 (Овечкин, Строум), 10:06 — 1:0. Томпсон — 37 (бол., Так, Петерка), 12:49 — 1:1. Маклеод — 18 (Куинн, Пауэр), 22:14 — 1:2. Чикран — 20, 22:46 — 2:2. Так — 29 (Клифтон, Зукер), 25:17 — 2:3. Лафферти — 3 (Клифтон), 31:52 — 2:4. Протас — 30 (мен., Уилсон), 40:37 — 3:4. Томпсон — 38 (бол., Зукер, Петерка), 41:28 — 3:5. Куинн — 14, 45:52 — 3:6. Овечкин — 37 (Сандин, ван Римсдайк), 49:11 — 4:6. Дюбуа — 19 (бол., Овечкин, Строум), 54:03 — 5:6. Так — 30 (Самуэльссон), 55:34 — 5:7. Кребс — 8 (п.в., Куинн), 59:36 — 5:8.
Вратари: Томпсон (57:31 — 57:55, 58:06 — 58:17, 58:40 — 59:36) — Раймер.
Штраф: 12 — 6.
Броски: 29 (10+6+13) — 23 (7+8+8).
Наши: Овечкин (16.22/3/-2) — -.
30 марта. Вашингтон. Capital One Arena.

«Виннипег» — «Ванкувер» — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Голы: Сутер — 23 (Майерс, Дебраск), 18:55 — 0:1. Коннор — 38 (Шайфли, Миллер), 29:26 — 1:1. Эпплтон — 10 (Лаури, Элерс), 46:24 — 2:1. Перфетти — 16 (Наместников, Коннор), 52:11 — 3:1.
Вратари: Хеллибак — Демко (55:20 — 58:40).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 27 (9+7+11) — 24 (6+11+7).
Наши: Наместников (17.10/2/+1) — -.
30 марта. Виннипег. Canada Life Centre.

31 марта

«Чикаго» — «Юта» — 2:5 (0:0, 2:3, 0:2)
Голы: Десаймон — 1 (Керфут, Стенлунд), 28:21 — 0:1. Велено — 7 (Левшунов, Фолиньо), 31:02 — 1:1. Донато — 29 (Бедард), 34:55 — 2:1. Сергачев — 14 (Марино, Крауз), 36:37 — 2:2. Керфут — 11 (Сергачев, Марино), 37:08 — 2:3. Ямамото — 1 (Керфут), 50:57 — 2:4. Кули — 22 (Келлер, Гюнтер), 52:54 — 2:5.
Вратари: Содерблум — Веймелка.
Штраф: 7 — 13.
Броски: 29 (10+12+7) — 31 (10+13+8).
Наши: Михеев (15.29/1/-1) — Сергачев (23.52/2/0).
30 марта. Чикаго. United Center.

«Каролина» — «Айлендерс» — 6:4 (2:2, 2:1, 2:1)
Голы: Янковски — 11 (Робинсон, Джост), 4:41 — 1:0. Стэнковен — 11 (Мартинук), 4:54 — 2:0. Энгвалль — 7 (Пелек), 6:10 — 2:1. Палмиери — 23 (бол., Добсон, Хорват), 11:27 — 2:2. Энгвалль — 8, 21:37 — 2:3. Ахо — 28 (бол., Гостисбеер, Холл), 28:35 — 3:3. Джарвис — 28 (мен., Ахо, Дж. Слэвин), 37:29 — 4:3. Ли — 27 (Хорват, Палмиери), 44:05 — 4:4. Орлов — 6 (Свечников, Джост), 49:19 — 5:4. Джарвис — 29 (Ахо), 57:14 — 6:4.
Вратари: Кочетков — Хегберг (57:54 — 59:45).
Штраф: 10 — 8.
Броски: 30 (14+6+10) — 31 (9+9+13).
Наши: Орлов (21.00/3/0), Свечников (13.31/1/0) — Романов (17.17/0/-2), Цыплаков (11.59/1/-1).
31 марта. Роли. Lenovo Center. 18700 зрителей.

«Питтсбург» — «Оттава» — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Кросби — 27 (бол., Карлссон, Ракелль), 61:16 — 1:0.
Вратари: Джерри — Форсберг.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 35 (10+9+14+2) — 31 (16+11+4+0).
Наши: — - Зуб (23.46/0/0).
31 марта. Питтсбург. PPG Paints Arena. 16016 зрителей.

«Анахайм» — «Торонто» — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Голы: Доми — 8 (Ярнкрок, Лотон), 19:24 — 0:1. Марнер — 23, 26:29 — 0:2. Карлссон — 20 (Зеллвегер, Готье), 27:50 — 1:2. Коланджело — 7 (бол., Зеграс, Лакомб), 42:16 — 2:2. Лоренц — 7 (Кампф, Бенуа), 51:35 — 2:3.
Вратари: Достал (57:16 — 57:47, 58:27) — Уолл.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 30 (11+8+11) — 23 (6+13+4).
Наши: Минтюков (17.19/0/0) — -.
31 марта. Анахайм. Honda Center. 17174 зрителя.

«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе» — 8:1 (2:0, 4:1, 2:0)
Голы: Дано — 8 (Байфилд, Мур), 5:35 — 1:0. Кемпе — 30 (бол., Копитар, Даути), 15:13 — 2:0. Лунд — 2 (Ферраро), 24:52 — 2:1. Мур — 16 (Копитар, Кузьменко), 26:57 — 3:1. Фогеле — 21 (бол., Кларк, Байфилд), 33:31 — 4:1. Фогеле — 22 (Андерсон, Даути), 39:03 — 5:1. Кемпе — 31 (Гавриков, Кузьменко), 39:38 — 6:1. Кузьменко — 9 (Копитар, Гавриков), 54:49 — 7:1. Льюис — 5 (Мовераре, Спенс), 55:22 — 8:1.
Вратари: Риттих — Романов.
Штраф: 8 — 12.
Броски: 36 (8+18+10) — 23 (7+8+8).
Наши: Гавриков (19.13/0/+2), Кузьменко (18.01/4/+3) — Мухамадуллин (25.12/0/-3).
31 марта. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena. 18145 зрителей.

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25

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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 16 12 4 26
2 Нью-Джерси 14 9 5 18
3 Вашингтон 13 8 5 16
4 Айлендерс 14 7 7 16
5 Рейнджерс 15 7 8 15
6 Питтсбург 14 5 9 12
7 Филадельфия 16 4 12 12
8 Коламбус 12 5 7 10
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 15 10 5 21
2 Монреаль 14 9 5 20
3 Оттава 16 9 7 19
4 Тампа-Бэй 13 8 5 18
5 Флорида 14 8 6 18
6 Торонто 16 8 8 18
7 Баффало 14 7 7 17
8 Детройт 14 6 8 15
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 16 10 6 23
2 Юта 15 9 6 18
3 Колорадо 14 8 6 17
4 Даллас 14 8 6 17
5 Сент-Луис 14 7 7 15
6 Нэшвилл 14 5 9 15
7 Виннипег 15 4 11 11
8 Чикаго 14 4 10 9
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 15 11 4 24
2 Вегас 15 9 6 19
3 Сиэтл 14 8 6 17
4 Сан-Хосе 15 7 8 15
5 Анахайм 14 6 8 13
6 Калгари 14 6 8 12
7 Лос-Анджелес 13 4 9 10
8 Ванкувер 16 3 13 7
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2.11 00:00 Филадельфия – Юта 6 : 3
2.11 02:00 Рейнджерс – Эдмонтон 1 : 4
2.11 04:00 Анахайм – Оттава 6 : 3
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