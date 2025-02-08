НХЛ, видео голов и результаты 8 февраля: «Рейнджерс» проиграли «Питтсбургу», «Лос-Анджелес» победил «Даллас» и другие матчи
8 февраля
«Рейнджерс» — «Питтсбург» — 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)
Голы: Трочек — 17 (Лафренье), 8:31 — 1:0. Лизотт — 9 (Аччиари, Карлссон), 22:25 — 1:1. Фокс — 4 (Трочек, Линдгрен), 23:39 — 2:1. Ракелль — 25 (Раст, Бовилье), 29:07 — 2:2. Томасино — 7 (бол., Раст, Бантинг), 31:59 — 2:3.
Вратари: Шестеркин — Неделькович.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 27 (8+9+10) — 26 (11+15+0).
Наши: Панарин (21.10/3/0) — -.
8 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.
«Виннипег» — «Айлендерс» — 4:3 (1:2, 3:0, 0:1)
Голы: Хольмстрем — 14 (Пажо), 1:05 — 0:1. Иафалло — 8 (Самберг, Ламберт), 4:27 — 1:1. Гаткомб — 3, 12:07 — 1:2. Виларди — 23 (Коннор, Шайфли), 24:23 — 2:2. Элерс — 17 (Перфетти, Наместников), 34:50 — 3:2. Виларди — 24 (Шайфли, Коннор), 38:18 — 4:2. Палмиери — 15 (Ли, Романов), 51:07 — 4:3.
Вратари: Хеллибак — Сорокин (57:40).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 27 (9+12+6) — 35 (9+7+19).
Наши: Наместников (17.46/2/+1) — Романов (24.09/3/0), Цыплаков (15.26/2/0).
8 февраля. Виннипег. Canada Life Centre. 14685 зрителей.
«Чикаго» — «Нэшвилл» — 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)
Голы: Назар — 4 (Власик, Терявяйнен), 8:37 — 1:0. Сиссонс — 6 (Смит), 8:57 — 1:1. Марун — 3, 14:54 — 2:1. Бедард — 16 (бол., Донато, Джонс), 25:47 — 3:1. Донато — 17 (Терявяйнен, Назар), 35:24 — 4:1. Джонс — 6 (бол., Донато, Бедард), 39:51 — 5:1. Донато — 18 (Власик), 53:18 — 6:1. Новак — 10 (Бланкенбург, Маршессо), 58:57 — 6:2.
Вратари: Мразек — Сарос.
Штраф: 11 — 11.
Броски: 30 (11+10+9) — 30 (8+8+14).
Наши: Михеев (14.03/0/0) — Свечков (13.22/0/0).
8 февраля. Чикаго. United Center. 19347 зрителей.
«Эдмонтон» — «Колорадо» — 4:5 (2:3, 2:1, 0:1)
Голы: Маккиннон — 21 (бол., Макар, Лехконен), 9:48 — 0:1. Драйзайтль — 39 (бол., Нюджент-Хопкинс, Бушар), 10:39 — 1:1. Макар — 21 (Маккиннон, Тэйвз), 11:46 — 1:2. Перри — 11 (Хенрик, Капанен), 12:22 — 2:2. Лехконен — 23 (Маккиннон, Тэйвз), 18:08 — 2:3. Макар — 22 (мен., Келли), 26:39 — 2:4. Перри — 12 (бол., Дж. Скиннер, Экхольм), 27:48 — 3:4. Драйзайтль — 40 (Нюджент-Хопкинс), 35:59 — 4:4. Нечас — 20 (Маккиннон), 55:38 — 4:5.
Вратари: С. Скиннер (Пикар, 20:00) — Блэквуд.
Штраф: 12 — 10.
Броски: 27 (11+10+6) — 30 (12+7+11).
Наши: Подколзин (10.16/1/0) — -.
8 февраля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.
«Лос-Анджелес» — «Даллас» — 5:4 Б (1:1, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0)
Голы: Фогеле — 14 (Дано), 0:11 — 1:0. Дюшен — 19, 19:58 — 1:1. Фиала — 21 (Дано), 28:16 — 2:1. Харли — 8, 29:29 — 2:2. Лафферье — 14 (Байфилд, Фиала), 31:43 — 3:2. Бурк — 7, 46:53 — 3:3. Дюшен — 20, 49:41 — 3:4. Копитар — 13 (Кемпе, Мур), 51:40 — 4:4.
Победный буллит: Кемпе.
Вратари: Риттих — Эттингер.
Штраф: 9 — 9.
Броски: 37 (12+11+13+1) — 30 (8+8+12+2).
Наши: Гавриков (29.00/4/0) — Дадонов (11.37/0/0).
8 февраля. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena. 18145 зрителей.
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|53
|29
|113
|2
|Питтсбург
|82
|41
|41
|98
|3
|Филадельфия
|82
|43
|39
|98
|4
|Вашингтон
|82
|43
|39
|95
|5
|Коламбус
|82
|40
|42
|92
|6
|Айлендерс
|82
|43
|39
|91
|7
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|87
|8
|Рейнджерс
|82
|34
|48
|77
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|82
|50
|32
|109
|2
|Тампа-Бэй
|82
|50
|32
|106
|3
|Монреаль
|82
|48
|34
|106
|4
|Бостон
|82
|45
|37
|100
|5
|Оттава
|82
|44
|38
|99
|6
|Детройт
|82
|41
|41
|92
|7
|Флорида
|82
|40
|42
|84
|8
|Торонто
|82
|32
|50
|78
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|55
|27
|121
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|112
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|104
|4
|Юта
|82
|43
|39
|92
|5
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|86
|6
|Нэшвилл
|82
|38
|44
|86
|7
|Виннипег
|82
|35
|47
|82
|8
|Чикаго
|82
|29
|53
|72
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|39
|43
|95
|2
|Эдмонтон
|82
|41
|41
|93
|3
|Анахайм
|82
|43
|39
|92
|4
|Лос-Анджелес
|82
|35
|47
|90
|5
|Сан-Хосе
|82
|39
|43
|86
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|79
|7
|Калгари
|82
|34
|48
|77
|8
|Ванкувер
|82
|25
|57
|58
|Финал
|Счет в серии
|
Каролина - Вегас
|2 - 2
|1/2 финала
|
Каролина - Монреаль
|4 - 1
|
Колорадо - Вегас
Колорадо - Вегас
0 - 4
|0 - 4
|1/4 финала
|
Баффало - Монреаль
|3 - 4
|
Вегас - Анахайм
|4 - 2
|
Колорадо - Миннесота
|4 - 1
|
Каролина - Филадельфия
Каролина - Филадельфия
4 - 0
|4 - 0
|1/8 финала
|
Баффало - Бостон
|4 - 2
|
Вегас - Юта
|4 - 2
|
Эдмонтон - Анахайм
|2 - 4
|
Тампа-Бэй - Монреаль
|3 - 4
|
Колорадо - Лос-Анджелес
Колорадо - Лос-Анджелес
4 - 0
|4 - 0
|
Даллас - Миннесота
|2 - 4
|
Питтсбург - Филадельфия
|2 - 4
|
Каролина - Оттава
Каролина - Оттава
4 - 0
|4 - 0
|10.06
|03:00
|Вегас – Каролина
|3 : 5