НХЛ, расписание 20 ноября: «Питтсбург» примет «Тампу», «Сент-Луис» сыграет с «Миннесотой» и другие матчи
Регулярный чемпионат НХЛ
20 ноября
03:00 мск «Оттава» — «Эдмонтон»
03:00 «Питтсбург» — «Тампа-Бэй»
04:00 «Сент-Луис» — «Миннесота»
04:00 «Виннипег» — «Флорида»
04:30 «Чикаго» — «Анахайм»
05:00 «Калгари» — «Айлендерс»
06:00 «Ванкувер» — «Рейнджерс»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|18
|13
|5
|27
|2
|Каролина
|17
|13
|4
|26
|3
|Нью-Джерси
|21
|12
|9
|26
|4
|Рейнджерс
|16
|11
|5
|23
|5
|Айлендерс
|18
|7
|11
|18
|6
|Филадельфия
|19
|8
|11
|18
|7
|Питтсбург
|20
|7
|13
|17
|8
|Коламбус
|18
|7
|11
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|18
|12
|6
|25
|2
|Торонто
|19
|11
|8
|24
|3
|Тампа-Бэй
|16
|9
|7
|19
|4
|Бостон
|20
|8
|12
|19
|5
|Оттава
|17
|8
|9
|17
|6
|Баффало
|18
|8
|10
|17
|7
|Монреаль
|19
|7
|12
|16
|8
|Детройт
|17
|7
|10
|15
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|18
|15
|3
|30
|2
|Миннесота
|17
|11
|6
|25
|3
|Даллас
|17
|11
|6
|22
|4
|Колорадо
|19
|10
|9
|20
|5
|Юта
|18
|7
|11
|17
|6
|Сент-Луис
|19
|8
|11
|17
|7
|Нэшвилл
|19
|6
|13
|15
|8
|Чикаго
|18
|6
|12
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|18
|11
|7
|24
|2
|Лос-Анджелес
|19
|10
|9
|23
|3
|Ванкувер
|17
|9
|8
|21
|4
|Калгари
|18
|9
|9
|21
|5
|Эдмонтон
|19
|9
|10
|20
|6
|Сиэтл
|19
|9
|10
|19
|7
|Анахайм
|17
|7
|10
|16
|8
|Сан-Хосе
|19
|5
|14
|14
Результаты / календарь
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
|19.11
|03:00
|
Филадельфия – Колорадо
|2 : 3
|19.11
|03:00
|
Бостон – Коламбус
|1 : 5
|19.11
|03:30
|
Монреаль – Эдмонтон
|3 : 0
|19.11
|04:00
|
Даллас – Анахайм
|2 : 4
|19.11
|05:00
|
Юта – Вашингтон
|2 : 6
|19.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Детройт
|5 : 4 ОТ
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