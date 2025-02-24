НХЛ, результаты и видео голов: «Питтсбург» проиграл «Рейнджерс», «Тампа» победила «Сиэтл» и другие матчи 23 и 24 февраля
23 февраля
«Вашингтон» — «Эдмонтон» — 7:3 (2:1, 3:0, 2:2)
Голы: Драйзайтль — 42 (бол., Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 1:42 — 0:1. Уилсон — 26 (Дюбуа, Рой), 17:15 — 1:1. Чикран — 17 (бол., Уилсон, Строум), 19:36 — 2:1. Овечкин — 27 (Строум, Протас), 28:53 — 3:1. Овечкин — 28 (бол., Чикран), 38:39 — 4:1. Макмайкл — 20 (Карлсон, Протас), 39:45 — 5:1. Нюджент-Хопкинс — 16 (Арвидссон, Хаймэн), 46:35 — 5:2. Строум — 18 (Протас, Карлсон), 50:38 — 6:2. Дж. Скиннер — 11, 55:05 — 6:3. Овечкин — 29 (п.в.), 57:22 — 7:3.
Вратари: Линдгрен — Пикар (57:04 — 57:22).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 33 (13+8+12) — 25 (6+10+9).
Наши: Овечкин (16.29/9/+3) — Подколзин (11.23/1/-3).
23 февраля. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.
«Питтсбург» — «Рейнджерс» — 3:5 (1:1, 0:1, 2:3)
Голы: Малкин — 10 (Гласс, Хейнен), 12:53 — 1:0. Куилль — 16 (бол., К. Миллер, Смит), 19:12 — 1:1. Д. Миллер — 12 (Фокс, Панарин), 37:00 — 1:2. Ши — 1 (Малкин, Карлссон), 40:57 — 2:2. Ши — 2 (Кросби, Хэйс), 43:31 — 3:2. Веси — 4 (Трочек, Линдгрен), 44:21 — 3:3. Фокс — 5 (Смит, Зибанежад), 51:26 — 3:4. Д. Миллер — 13 (п.в., Веси), 59:53 — 3:5.
Вратари: Бломквист (58:18 — 59:53) — Шестеркин.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 33 (12+18+3) — 16 (5+4+7).
Наши: Малкин (16.19/1/+1) — Панарин (15.56/0/-1).
23 февраля. Питтсбург. PPG Paints Arena. 17186 зрителей.
24 февраля
«Детройт» — «Анахайм» — 5:4 ОТ (3:1, 1:1, 0:2, 1:0)
Голы: Каспер — 9 (Раймонд), 3:11 — 1:0. Дебринкэт — 26 (бол., Ларкин, Кейн), 4:29 — 2:0. Кейн — 13 (бол., Зайдер, Раймонд), 5:06 — 3:0. Строум — 8 (Терри, Ватрано), 8:24 — 3:1. Комфер — 7 (бол., Густафссон, Тарасенко), 22:14 — 4:1. Готье — 10 (Лакомб, Мактавиш), 27:04 — 4:2. Зеллвегер — 5 (Карлссон, Фаббри), 57:44 — 4:3. Готье — 11, 59:07 — 4:4. Кейн — 14 (Каспер), 64:00 — 5:4.
Вратари: Лайон — Достал (56:04 — 57:44, 57:52 — 59:07).
Штраф: 6 — 12.
Броски: 36 (10+14+7+5) — 28 (14+6+8+0).
Наши: Тарасенко (13.41/2/-1) — -.
24 февраля. Детройт. Little Caesars Arena. 19515 зрителей.
«Нэшвилл» — «Нью-Джерси» — 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
Голы: Палат — 13 (Л. Хьюз, Хэмилтон), 13:45 — 0:1. Хэмилтон — 9 (Хишир, Братт), 29:14 — 0:2. Кейси — 4 (Л. Хьюз, Д. Хьюз), 34:28 — 0:3. Ноесен — 19 (бол., Хишир, Братт), 45:06 — 0:4. Татар — 6 (Хишир), 49:27 — 0:5.
Вратари: Аннунен — Доус.
Штраф: 2 — 8.
Броски: 29 (8+8+13) — 36 (12+14+10).
Наши: Свечков (12.41/1/-1) — -.
24 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей.
«Сент-Луис» — «Колорадо» — 3:1 (0:1, 3:0, 0:0)
Голы: Тэйвз — 7 (Макар, Лехконен), 7:49 — 0:1. Шенн — 12 (Кайру, Фолк), 30:45 — 1:1. Парэйко — 13 (Бучневич, Томас), 34:13 — 2:1. Холлоуэй — 17 (Фолк, Кайру), 39:50 — 3:1.
Вратари: Биннингтон — Блэквуд (57:24).
Штраф: 9 — 7.
Броски: 25 (8+9+8) — 29 (8+8+13).
Наши: Бучневич (17.42/3/+1), Торопченко (12.39/2/0) — -.
24 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center. 17806 зрителей.
«Тампа» — «Сиэтл» — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Голы: Хагель — 27 (мен., Макдона, Лиллеберг), 29:27 — 1:0. Кучеров — 26 (Пойнт), 51:15 — 2:0. Гленденинг — 4 (Аткинсон, Эйссимонт), 52:58 — 3:0. Райт — 13 (Монтур, Махура), 55:24 — 3:1. Пол — 17 (п.в., Хагель, Чирелли), 58:14 — 4:1.
Вратари: Василевский — Стезка (56:13 — 56:17, 56:38 — 58:14).
Штраф: 2 — 0.
Броски: 23 (7+9+7) — 37 (11+18+8).
Наши: Кучеров (18.13/3/+1) — -.
24 февраля. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.
«Чикаго» — «Торонто» — 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)
Голы: Терявяйнен — 13 (бол., Бертуцци, Донато), 19:49 — 1:0. Робертсон — 9 (бол., Доми, Макманн), 27:09 — 1:1. Маккейб — 2 (Танев, Мэттьюс), 29:45 — 1:2. Робертсон — 10 (Доми, Лоренц), 39:45 — 1:3. Курашев — 5 (Назар, Бертуцци), 39:53 — 2:3. Танев — 2 (Маккейб, Кампф), 52:07 — 2:4. Хольмберг — 5 (п.в., В. Нюландер, Таварес), 58:28 — 2:5.
Вратари: Содерблум (55:46 — 57:31, 57:39 — 58:28) — Уолл.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 27 (10+10+7) — 30 (6+17+7).
Наши: Михеев (16.09/4/0) — -.
24 февраля. Чикаго. United Center. 19199 зрителей.
«Айлендерс» — «Даллас» — 3:4 (0:1, 2:3, 1:0)
Голы: Стил — 5 (Бек, Сиси), 2:10 — 0:1. Энгвалль — 4 (Маклин, Гаткомб), 23:44 — 1:1. Робертсон — 21 (Хинтц, Бурк), 28:48 — 1:2. Палмиери — 17 (Деанджело, Нельсон), 28:55 — 2:2. Робертсон — 22 (бол., Хинтц, Дюшен), 35:53 — 2:3. Робертсон — 23 (бол., Джонстон, Дюшен), 37:28 — 2:4. Дюклер — 5 (Хорват), 49:17 — 3:4.
Вратари: Сорокин (56:27 — 56:51, 57:59 — 58:58, 59:30) — Эттингер.
Штраф: 12 — 21.
Броски: 38 (8+18+12) — 29 (9+15+5).
Наши: Романов (22.26/2/+2), Цыплаков (12.48/2/0) — Дадонов (12.55/0/-1), Любушкин (18.45/1/-1).
24 февраля. Нью-Йорк. UBS Arena. 16602 зрителя.
«Калгари» — «Сан-Хосе» — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
Голы: Селебрини — 18 (Тоффоли, Уолман), 3:41 — 0:1. Кадри — 20 (бол., Фрост, Уигар), 7:27 — 1:1. Руни — 4 (Ломберг, Поспишил), 23:35 — 2:1. Тоффоли — 21 (Эклунд, Мухамадуллин), 41:54 — 2:2. Хэнли — 1 (Юбердо, Кадри), 53:28 — 3:2.
Вратари: Вольф — Георгиев (58:53 — 59:11, 59:22).
Штраф: 8 — 24.
Броски: 36 (14+13+9) — 29 (8+13+8).
Наши: — - Мухамадуллин (13.27/1/+1).
24 февраля. Калгари. Scotiabank Saddledome. 17686 зрителей.
«Юта» — «Ванкувер» — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Дебраск — 21 (бол., Э. Петтерссон, Сутер), 21:43 — 0:1. Кули — 16 (Марино, Келлер), 23:51 — 1:1. Гюнтер — 21 (бол., Шмальц, Келлер), 54:07 — 2:1.
Вратари: Веймелка — Шилов (58:19 — 58:36, 58:54).
Штраф: 10 — 10.
Броски: 32 (11+11+10) — 15 (4+4+7).
Наши: Сергачев (25.10/1/+1) — -.
24 февраля. Солт-Лейк-Сити. Delta Center.
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|1
|1
|0
|2
|2
|Коламбус
|1
|1
|0
|2
|3
|Нью-Джерси
|1
|1
|0
|2
|4
|Рейнджерс
|2
|1
|1
|2
|5
|Каролина
|1
|0
|1
|1
|6
|Филадельфия
|2
|0
|2
|1
|7
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|8
|Айлендерс
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|2
|1
|1
|3
|2
|Бостон
|1
|1
|0
|2
|3
|Монреаль
|1
|1
|0
|2
|4
|Торонто
|2
|1
|1
|2
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|7
|Баффало
|1
|0
|1
|0
|8
|Тампа-Бэй
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|1
|1
|0
|2
|2
|Колорадо
|1
|1
|0
|2
|3
|Миннесота
|1
|1
|0
|2
|4
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|5
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Нэшвилл
|1
|0
|1
|0
|8
|Чикаго
|2
|0
|2
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|2
|1
|1
|3
|2
|Сиэтл
|1
|1
|0
|2
|3
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|4
|Сан-Хосе
|1
|1
|0
|2
|5
|Ванкувер
|2
|1
|1
|2
|6
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|7
|Лос-Анджелес
|1
|0
|1
|0
|8
|Калгари
|1
|0
|1
|0
|2.10
|02:00
|Рейнджерс – Тампа-Бэй
|5 : 1
|2.10
|02:00
|Нью-Джерси – Филадельфия
|3 : 2 ОТ
|2.10
|02:00
|Коламбус – Баффало
|6 : 3
|2.10
|03:00
|Нэшвилл – Миннесота
|1 : 3
|2.10
|04:00
|Юта – Чикаго
|6 : 0
|2.10
|04:00
|Калгари – Сиэтл
|1 : 6
|2.10
|05:00
|Сан-Хосе – Флорида
|4 : 3 ОТ
|2.10
|05:00
|Ванкувер – Эдмонтон
|7 : 9