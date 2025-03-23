НХЛ, результаты и видео голов 22 и 23 марта: «Лос-Анджелес» победил «Каролину», «Вашингтон» обыграл «Флориду» и другие матчи
22 марта
«Рейнджерс» — «Ванкувер» — 5:3 (0:1, 1:0, 4:2)
Голы: Джошуа — 5 (Хьюз, Оман), 11:51 — 0:1. Фокс — 6 (Шнайдер, Отманн), 31:03 — 1:1. Бродзински — 8 (Д. Миллер, Лафренье), 41:39 — 2:1. О`Коннор — 10 (Оман, Манчини), 51:22 — 2:2. К. Миллер — 6 (Трочек, Фокс), 52:40 — 3:2. Босер — 23 (Дебраск), 55:10 — 3:3. Бродзински — 9 (Лафренье, Соуси), 55:47 — 4:3. Д. Миллер — 17 (п.в., Фокс), 59:44 — 5:3.
Вратари: Шестеркин — Ланкинен (57:29 — 59:44).
Штраф: 10 — 6.
Броски: 12 (1+5+6) — 39 (11+13+15).
Наши: Панарин (15.34/0/+1) — -.
22 марта. Нью-Йорк. Madison Square Garden.
«Даллас» — «Филадельфия» — 3:2 ОТ (2:0, 0:2, 0:0, 1:0)
Голы: Харли — 14 (Блэкуэлл, Стил), 6:27 — 1:0. Линделл — 5 (Гранлунд, Дюшен), 8:59 — 2:0. Конекны — 23 (Кутюрье, Йорк), 33:03 — 2:1. Пелинг — 7 (Мичков, Форстер), 38:48 — 2:2. Харли — 15 (Робертсон), 60:09 — 3:2.
Вратари: Эттингер — Федотов (Эрссон, 20:00).
Штраф: 8 — 10.
Броски: 19 (3+7+8+1) — 24 (8+5+11+0).
Наши: Дадонов (10.33/1/-1), Любушкин (16.26/2/-1) — Замула (13.05/1/0), Мичков (15.17/3/+1).
22 марта. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.
«Миннесота» — «Баффало» — 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)
Голы: Росси — 22 (Тренин, Хиностроза), 20:56 — 1:0. Бразо — 11 (Гонс, Болди), 25:07 — 2:0. Зуккарелло — 17 (Болди, Богосян), 28:11 — 3:0. Петерка — 22 (Пауэр, Далин), 46:48 — 3:1. Годро — 16 (п.в., Зуккарелло, Бродин), 59:27 — 4:1.
Вратари: Густавссон — Луукконен (57:25 — 59:27).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 21 (6+10+5) — 21 (8+6+7).
Наши: Тренин (14.21/1/+1) — -.
22 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18379 зрителей.
«Сент-Луис» — «Чикаго» — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
Голы: Томас — 18 (Холлоуэй, Кайру), 35:13 — 1:0. Торопченко — 4 (Факса, Уокер), 37:20 — 2:0. Михеев — 16 (мен.), 39:06 — 2:1. Уокер — 8 (Торопченко, Фолк), 41:12 — 3:1. Болдюк — 14 (Броберг, Шенн), 47:43 — 4:1.
Вратари: Хофер — Содерблум.
Штраф: 10 — 24.
Броски: 25 (5+13+7) — 27 (6+13+8).
Наши: Торопченко (12.30/3/+2) — Михеев (17.37/4/0).
22 марта. Сент-Луис. Enterprise Center.
«Лос-Анджелес» — «Каролина» — 7:2 (3:0, 3:1, 1:1)
Голы: Кемпе — 29 (Хелениус, Жанно), 3:03 — 1:0. Копитар — 17 (бол., Кузьменко, Даути), 14:39 — 2:0. Кузьменко — 7 (Копитар), 19:55 — 3:0. Мур — 15 (Дано, Фогеле), 25:58 — 4:0. Жанно — 6 (Тюркотт, Даути), 26:49 — 5:0. Байфилд — 18 (Фиала), 28:41 — 6:0. Орлов — 5 (Чатфилд, Стэнковен), 34:17 — 6:1. Фиала — 26 (Лафферье, Байфилд), 58:03 — 7:1. Янковски — 9 (Робинсон, Морроу), 58:11 — 7:2.
Вратари: Риттих — Кочетков.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 25 (6+7+12) — 36 (13+12+11).
Наши: Гавриков (21.54/0/+1), Кузьменко (13.57/1/+2) — Орлов (20.45/3/0).
22 марта. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena. 16896 зрителей
«Айлендерс» — «Калгари» — 3:4 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 0:1)
Голы: Коронато — 20 (Юбердо), 0:36 — 0:1. Хорват — 24 (Деанджело, Хольмстрем), 10:46 — 1:1. Гаткомб — 5 (Цыплаков, Добсон), 17:41 — 2:1. Коронато — 21 (Юбердо, Андерссон), 26:03 — 2:2. Маклин — 4 (Цыплаков, Добсон), 57:09 — 3:2. Юбердо — 27 (Андерссон, Бол), 57:38 — 3:3. Кадри — 26 (Андерссон), 63:53 — 3:4.
Вратари: Хегберг — Владарж.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 29 (11+6+9+3) — 35 (13+13+7+2).
Наши: Романов (23.04/0/+1), Цыплаков (11.35/2/+2) — Мироманов (19.32/4/-1).
22 марта. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей
23 марта
«Юта» — «Тампа» — 6:4 (2:1, 2:2, 2:1)
Голы: Доан — 5 (Макбэйн, Крауз), 6:42 — 1:0. Кули — 20 (Кессельринг, Шмальц), 17:42 — 2:0. Пойнт — 33 (бол., Гюнцель, Бьоркстранд), 18:49 — 2:1. Чирелли — 24 (Хагель, Кучеров), 25:22 — 2:2. Керфут — 9 (Стенлунд, Марино), 25:58 — 3:2. Гюнцель — 34 (Пербикс, Гурд), 37:23 — 3:3. Кули — 21 (Марино, Шмальц), 37:53 — 4:3. Шмальц — 17 (Кули, Келлер), 41:10 — 5:3. Пойнт — 34 (Макдона, Гюнцель), 42:54 — 5:4. Керфут — 10 (мен., п.в.), 59:03 — 6:4.
Вратари: Веймелка — Халверсон.
Штраф: 11 — 7.
Броски: 25 (9+7+9) — 26 (5+13+8).
Наши: Сергачев (22.43/1/+3) — Кучеров (21.09/6/-1).
23 марта. Солт-Лейк-Сити. Delta Center. 11131 зритель
«Вашингтон» — «Флорида» — 6:3 (3:3, 3:0, 0:0)
Голы: Макмайкл — 25 (Уилсон), 3:15 — 1:0. Беннетт — 23 (Самоскевич, Форслинг), 6:35 — 1:1. Карлсон — 5 (Макмайкл, Дюбуа), 12:24 — 2:1. Джонс — 8 (Беннетт, Родригес), 13:56 — 2:2. Бовилье — 14 (Сандин, ван Римсдайк), 14:56 — 3:2. Гаджович — 4 (Штурм), 15:27 — 3:3. Уилсон — 31 (Рой, Фехервари), 20:07 — 4:3. Строум — 23 (Овечкин, Протас), 20:59 — 5:3. Манджапане — 13 (Овечкин, Фехервари), 25:57 — 6:3.
Вратари: Томпсон — Ванечек.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 31 (15+9+7) — 36 (9+13+14).
Наши: Овечкин (20.04/5/0) — -.
23 марта. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя
«Монреаль» — «Колорадо» — 4:5 Б (0:2, 1:1, 3:1, 0:0, 0:1)
Голы: Малински — 3 (Кивиранта, Колтон), 7:35 — 0:1. Линдгрен — 4 (Нельсон, Лехконен), 10:09 — 0:2. Нечас — 24 (бол., Друэн, Ничушкин), 25:24 — 0:3. Слафковски — 15 (Штрабл, Сузуки), 25:51 — 1:3. Нельсон — 23 (Тэйвз), 43:58 — 1:4. Рой — 2 (Ньюхук, Лайне), 49:24 — 2:4. Слафковски — 16 (Каррье), 49:54 — 3:4. Дворак — 9 (Галлахер), 53:32 — 4:4.
Победный буллит: Нельсон.
Вратари: Монтембо — Блэквуд.
Штраф: 13 — 17.
Броски: 29 (6+10+12+1) — 37 (16+7+7+7).
Наши: — - Ничушкин (24.09/3/-2).
23 марта. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей
«Нэшвилл» — «Торонто» — 5:2 (0:2, 3:0, 2:0)
Голы: Таварес — 30 (бол., Марнер, Мэттьюс), 9:16 — 0:1. Марнер — 22 (Мэттьюс), 13:05 — 0:2. Бантинг — 15 (бол., Свечков, Евангелиста), 21:39 — 1:2. Беллоуз — 2 (Смит, Свечков), 29:15 — 2:2. Форсберг — 26 (Евангелиста, Бланкенбург), 39:13 — 3:2. Евангелиста — 7 (Форсберг), 50:17 — 4:2. Форсберг — 27 (п.в., Стэстни, Маккэррон), 59:23 — 5:2.
Вратари: Сарос — Уолл.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 32 (6+13+13) — 26 (12+5+9).
Наши: Свечков (11.23/0/0) — -.
23 марта. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей
«Нью-Джерси» — «Оттава» — 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)
Голы: Ткачак — 28 (Сандерсон, Штюцле), 24:05 — 0:1. Батерсон — 20 (Козенс, Хэмоник), 24:38 — 0:2. Хишир — 30 (бол., Братт, Л. Хьюз), 27:13 — 1:2. Перрон — 6 (бол., Жиру, Грейг), 28:44 — 1:3. Хаула — 8 (Л. Хьюз, Гласс), 59:37 — 2:3.
Вратари: Аллен — Улльмарк.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 27 (6+6+15) — 19 (7+8+4).
Наши: — - Зуб (23.35/0/0).
23 марта. Нью-Джерси. Prudential Center. 16514 зрителей
«Вегас» — «Детройт» — 6:3 (3:1, 2:1, 1:1)
Голы: Раймонд — 24 (бол., Ларкин, Кейн), 4:47 — 0:1. Гертл — 28 (бол., Стоун, Айкел), 11:47 — 1:1. Гертл — 29 (Макнэбб, Корчак), 16:32 — 2:1. Руа — 10 (Барбашев, Айкел), 19:57 — 3:1. Кейн — 18 (бол., Зайдер, Ларкин), 21:49 — 3:2. Стоун — 18 (Пьетранджело, Хэнифин), 27:07 — 4:2. Гертл — 30 (бол., Стоун, Айкел), 28:02 — 5:2. Дебринкэт — 32 (Кейн, Эдвинссон), 49:36 — 5:3. Айкел — 22 (п.в., Барбашев), 57:59 — 6:3.
Вратари: Хилл — Тэлбот.
Штраф: 14 — 14.
Броски: 35 (16+8+11) — 31 (13+9+9).
Наши: Барбашев (15.25/2/+3), Дорофеев (15.54/3/0) — Тарасенко (16.14/2/-3).
23 марта. Парадайс. T-Mobile Arena. 18348 зрителей
«Эдмонтон» — «Сиэтл» — 5:4 (1:1, 3:1, 1:2)
Голы: Хенрик — 9 (бол., Экхольм, Нерс), 14:30 — 1:0. Какко — 12 (бол., Бенайерс, Нюман), 15:49 — 1:1. Нюджент-Хопкинс — 18 (Капанен, Нерс), 23:48 — 2:1. Какко — 13 (Нюман), 27:01 — 2:2. Дж. Скиннер — 14 (К. Браун, Экхольм), 32:31 — 3:2. Нюджент-Хопкинс — 19 (бол., Хаймэн, Бушар), 38:11 — 4:2. Бураковски — 7 (Маккэн), 45:57 — 4:3. Нюджент-Хопкинс — 20 (мен., п.в., Уолман), 57:43 — 5:3. Шварц — 20 (бол., Маккэн, Данн), 57:57 — 5:4.
Вратари: С. Скиннер — Даккорд.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 29 (10+10+9) — 31 (11+9+11).
Наши: Подколзин (15.16/0/0) — -.
23 марта. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей
«Сан-Хосе» — «Бостон» — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Голы: Эклунд — 16 (Селебрини, Каньони), 22:13 — 1:0. Миттельштадт — 13 (Кепке), 36:50 — 1:1. Карлссон — 1 (Смит, Селебрини), 56:37 — 2:1. Гудроу — 5 (п.в., Эклунд, Карлссон), 59:10 — 3:1.
Вратари: Георгиев — Корписало.
Штраф: 9 — 9.
Броски: 22 (7+9+6) — 23 (7+8+8).
Наши: Коваленко (11.35/1/0), Мухамадуллин (24.35/1/0) — Задоров (23.22/1/-1), Хуснутдинов (13.50/0/0).
23 марта. Сан-Хосе. SAP Center. 17435 зрителей
|8.10
|00:00
|
Флорида – Чикаго
|- : -
|8.10
|03:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|8.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -