23 марта, 08:10

НХЛ, результаты и видео голов 22 и 23 марта: «Лос-Анджелес» победил «Каролину», «Вашингтон» обыграл «Флориду» и другие матчи

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Матчи регулярного чемпионата НХЛ.

22 марта

«Рейнджерс» — «Ванкувер» — 5:3 (0:1, 1:0, 4:2)
Голы: Джошуа — 5 (Хьюз, Оман), 11:51 — 0:1. Фокс — 6 (Шнайдер, Отманн), 31:03 — 1:1. Бродзински — 8 (Д. Миллер, Лафренье), 41:39 — 2:1. О`Коннор — 10 (Оман, Манчини), 51:22 — 2:2. К. Миллер — 6 (Трочек, Фокс), 52:40 — 3:2. Босер — 23 (Дебраск), 55:10 — 3:3. Бродзински — 9 (Лафренье, Соуси), 55:47 — 4:3. Д. Миллер — 17 (п.в., Фокс), 59:44 — 5:3.
Вратари: Шестеркин — Ланкинен (57:29 — 59:44).
Штраф: 10 — 6.
Броски: 12 (1+5+6) — 39 (11+13+15).
Наши: Панарин (15.34/0/+1) — -.
22 марта. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

«Даллас» — «Филадельфия» — 3:2 ОТ (2:0, 0:2, 0:0, 1:0)
Голы: Харли — 14 (Блэкуэлл, Стил), 6:27 — 1:0. Линделл — 5 (Гранлунд, Дюшен), 8:59 — 2:0. Конекны — 23 (Кутюрье, Йорк), 33:03 — 2:1. Пелинг — 7 (Мичков, Форстер), 38:48 — 2:2. Харли — 15 (Робертсон), 60:09 — 3:2.
Вратари: Эттингер — Федотов (Эрссон, 20:00).
Штраф: 8 — 10.
Броски: 19 (3+7+8+1) — 24 (8+5+11+0).
Наши: Дадонов (10.33/1/-1), Любушкин (16.26/2/-1) — Замула (13.05/1/0), Мичков (15.17/3/+1).
22 марта. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.

«Миннесота» — «Баффало» — 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)
Голы: Росси — 22 (Тренин, Хиностроза), 20:56 — 1:0. Бразо — 11 (Гонс, Болди), 25:07 — 2:0. Зуккарелло — 17 (Болди, Богосян), 28:11 — 3:0. Петерка — 22 (Пауэр, Далин), 46:48 — 3:1. Годро — 16 (п.в., Зуккарелло, Бродин), 59:27 — 4:1.
Вратари: Густавссон — Луукконен (57:25 — 59:27).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 21 (6+10+5) — 21 (8+6+7).
Наши: Тренин (14.21/1/+1) — -.
22 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18379 зрителей.

«Сент-Луис» — «Чикаго» — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
Голы: Томас — 18 (Холлоуэй, Кайру), 35:13 — 1:0. Торопченко — 4 (Факса, Уокер), 37:20 — 2:0. Михеев — 16 (мен.), 39:06 — 2:1. Уокер — 8 (Торопченко, Фолк), 41:12 — 3:1. Болдюк — 14 (Броберг, Шенн), 47:43 — 4:1.
Вратари: Хофер — Содерблум.
Штраф: 10 — 24.
Броски: 25 (5+13+7) — 27 (6+13+8).
Наши: Торопченко (12.30/3/+2) — Михеев (17.37/4/0).
22 марта. Сент-Луис. Enterprise Center.

«Лос-Анджелес» — «Каролина» — 7:2 (3:0, 3:1, 1:1)
Голы: Кемпе — 29 (Хелениус, Жанно), 3:03 — 1:0. Копитар — 17 (бол., Кузьменко, Даути), 14:39 — 2:0. Кузьменко — 7 (Копитар), 19:55 — 3:0. Мур — 15 (Дано, Фогеле), 25:58 — 4:0. Жанно — 6 (Тюркотт, Даути), 26:49 — 5:0. Байфилд — 18 (Фиала), 28:41 — 6:0. Орлов — 5 (Чатфилд, Стэнковен), 34:17 — 6:1. Фиала — 26 (Лафферье, Байфилд), 58:03 — 7:1. Янковски — 9 (Робинсон, Морроу), 58:11 — 7:2.
Вратари: Риттих — Кочетков.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 25 (6+7+12) — 36 (13+12+11).
Наши: Гавриков (21.54/0/+1), Кузьменко (13.57/1/+2) — Орлов (20.45/3/0).
22 марта. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena. 16896 зрителей

«Айлендерс» — «Калгари» — 3:4 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 0:1)
Голы: Коронато — 20 (Юбердо), 0:36 — 0:1. Хорват — 24 (Деанджело, Хольмстрем), 10:46 — 1:1. Гаткомб — 5 (Цыплаков, Добсон), 17:41 — 2:1. Коронато — 21 (Юбердо, Андерссон), 26:03 — 2:2. Маклин — 4 (Цыплаков, Добсон), 57:09 — 3:2. Юбердо — 27 (Андерссон, Бол), 57:38 — 3:3. Кадри — 26 (Андерссон), 63:53 — 3:4.
Вратари: Хегберг — Владарж.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 29 (11+6+9+3) — 35 (13+13+7+2).
Наши: Романов (23.04/0/+1), Цыплаков (11.35/2/+2) — Мироманов (19.32/4/-1).
22 марта. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей

23 марта

«Юта» — «Тампа» — 6:4 (2:1, 2:2, 2:1)
Голы: Доан — 5 (Макбэйн, Крауз), 6:42 — 1:0. Кули — 20 (Кессельринг, Шмальц), 17:42 — 2:0. Пойнт — 33 (бол., Гюнцель, Бьоркстранд), 18:49 — 2:1. Чирелли — 24 (Хагель, Кучеров), 25:22 — 2:2. Керфут — 9 (Стенлунд, Марино), 25:58 — 3:2. Гюнцель — 34 (Пербикс, Гурд), 37:23 — 3:3. Кули — 21 (Марино, Шмальц), 37:53 — 4:3. Шмальц — 17 (Кули, Келлер), 41:10 — 5:3. Пойнт — 34 (Макдона, Гюнцель), 42:54 — 5:4. Керфут — 10 (мен., п.в.), 59:03 — 6:4.
Вратари: Веймелка — Халверсон.
Штраф: 11 — 7.
Броски: 25 (9+7+9) — 26 (5+13+8).
Наши: Сергачев (22.43/1/+3) — Кучеров (21.09/6/-1).
23 марта. Солт-Лейк-Сити. Delta Center. 11131 зритель

«Вашингтон» — «Флорида» — 6:3 (3:3, 3:0, 0:0)
Голы: Макмайкл — 25 (Уилсон), 3:15 — 1:0. Беннетт — 23 (Самоскевич, Форслинг), 6:35 — 1:1. Карлсон — 5 (Макмайкл, Дюбуа), 12:24 — 2:1. Джонс — 8 (Беннетт, Родригес), 13:56 — 2:2. Бовилье — 14 (Сандин, ван Римсдайк), 14:56 — 3:2. Гаджович — 4 (Штурм), 15:27 — 3:3. Уилсон — 31 (Рой, Фехервари), 20:07 — 4:3. Строум — 23 (Овечкин, Протас), 20:59 — 5:3. Манджапане — 13 (Овечкин, Фехервари), 25:57 — 6:3.
Вратари: Томпсон — Ванечек.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 31 (15+9+7) — 36 (9+13+14).
Наши: Овечкин (20.04/5/0) — -.
23 марта. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя

«Монреаль» — «Колорадо» — 4:5 Б (0:2, 1:1, 3:1, 0:0, 0:1)
Голы: Малински — 3 (Кивиранта, Колтон), 7:35 — 0:1. Линдгрен — 4 (Нельсон, Лехконен), 10:09 — 0:2. Нечас — 24 (бол., Друэн, Ничушкин), 25:24 — 0:3. Слафковски — 15 (Штрабл, Сузуки), 25:51 — 1:3. Нельсон — 23 (Тэйвз), 43:58 — 1:4. Рой — 2 (Ньюхук, Лайне), 49:24 — 2:4. Слафковски — 16 (Каррье), 49:54 — 3:4. Дворак — 9 (Галлахер), 53:32 — 4:4.
Победный буллит: Нельсон.
Вратари: Монтембо — Блэквуд.
Штраф: 13 — 17.
Броски: 29 (6+10+12+1) — 37 (16+7+7+7).
Наши: — - Ничушкин (24.09/3/-2).
23 марта. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей

«Нэшвилл» — «Торонто» — 5:2 (0:2, 3:0, 2:0)
Голы: Таварес — 30 (бол., Марнер, Мэттьюс), 9:16 — 0:1. Марнер — 22 (Мэттьюс), 13:05 — 0:2. Бантинг — 15 (бол., Свечков, Евангелиста), 21:39 — 1:2. Беллоуз — 2 (Смит, Свечков), 29:15 — 2:2. Форсберг — 26 (Евангелиста, Бланкенбург), 39:13 — 3:2. Евангелиста — 7 (Форсберг), 50:17 — 4:2. Форсберг — 27 (п.в., Стэстни, Маккэррон), 59:23 — 5:2.
Вратари: Сарос — Уолл.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 32 (6+13+13) — 26 (12+5+9).
Наши: Свечков (11.23/0/0) — -.
23 марта. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей

«Нью-Джерси» — «Оттава» — 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)
Голы: Ткачак — 28 (Сандерсон, Штюцле), 24:05 — 0:1. Батерсон — 20 (Козенс, Хэмоник), 24:38 — 0:2. Хишир — 30 (бол., Братт, Л. Хьюз), 27:13 — 1:2. Перрон — 6 (бол., Жиру, Грейг), 28:44 — 1:3. Хаула — 8 (Л. Хьюз, Гласс), 59:37 — 2:3.
Вратари: Аллен — Улльмарк.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 27 (6+6+15) — 19 (7+8+4).
Наши: — - Зуб (23.35/0/0).
23 марта. Нью-Джерси. Prudential Center. 16514 зрителей

«Вегас» — «Детройт» — 6:3 (3:1, 2:1, 1:1)
Голы: Раймонд — 24 (бол., Ларкин, Кейн), 4:47 — 0:1. Гертл — 28 (бол., Стоун, Айкел), 11:47 — 1:1. Гертл — 29 (Макнэбб, Корчак), 16:32 — 2:1. Руа — 10 (Барбашев, Айкел), 19:57 — 3:1. Кейн — 18 (бол., Зайдер, Ларкин), 21:49 — 3:2. Стоун — 18 (Пьетранджело, Хэнифин), 27:07 — 4:2. Гертл — 30 (бол., Стоун, Айкел), 28:02 — 5:2. Дебринкэт — 32 (Кейн, Эдвинссон), 49:36 — 5:3. Айкел — 22 (п.в., Барбашев), 57:59 — 6:3.
Вратари: Хилл — Тэлбот.
Штраф: 14 — 14.
Броски: 35 (16+8+11) — 31 (13+9+9).
Наши: Барбашев (15.25/2/+3), Дорофеев (15.54/3/0) — Тарасенко (16.14/2/-3).
23 марта. Парадайс. T-Mobile Arena. 18348 зрителей

«Эдмонтон» — «Сиэтл» — 5:4 (1:1, 3:1, 1:2)
Голы: Хенрик — 9 (бол., Экхольм, Нерс), 14:30 — 1:0. Какко — 12 (бол., Бенайерс, Нюман), 15:49 — 1:1. Нюджент-Хопкинс — 18 (Капанен, Нерс), 23:48 — 2:1. Какко — 13 (Нюман), 27:01 — 2:2. Дж. Скиннер — 14 (К. Браун, Экхольм), 32:31 — 3:2. Нюджент-Хопкинс — 19 (бол., Хаймэн, Бушар), 38:11 — 4:2. Бураковски — 7 (Маккэн), 45:57 — 4:3. Нюджент-Хопкинс — 20 (мен., п.в., Уолман), 57:43 — 5:3. Шварц — 20 (бол., Маккэн, Данн), 57:57 — 5:4.
Вратари: С. Скиннер — Даккорд.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 29 (10+10+9) — 31 (11+9+11).
Наши: Подколзин (15.16/0/0) — -.
23 марта. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей

«Сан-Хосе» — «Бостон» — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Голы: Эклунд — 16 (Селебрини, Каньони), 22:13 — 1:0. Миттельштадт — 13 (Кепке), 36:50 — 1:1. Карлссон — 1 (Смит, Селебрини), 56:37 — 2:1. Гудроу — 5 (п.в., Эклунд, Карлссон), 59:10 — 3:1.
Вратари: Георгиев — Корписало.
Штраф: 9 — 9.
Броски: 22 (7+9+6) — 23 (7+8+8).
Наши: Коваленко (11.35/1/0), Мухамадуллин (24.35/1/0) — Задоров (23.22/1/-1), Хуснутдинов (13.50/0/0).
23 марта. Сан-Хосе. SAP Center. 17435 зрителей

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25

Хоккей
НХЛ
  • Анатолий Николаевич

    SOG 16-2, НЙР и ПО - это что?

    23.03.2025

  • Саша

    Ванечек 2 года играл за Вашингтон. Манеру игры и бросков Овечкина хорошо изучил. Ничего сложного для Ванечека Овечкин не представлял.

    23.03.2025

  • maxcds

    Хорошая банда у хабов, но другим важнее. У Нельсона победный.

    23.03.2025

  • maxcds

    Удаление Слафковского не помогло. Буллиты.

    23.03.2025

  • maxcds

    Чистейшее удаление Лайнера в ОТ, а матрасы молчат

    23.03.2025

  • maxcds

    Вегас, Оттава - красавчики! А вот Колорадла подводит и с 4-1 в третьем периоде отдаст игру?

    23.03.2025

  • fifa_guru

    мда...

    23.03.2025

  • fifa_guru

    Куч сегодня не могуч(((

    23.03.2025

  • mikha1

    Флоридские гегемоны последних лет сегодня проиграли с общим счетом 7-12! Жаль, у Куча лишь одно очко.

    23.03.2025

  • mikha1

    Довольно уверенно обыграли чемпиона, счет отражает собственные ошибки, которых в плей-офф допускать нельзя. Без них у Флориды и шансов бы сегодня не было. Следующее испытание -в гостях у Виннипега. За ними должок.

    23.03.2025

  • Andrew_BD

    Все 3 матча против котов в сезоне выиграны с +3

    23.03.2025

  • Atoms

    Вашиков с победой, Ови с двумя пасами! Жаль не получилось забить, а возможность была.

    23.03.2025

  • Apei

    обидно, все, кроме

    23.03.2025

  • N.A.F.1974

    Болельщиков Кэпс с победой ! Третий раз действующего обладателя КС обыграли.Молодцы.

    23.03.2025

  • Apei

    получается, что по очкам в равных он выше своего общего места по очкам, а по голам - нет

    23.03.2025

  • Алексей Х

    Всех с очередной победой! В этот раз уверенно разобрались с чемпионом. А потому что Верхаге не забивал))

    23.03.2025

  • Andrew_BD

    Штош. Фсё.

    23.03.2025

  • N.A.F.1974

    Последня минута.

    23.03.2025

  • Скиталец

    Че я проснулся только увидеть 7 из 9 голов, а гол Ови так и увижу?! Ну блин, это не то, что я хотел увидеть)

    23.03.2025

  • Empers100

    Похоже что рекорд останется у Гретцки? 12 матчей и 7 шайб в условиях психологического давления - это за гранью реальности.

    23.03.2025

  • mikha1

    Вряд ли. Хотя...

    23.03.2025

  • Apei

    сане нужен не артроз, а ришар

    23.03.2025

  • N.A.F.1974

    Сильная смена.Просто смяли чемпиона.

    23.03.2025

  • Скиталец

    Эх.. момент был у Ови.

    23.03.2025

  • shpasic

    пора вратаря снимать

    23.03.2025

  • N.A.F.1974

    Почти.

    23.03.2025

  • Apei

    панарин совсем сдулся? по 15 минут дают

    23.03.2025

  • Andrew_BD

    психанет ли Морис?)

    23.03.2025

  • Andrew_BD

    я тоже... часовой пояс сбился...

    23.03.2025

  • N.A.F.1974

    Это да.Но атлантик им брать надо.

    23.03.2025

  • Алексей Х

    Остров после матча; выпустили бэкапа, ещё и старого знакомого. И то не смог))

    23.03.2025

  • N.A.F.1974

    Перчаткой Томпсон.

    23.03.2025

  • N.A.F.1974

    Слабак:)Правда и сам я уже с трудом держусь .

    23.03.2025

  • Алексей Х

    Флорида хочет заработать право на пустые ворота)

    23.03.2025

  • Andrew_BD

    попыток не оставляет

    23.03.2025

  • Andrew_BD

    Вцепились пантеры

    23.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Ладно, чёт глаза уже слипаются, пойду я спать, Ови, походу, всё равно сегодня уже не забьёт...

    23.03.2025

  • mikha1

    Второй отраженный следствие того, что первый не очень удачно отбил. Но всё равно молодец!!

    23.03.2025

  • Andrew_BD

    Едем дальше. Времени все меньше.

    23.03.2025

  • N.A.F.1974

    Томпсон !!!

    23.03.2025

  • Алексей Х

    Яклич, Яклич, кыш кыш кыш!

    23.03.2025

  • N.A.F.1974

    Меньшинство ..

    23.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Не всё так просто...:face_with_monocle:

    23.03.2025

  • Andrew_BD

    это испытание медными трубами. он должен его пройти!!

    23.03.2025

  • Andrew_BD

    Кэпс не останавливаются, молодцы

    23.03.2025

  • shpasic

    Рабинер, отстань от Овечкина!

    23.03.2025

  • Алексей Х

    Аж целый 1 матч до этого, в 2018 году вроде... И то не весь)

    23.03.2025

  • N.A.F.1974

    Так то старается .Заметно.

    23.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Йонас Йоханссон не подходит, потому что он не вернулся в «Тампа-Бэй» из-за семейных обстоятельств. В 2024-2025 годах Халверсон провёл 34 матча за «Сиракьюз» в АХЛ, в которых его коэффициент надёжности составил 2,32, а процент отражённых бросков — 0,913. Хотя Халверсон выходил на замену в НХЛ в сезоне 2017-2018, это будет его первый матч на высшем уровне. (с)

    23.03.2025

  • Алексей Х

    Саня сегодня выходной взял, видимо..

    23.03.2025

  • N.A.F.1974

    Ваня подтаскивает.Временами.

    23.03.2025

  • Andrew_BD

    Эти двое ветеранов что-то задумали))

    23.03.2025

  • N.A.F.1974

    Неплохая смена первой тройки.

    23.03.2025

  • mikha1

    Что за Халверсон стоит в вортах у Тампы?

    23.03.2025

  • N.A.F.1974

    В откат могут.На контратаках:)

    23.03.2025

  • mikha1

    Сам не хочу первую часть)))

    23.03.2025

  • Andrew_BD

    Тьфу! Не надо! :)

    23.03.2025

  • mikha1

    Сначала двжды пропустят, а потом Протас и Овечкин забьют в пустые))

    23.03.2025

  • Andrew_BD

    Каких Кэпс мы увидим в третьем в этот раз?

    23.03.2025

  • mikha1

    В двух предыдущих матчах с Флоридой кэпс по два раза забивали в пустые. если что..

    23.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Да, не все команды ещё выполнили свои задачи...

    23.03.2025

  • Алексей Х

    Перед 3 сетом остаётся одна нерешенная задача...)

    23.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    С Чикранчика голевой пас на Ови за все его удаления...

    23.03.2025

  • N.A.F.1974

    Открытый хоккей.6-3 столичные впереди.После 40 минут.

    23.03.2025

  • Алексей Х

    Чем-то на на наш первый сет походит))

    23.03.2025

  • mikha1

    Не успевает Тампа сравнять счет, как тут же Юта снова забивает и выходит вперед.

    23.03.2025

  • mikha1

    27 он в последний раз забивал во Флориде.

    23.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Юбердо воскресает в этом сезоне потихоньку...

    23.03.2025

  • Konstantin Gorlov

    Первый сэт забрали вашики.))

    23.03.2025

  • mikha1

    Калгари дожал айлов в овере.

    23.03.2025

  • Andrew_BD

    но: Энгел-Нацке

    23.03.2025

  • mikha1

    Что с ним? Или ты посмотрел третью пропущенную шайбу?)

    23.03.2025

  • Andrew_BD

    Протас…

    23.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    У ЛА все нападающие с результативными действиями...

    23.03.2025

  • Алексей Х

    У Цыплакова 2 паса, овер у айлов с Калгари

    23.03.2025

  • mikha1

    Янковски-5й гол за Каролину, но бедный Кочетков-все 7 ему пришлось вытаскивать(( Он конечно не Руа, но всё же..

    23.03.2025

  • Andrew_BD

    главное не его

    23.03.2025

  • N.A.F.1974

    Сходу у них лучше получается .

    23.03.2025

  • N.A.F.1974

    Выстояли .

    23.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Хитро

    23.03.2025

  • N.A.F.1974

    Топсон надежно .

    23.03.2025

  • Алексей Х

    Не гоните на Чикранчика, он приблизить пустые хочет)

    23.03.2025

  • mikha1

    У Дюбуа и Сандина по +4 в моменте.

    23.03.2025

  • mikha1

    Оказывается, по очкам в равных составах Ови обошел Эспозито и вышел на 9 место (1007).

    23.03.2025

  • N.A.F.1974

    Чикранчик зачастил.

    23.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Чикран заколебал уже удаляться

    23.03.2025

  • Алексей Х

    Навесами попробовать надо, на Ови)

    23.03.2025

  • mikha1

    Тогда последний раз забивали в большинстве Рейнджерс 5 марта. Вообще в марте всего двважы забивали 5 на 4.

    23.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Разбудите там Кашпировского уже!

    23.03.2025

  • mikha1

    По очкам в 39 лет Овечкин догнал Альфредссона.

    23.03.2025

  • Скиталец

    Да блин, не то слово) надо всем этим шестерым насовать))

    23.03.2025

  • Алексей Х

    Все 6 (пока) забили разные игроки Вашингтона. У Сани 2 паса.

    23.03.2025

  • N.A.F.1974

    Думаю нет.

    23.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Да они там ахренели ваще!

    23.03.2025

  • Елисей Петров

    Ну давай Александр, усади Ваньку уже на скамейку!

    23.03.2025

  • mikha1

    Можно ли это считать за реализацию большинства?

    23.03.2025

  • Скиталец

    Ну екорына бабай, опять не Ови:rage:

    23.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Да, передачка тоже не помешает

    23.03.2025

  • N.A.F.1974

    Пополнился все равно:)

    23.03.2025

  • Алексей Х

    Андрюха Манжипанов 6-3))

    23.03.2025

  • N.A.F.1974

    Отложенное..И Манжапани !

    23.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Блин, опять не Ови...

    23.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Гол!!!!

    23.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    В последней игре пять (5!) голевых передач, однако...

    23.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Боб там не собирается на лёд?

    23.03.2025

  • Скиталец

    Читал, он там не рвет) Разрывает, однако)) статка огого

    23.03.2025

  • mikha1

    Строум забил, осталось еще 7 до тридцатки.

    23.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    :grin:

    23.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Дай Бог, чтобы пацан рос над собой!

    23.03.2025

  • N.A.F.1974

    Там не тут.Много кто рвет.И Кристал и Хатсон и ,конечно, Леонард.Но хорошо .

    23.03.2025

  • Скиталец

    Поторопился, кофе наливал и отвлекся. Комментатор произнес фамилию Сашки и я подумал, что Ови положил, грусна

    23.03.2025

  • mikha1

    По второму вопросов нет, Логан закрыт был, а Джонс хорошо попал.

    23.03.2025

  • N.A.F.1974

    Чикранчик удалился.Но здоров:)

    23.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Кстати, младший Протас рвёт в фарме ваще по крупному...

    23.03.2025

  • N.A.F.1974

    Морис не выдержал.Тайм аут взял.

    23.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Протасик тоже пасуля

    23.03.2025

  • inspire

    после 1-й минуты второго сета кажется, что мы ошиблись )))

    23.03.2025

  • Елисей Петров

    Ну вы, блин, даете!))).

    23.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Пасик

    23.03.2025

  • Алексей Х

    Строум делает первый брейк в матче и 5-3!>))))

    23.03.2025

  • Скиталец

    А вот и он)))))

    23.03.2025

  • N.A.F.1974

    Штромер!!! Праймери у Саши.

    23.03.2025

  • Скиталец

    Томи 4-ю кладет, хватит, все уже забили, пора капитану.

    23.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Овииии! Но только пас...

    23.03.2025

  • Алексей Х

    Через 7 секунд после начала 2 сета Вашингтон опять берет свою подачу! Томми 4-3

    23.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Такой хоккей мы с Романом Борисовичем любим!

    23.03.2025

  • N.A.F.1974

    Быстро Том вывел команду вперед.

    23.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Чё творят!

    23.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Томми!

    23.03.2025

  • N.A.F.1974

    Второй тоже не неберущийся.

    23.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Да, Протас пока не забивал

    23.03.2025

  • Konstantin Gorlov

    Пока что все берут свои подачи. Видимо дойдет до тай-брейка.

    23.03.2025

  • Konstantin Gorlov

    Как я понимаю… Тот, кто надо видно пока не забивал…

    23.03.2025

  • Скиталец

    С таким ПиПи в плове Пи может быстро прийти)

    23.03.2025

  • Скиталец

    Пора и Ваню распечатать, а то отмазаться хотел играя в Кэпс)

    23.03.2025

  • mikha1

    В сухом остатке по 1му периоду: 3 забросили, что хорошо, 3 пропустили (при первой накосячил Томпсон, при 3 Протас неожиданно подарил шайбу Штурму за воротами) -это отвратительно. Плюс никакое большинство кэпс, к чему, увы, уже привыкли. Ждем замену обоих вратарей во 2м периоде? Даже если не сначала, то первый пропустивший 4 скорее всего уйдет. Хотя Бобу еще играть завтра.

    23.03.2025

  • Andrew_BD

    водички попьет - и забьет

    23.03.2025

  • Скиталец

    После первого пиршества Саня пока не забил. На табло по трюльнику)

    23.03.2025

  • N.A.F.1974

    3-3 после первого.По бразильской системе:)

    23.03.2025

  • Алексей Х

    Безумный первый сет, конечно. 3-3. Что-то подсказывает, что в следующие игровые отрезки такой результативности не будет..

    23.03.2025

  • Скиталец

    Давай не кисни)) Я в 23 году за 52 часа совершил три перелета и еще тысячу км на авто проехал)

    23.03.2025

  • N.A.F.1974

    Нет.

    23.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    На тренировках - сотни!

    23.03.2025

  • Алексей Х

    Ввнечеку Ови уже клал?)

    23.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Ови уже не тот

    23.03.2025

  • Елисей Петров

    Давайте по методичке, Ови забивает, выходит Боб, ему кладет и в конце естессно в пустые))).

    23.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Кашпировский вошёл в чат...:grin::sunglasses:

    23.03.2025

  • mikha1

    Без Куча в статистике обошлись пока.

    23.03.2025

  • Andrew_BD

    сможет забить

    23.03.2025

  • mikha1

    По такой игре в этом большинстве кэпс точно кто-то из команд забьет. А то и обе!

    23.03.2025

  • N.A.F.1974

    Удаление у ФЛО.PLD заработал .

    23.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Обидно будет, если при таком голевом пиршестве Ови не забьёт...

    23.03.2025

  • Алексей Х

    О, Куч и Ко услышали. 1-2

    23.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Там какой-то ноунейм в воротах

    23.03.2025

  • mikha1

    Комедия ошибок скорее

    23.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Буки рулят. :sunglasses:

    23.03.2025

  • Елисей Петров

    Ничесе я зашел 3:3, огонь чтоль?))).

    23.03.2025

  • Алексей Х

    Тампа сливает Юте 0-2.Куч,соберись!

    23.03.2025

  • Скиталец

    Че творится))

    23.03.2025

  • Скиталец

    Что это было?))) Начал смотреть было 1:1, а тут на те тоже ровно, но три:три:sweat_smile:

    23.03.2025

  • Алексей Х

    30 секунд и 3-3)))

    23.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Таков план

    23.03.2025

  • Andrew_BD

    какая еще белиберда?

    23.03.2025

  • mikha1

    Да блин Леха, как так?!

    23.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Дыр-дыр

    23.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Вы только посмотрите, что они вытворяют!

    23.03.2025

  • Алексей Х

    И через минуту Бовилье 3-2...эдак Ванечек уедет и согласно теории заговора выйдет русский вратарь)))

    23.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    По трём.

    23.03.2025

  • Andrew_BD

    Что, вообще, происходит???

    23.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Да щас пофиг по большому счёту, в плове будет видно...

    23.03.2025

  • mikha1

    Шикарно!!

    23.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Прям как Макдэвид положил...

    23.03.2025

  • N.A.F.1974

    Не зря Бовилье брали.)

    23.03.2025

  • inspire

    веселый хоккей )))

    23.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Бовилье!!!

    23.03.2025

  • Алексей Х

    Что там?

    23.03.2025

  • Алексей Х

    О, полторы минуты и 2-2.Че за дела??

    23.03.2025

  • Алексей Х

    У Каролины камбек пошёл! 1-6)

    23.03.2025

  • N.A.F.1974

    Эх..

    23.03.2025

  • N.A.F.1974

    Чикранчик покинул площадку..

    23.03.2025

  • Алексей Х

    КММ 1+1)

    23.03.2025

  • mikha1

    А сегодня только такие и могут быть.

    23.03.2025

  • mikha1

    Эту не отменят!

    23.03.2025

  • N.A.F.1974

    Карлссон ! И не отменили:)

    23.03.2025

  • Алексей Х

    Джонни 74! 2-1

    23.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Рикошет от своего

    23.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Второй пошёл

    23.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Торопченко 1+1 уже

    23.03.2025

  • mikha1

    Так и Торопченко что-то разыгрался в последнее время, тоже 1+1 сегодня.

    23.03.2025

  • Алексей Х

    Саня, верим!

    23.03.2025

  • mikha1

    Ну хоть не пропустили))

    23.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Ждём гол по блату

    23.03.2025

  • Алексей Х

    ЛАК уже 6-0 Каролине к середине матча) и с 12 бросков) Кузьменко 1+1

    23.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    6:0 уже

    23.03.2025

  • Алексей Х

    Всем привет! Что тут сегодня? Старый знакомый Ввнечек... Ну все ясно))

    23.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Ничо так ЭлЭй Кочеткова раскладывает...

    23.03.2025

  • N.A.F.1974

    Большинство Ови заработал.

    23.03.2025

  • N.A.F.1974

    Томпсон ..Ну как так.

    23.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Нормуль Логан привёз

    23.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Красиво обвёл Ваню

    23.03.2025

  • N.A.F.1974

    Мастерски.

    23.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Макмайкл первая пошла

    23.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Ови, вперёд!

    23.03.2025

  • Анатолий Николаевич

    "НЙР вообще хотят в ПО?" Что за белиберда?

    22.03.2025

  • Andrew_BD

    в воротах сегодня ЛТ. в топ-6 будут некоторые перестановки

    22.03.2025

  • Andrew_BD

    Если правильно понял из интервью Карбза, поменяли Карли на Чика в 1-й бригаде РР? Или это уже было (я пропустил несколько игр, только последнюю слушал/смотрел частично из аэропорта)?

    22.03.2025

  • N.A.F.1974

    Надо смотреть.Предыдущие 2 матча за Кэпс с общим счетом 10-4.

    22.03.2025

  • Andrew_BD

    SOG 16-2 в пользу Кэнакс за 25 минут игры - это как? НЙР вообще хотят в ПО?

    22.03.2025

  • Andrew_BD

    Говорят, сегодня Боб

    22.03.2025

  • Andrew_BD

    Всем привет! Вернулся, но блин, овощное состояние после 4-х перелетов за неделю, + разница во времени дает о себе знать. Уже глубокая ночь у организма, поэтому геройствовать не буду. Если вдруг проснусь в какой-то момент, подключусь)

    22.03.2025

    • «Сан-Хосе» победил «Бостон»

    «Нэшвилл» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ
