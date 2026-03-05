НХЛ, результаты и видео голов 5 марта: «Детройт» проиграл «Вегасу», «Ванкувер» уступил «Каролине»

Матчи регулярного чемпионата НХЛ

В ночь с 4 на 5 марта в НХЛ прошли игры: «Детройт» — «Вегас» (3:4 ОТ), «Нью-Джерси» — «Торонто» (4:3 Б), «Сиэтл» — «Сент-Луис» (2:3), «Анахайм» — «Айлендерс» (5:1), «Ванкувер» — «Каролина» (4:6).

НХЛ. Регулярный чемпионат

5 марта, 03:00. Little Caesars Arena (Детройт) Детройт Вегас

НХЛ. Регулярный чемпионат

5 марта, 03:00. Prudential Center (Ньюарк) Нью-Джерси Торонто

НХЛ. Регулярный чемпионат

5 марта, 06:00. Honda Center (Анахайм) Анахайм Айлендерс

НХЛ. Регулярный чемпионат

5 марта, 06:00. Climate Pledge Arena (Сиэтл) Сиэтл Сент-Луис

НХЛ. Регулярный чемпионат

5 марта, 06:00. Rogers Arena (Ванкувер) Ванкувер Каролина

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