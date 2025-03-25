Хоккей
25 марта, 07:20

НХЛ, результаты и видео голов 25 марта: «Айлендерс» уступили «Коламбусу», «Даллас» победил «Миннесоту» и другие матчи

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко.
Фото Getty Images
Матчи регулярного чемпионата НХЛ

25 марта

«Нью-Джерси» — «Ванкувер» — 3:4 Б (0:1, 1:0, 2:2, 0:0, 0:1)
Голы: Сутер — 21 (М. Петтерссон), 10:09 — 0:1. Майер — 21 (бол., Мерсер, Братт), 30:24 — 1:1. Майер — 22 (Диллон, Хишир), 51:02 — 2:1. Леккеримяки — 3 (Форборт, Оман), 51:47 — 2:2. Хаула — 9 (Дюмулин), 53:25 — 3:2. Сутер — 22 (Дебраск, Хьюз), 59:24 — 3:3.
Победный буллит: Леккеримяки.
Вратари: Маркстрем — Демко (58:00 — 59:24).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 25 (7+5+9+4) — 27 (5+6+13+3).
Наши: — .
25 марта. Нью-Джерси. Prudential Center.

«Айлендерс» — «Коламбус» — 3:4 Б (2:0, 1:2, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Энгвалль — 6 (Боквист, Деанджело), 13:16 — 1:0. Палмиери — 22 (Хорват, Пулок), 18:41 — 2:0. Фантилли — 23 (Фаббро, Мерзликинс), 25:31 — 2:1. Дженнер — 2 (мен., Монахэн), 37:13 — 2:2. Ли — 26 (Райлли, Боквист), 39:12 — 3:2. Марченко — 26 (Проворов, Монахэн), 52:56 — 3:3.
Победный буллит: Фантилли.
Вратари: Сорокин — Мерзликинс.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 33 (17+10+4+2) — 31 (6+5+17+3).
Наши: Романов (23.28/3/0), Цыплаков (11.43/1/0) — Воронков (16.46/1/0), Марченко (21.22/5/0), Проворов (21.27/2/0).
25 марта. Нью-Йорк. UBS Arena.

«Даллас» — «Миннесота» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Голы: Джонстон — 26 (бол., Харли, Хинтц), 35:01 — 1:0. Дюшен — 27 (Гранлунд, Бенн), 35:59 — 2:0. Марчмент — 18 (п.в., Хинтц, Рантанен), 59:17 — 3:0.
Вратари: Эттингер — Густавссон (58:07 — 59:17).
Штраф: 8 — 10.
Броски: 29 (9+11+9) — 32 (8+13+11).
Наши: Дадонов (10.15/0/0), Любушкин (18.23/1/+1) — Тренин (14.43/0/0).
25 марта. Даллас. American Airlines Center.

«Юта» — «Детройт» — 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)
Голы: Гюнтер — 26 (бол., Келлер, Кули), 3:46 — 1:0. Седерблом — 4 (Тарасенко), 5:08 — 1:1. Каспер — 13 (Дебринкэт, Эдвинссон), 21:34 — 1:2. Уотсон — 1 (Эдвинссон), 49:51 — 1:3. Дебринкэт — 33 (п.в., Кейн), 57:06 — 1:4. Мотт — 3 (Смит), 58:32 — 1:5.
Вратари: Веймелка (57:00 — 57:06) — Мразек (Лайон, 1:38).
Штраф: 2 — 10.
Броски: 18 (9+5+4) — 14 (2+3+9).
Наши: Сергачев (24.56/0/0) — Тарасенко (13.03/0/+2).
25 марта. Солт-Лейк-Сити. Delta Center.

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25

Сегодня
Вчера
Неделя

  • Саша

    Тяжко слепому Сорокину стоять на воротах. Замучился сорок считать, вылетающих из ворот, после каждого броска соперника.

    25.03.2025

  • VeryOldLazy

    Вернулся Монахов и ... оживились чутка)

    25.03.2025

  • maxcds

    Вот точно многое в руках хабов. В апреле им еще играть с мощнейшими и мотивированными Нэшвилем, Чикагой, Филями, Бостоном.. Две последние игры дома.. Интересно. Посмотрим.

    25.03.2025

  • maxcds

    Дюклер теряет шайбу на первом буллите. Как же так? В такой момент :neutral_face:Далее Палмьери бросает не хитро, а Хорват вообще мимо ворот. Рассыпались в буллитах айлз. Победа колобков и одновременно всё более в руках становится у Монтреала, у которых на очереди выезд к СЛБ, Филли, каролингам и чемпионам.

    25.03.2025

  • maxcds

    Хорват и два защитника играют в ОТ :flushed::flushed::flushed:

    25.03.2025

  • maxcds

    С одной стороны - айлз обокрали с чистейшим голом за 9,6 сек до конца основного времени, с другой - оч нужно было чтобы команды попилили очки.

    25.03.2025

    • «Детройт» победил «Юту», Тарасенко сделал результативную передачу

    «Айлендерс» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ
    Положение команд
    Столичный дивизион И В П О
    1 Айлендерс 0 0 0 0
    2 Вашингтон 0 0 0 0
    3 Каролина 0 0 0 0
    4 Коламбус 0 0 0 0
    5 Нью-Джерси 0 0 0 0
    6 Питтсбург 0 0 0 0
    7 Рейнджерс 0 0 0 0
    8 Филадельфия 0 0 0 0
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Баффало 0 0 0 0
    2 Бостон 0 0 0 0
    3 Детройт 0 0 0 0
    4 Монреаль 0 0 0 0
    5 Оттава 0 0 0 0
    6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
    7 Торонто 0 0 0 0
    8 Флорида 0 0 0 0
    Центральный дивизион И В П О
    1 Виннипег Джетс 0 0 0 0
    2 Даллас 0 0 0 0
    3 Колорадо 0 0 0 0
    4 Миннесота 0 0 0 0
    5 Нэшвилл 0 0 0 0
    6 Сент-Луис 0 0 0 0
    7 Чикаго 0 0 0 0
    8 Юта 0 0 0 0
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 0 0 0 0
    2 Ванкувер 0 0 0 0
    3 Вегас 0 0 0 0
    4 Калгари 0 0 0 0
    5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
    6 Сан-Хосе 0 0 0 0
    7 Сиэтл 0 0 0 0
    8 Эдмонтон 0 0 0 0
    Результаты / календарь
    8.10
    9.10
    10.10
    11.10
    12.10
    13.10
    8.10 00:00
    Флорида – Чикаго
    		 - : -
    8.10 03:00
    Рейнджерс – Питтсбург
    		 - : -
    8.10 05:30
    Лос-Анджелес – Колорадо
    		 - : -
    Все результаты / календарь

