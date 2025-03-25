НХЛ, результаты и видео голов 25 марта: «Айлендерс» уступили «Коламбусу», «Даллас» победил «Миннесоту» и другие матчи
25 марта
«Нью-Джерси» — «Ванкувер» — 3:4 Б (0:1, 1:0, 2:2, 0:0, 0:1)
Голы: Сутер — 21 (М. Петтерссон), 10:09 — 0:1. Майер — 21 (бол., Мерсер, Братт), 30:24 — 1:1. Майер — 22 (Диллон, Хишир), 51:02 — 2:1. Леккеримяки — 3 (Форборт, Оман), 51:47 — 2:2. Хаула — 9 (Дюмулин), 53:25 — 3:2. Сутер — 22 (Дебраск, Хьюз), 59:24 — 3:3.
Победный буллит: Леккеримяки.
Вратари: Маркстрем — Демко (58:00 — 59:24).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 25 (7+5+9+4) — 27 (5+6+13+3).
Наши: — .
25 марта. Нью-Джерси. Prudential Center.
«Айлендерс» — «Коламбус» — 3:4 Б (2:0, 1:2, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Энгвалль — 6 (Боквист, Деанджело), 13:16 — 1:0. Палмиери — 22 (Хорват, Пулок), 18:41 — 2:0. Фантилли — 23 (Фаббро, Мерзликинс), 25:31 — 2:1. Дженнер — 2 (мен., Монахэн), 37:13 — 2:2. Ли — 26 (Райлли, Боквист), 39:12 — 3:2. Марченко — 26 (Проворов, Монахэн), 52:56 — 3:3.
Победный буллит: Фантилли.
Вратари: Сорокин — Мерзликинс.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 33 (17+10+4+2) — 31 (6+5+17+3).
Наши: Романов (23.28/3/0), Цыплаков (11.43/1/0) — Воронков (16.46/1/0), Марченко (21.22/5/0), Проворов (21.27/2/0).
25 марта. Нью-Йорк. UBS Arena.
«Даллас» — «Миннесота» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Голы: Джонстон — 26 (бол., Харли, Хинтц), 35:01 — 1:0. Дюшен — 27 (Гранлунд, Бенн), 35:59 — 2:0. Марчмент — 18 (п.в., Хинтц, Рантанен), 59:17 — 3:0.
Вратари: Эттингер — Густавссон (58:07 — 59:17).
Штраф: 8 — 10.
Броски: 29 (9+11+9) — 32 (8+13+11).
Наши: Дадонов (10.15/0/0), Любушкин (18.23/1/+1) — Тренин (14.43/0/0).
25 марта. Даллас. American Airlines Center.
«Юта» — «Детройт» — 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)
Голы: Гюнтер — 26 (бол., Келлер, Кули), 3:46 — 1:0. Седерблом — 4 (Тарасенко), 5:08 — 1:1. Каспер — 13 (Дебринкэт, Эдвинссон), 21:34 — 1:2. Уотсон — 1 (Эдвинссон), 49:51 — 1:3. Дебринкэт — 33 (п.в., Кейн), 57:06 — 1:4. Мотт — 3 (Смит), 58:32 — 1:5.
Вратари: Веймелка (57:00 — 57:06) — Мразек (Лайон, 1:38).
Штраф: 2 — 10.
Броски: 18 (9+5+4) — 14 (2+3+9).
Наши: Сергачев (24.56/0/0) — Тарасенко (13.03/0/+2).
25 марта. Солт-Лейк-Сити. Delta Center.
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег Джетс
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|8.10
|00:00
|
Флорида – Чикаго
|- : -
|8.10
|03:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|8.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -