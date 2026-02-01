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1 февраля, 08:45

НХЛ, результаты и видео голов 31 января и 1 февраля: «Эдмонтон» уступил «Миннесоте», «Вашингтон» выиграл у «Каролины» и другие матчи

Фото Imagn Images, USA Today Sports
Матчи регулярного чемпионата НХЛ-2025/26.

Вечером в субботу, 31 января в НХЛ прошли 3 матча: «Филадельфия» — «Лос-Анджелес» (2:3 ОТ), «Детройт» — «Колорадо» (0:5), «Питтсбург» — «Рейнджерс» (6:5).

В ночь на воскресенье, 1 февраля состоялись еще 11 игр: «Калгари» — «Сан-Хосе» (3:2), «Флорида» — «Виннипег» (1:2), «Вашингтон» — «Каролина» (4:3 ОТ), «Айлендерс» — «Нэшвилл» (3:4), «Баффало» — «Монреаль» (2:4), «Ванкувер» — «Торонто» (2:3 Б), «Оттава» — «Нью-Джерси» (4:1), «Сент-Луис» — «Коламбус» (3:5), «Юта» — «Даллас» (2:3), «Вегас» — «Сиэтл» (2:3), «Эдмонтон» — «Миннесота» (3:7).

31 января, суббота

НХЛ. Регулярный чемпионат
31 января, 20:30. Xfinity Mobile Arena (Филадельфия)
Филадельфия
Лос-Анджелес

НХЛ. Регулярный чемпионат
31 января, 21:00. Little Caesars Arena (Детройт)
Детройт
Колорадо

НХЛ. Регулярный чемпионат
31 января, 23:30. PPG Paints Arena (Питтсбург)
Питтсбург
Рейнджерс

1 февраля, воскресенье

НХЛ. Регулярный чемпионат
1 февраля, 00:05. Scotiabank Saddledome (Калгари)
Калгари
Сан-Хосе

НХЛ. Регулярный чемпионат
1 февраля, 00:05. Amerant Bank Arena (Санрайз)
Флорида
Виннипег

НХЛ. Регулярный чемпионат
1 февраля, 01:00. Capital One Arena (Вашингтон)
Вашингтон
Каролина

НХЛ. Регулярный чемпионат
1 февраля, 03:00. KeyBank Center (Баффало)
Баффало
Монреаль

НХЛ. Регулярный чемпионат
1 февраля, 03:00. UBS Arena (Нью-Йорк)
Айлендерс
Нэшвилл

НХЛ. Регулярный чемпионат
1 февраля, 03:00. Canadian Tire Centre (Оттава)
Оттава
Нью-Джерси

НХЛ. Регулярный чемпионат
1 февраля, 03:00. Enterprise Center (Сент-Луис)
Сент-Луис
Коламбус

НХЛ. Регулярный чемпионат
1 февраля, 03:00. Rogers Arena (Ванкувер)
Ванкувер
Торонто

НХЛ. Регулярный чемпионат
1 февраля, 05:00. Delta Center (Солт-Лейк-Сити)
Юта
Даллас

НХЛ. Регулярный чемпионат
1 февраля, 06:00. Rogers Place (Эдмонтон)
Эдмонтон
Миннесота

НХЛ. Регулярный чемпионат
1 февраля, 06:00. T-Mobile Arena (Парадайс)
Вегас
Сиэтл

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2025/26

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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 0 0 0 0
2 Даллас 0 0 0 0
3 Колорадо 0 0 0 0
4 Миннесота 0 0 0 0
5 Нэшвилл 0 0 0 0
6 Сент-Луис 0 0 0 0
7 Чикаго 0 0 0 0
8 Юта 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
30.09 00:00 Каролина – Флорида - : -
30.09 02:00 Торонто – Монреаль - : -
30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
30.09 05:00 Эдмонтон – Ванкувер - : -
30.09 05:30 Вегас – Чикаго - : -
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