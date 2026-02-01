НХЛ, результаты и видео голов 31 января и 1 февраля: «Эдмонтон» уступил «Миннесоте», «Вашингтон» выиграл у «Каролины» и другие матчи
Матчи регулярного чемпионата НХЛ-2025/26.
Вечером в субботу, 31 января в НХЛ прошли 3 матча: «Филадельфия» — «Лос-Анджелес» (2:3 ОТ), «Детройт» — «Колорадо» (0:5), «Питтсбург» — «Рейнджерс» (6:5).
В ночь на воскресенье, 1 февраля состоялись еще 11 игр: «Калгари» — «Сан-Хосе» (3:2), «Флорида» — «Виннипег» (1:2), «Вашингтон» — «Каролина» (4:3 ОТ), «Айлендерс» — «Нэшвилл» (3:4), «Баффало» — «Монреаль» (2:4), «Ванкувер» — «Торонто» (2:3 Б), «Оттава» — «Нью-Джерси» (4:1), «Сент-Луис» — «Коламбус» (3:5), «Юта» — «Даллас» (2:3), «Вегас» — «Сиэтл» (2:3), «Эдмонтон» — «Миннесота» (3:7).
31 января, суббота
1 февраля, воскресенье
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2025/26
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
|30.09
|00:00
|Каролина – Флорида
|- : -
|30.09
|02:00
|Торонто – Монреаль
|- : -
|30.09
|03:00
|Бостон – Рейнджерс
|- : -
|30.09
|05:00
|Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|30.09
|05:30
|Вегас – Чикаго
|- : -
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