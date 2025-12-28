НХЛ, результаты 28 декабря: «Айлендерс» победили «Рейнджерс», «Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси» и другие матчи
Матчи регулярного чемпионата НХЛ-2025/26.
В ночь на воскресенье, 28 декабря, прошли 13 игр: «Айлендерс» — «Рейнджерс» (2:0), «Баффало» — «Бостон» (4:1), «Виннипег» — «Миннесота» (3:4 ОТ), «Каролина» — «Детройт» (5:2), «Нью-Джерси» — «Вашингтон» (3:4 ОТ), «Торонто» — «Оттава» (7:5), «Флорида» — «Тампа-Бэй» (2:4), «Даллас» — «Чикаго» (3:4 Б), «Сент-Луис» — «Нэшвилл» (3:2), «Лос-Анджелес» — «Анахайм» (6:1), «Ванкувер» — «Сан-Хосе» (3:6), «Вегас» — «Колорадо» (5:6 Б), «Калгари» — «Эдмонтон» (3:2).
28 декабря, воскресенье
Положение команд
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|37
|23
|14
|49
|2
|Айлендерс
|39
|21
|18
|46
|3
|Филадельфия
|37
|19
|18
|45
|4
|Вашингтон
|38
|20
|18
|45
|5
|Нью-Джерси
|38
|20
|18
|42
|6
|Рейнджерс
|40
|19
|21
|42
|7
|Питтсбург
|37
|16
|21
|41
|8
|Коламбус
|37
|16
|21
|38
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Детройт
|40
|23
|17
|49
|2
|Тампа-Бэй
|38
|22
|16
|47
|3
|Монреаль
|38
|20
|18
|46
|4
|Флорида
|37
|20
|17
|42
|5
|Баффало
|37
|19
|18
|42
|6
|Оттава
|37
|18
|19
|41
|7
|Бостон
|39
|20
|19
|41
|8
|Торонто
|38
|17
|21
|40
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|37
|28
|9
|63
|2
|Даллас
|39
|25
|14
|57
|3
|Миннесота
|39
|23
|16
|52
|4
|Юта
|39
|18
|21
|39
|5
|Сент-Луис
|39
|15
|24
|38
|6
|Нэшвилл
|37
|16
|21
|36
|7
|Виннипег
|36
|15
|21
|34
|8
|Чикаго
|38
|14
|24
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|36
|17
|19
|45
|2
|Анахайм
|38
|21
|17
|44
|3
|Эдмонтон
|39
|19
|20
|44
|4
|Лос-Анджелес
|37
|16
|21
|41
|5
|Сан-Хосе
|38
|18
|20
|39
|6
|Сиэтл
|36
|16
|20
|38
|7
|Калгари
|38
|16
|22
|36
|8
|Ванкувер
|37
|15
|22
|33
Результаты / календарь
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
|29.12
|01:00
|Тампа-Бэй – Монреаль
|5 : 4 Б
|29.12
|01:00
|Коламбус – Айлендерс
|4 : 2
|29.12
|03:00
|Чикаго – Питтсбург
|3 : 7
|29.12
|03:00
|Детройт – Торонто
|3 : 2 ОТ
|29.12
|04:00
|Сиэтл – Филадельфия
|4 : 1
