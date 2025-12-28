НХЛ, результаты 28 декабря: «Айлендерс» победили «Рейнджерс», «Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси» и другие матчи

Матчи регулярного чемпионата НХЛ-2025/26.

В ночь на воскресенье, 28 декабря, прошли 13 игр: «Айлендерс» — «Рейнджерс» (2:0), «Баффало» — «Бостон» (4:1), «Виннипег» — «Миннесота» (3:4 ОТ), «Каролина» — «Детройт» (5:2), «Нью-Джерси» — «Вашингтон» (3:4 ОТ), «Торонто» — «Оттава» (7:5), «Флорида» — «Тампа-Бэй» (2:4), «Даллас» — «Чикаго» (3:4 Б), «Сент-Луис» — «Нэшвилл» (3:2), «Лос-Анджелес» — «Анахайм» (6:1), «Ванкувер» — «Сан-Хосе» (3:6), «Вегас» — «Колорадо» (5:6 Б), «Калгари» — «Эдмонтон» (3:2).

28 декабря, воскресенье

НХЛ. Регулярный чемпионат

28 декабря, 02:00. UBS Arena (Нью-Йорк) Айлендерс Рейнджерс

НХЛ. Регулярный чемпионат

28 декабря, 03:00. KeyBank Center (Баффало) Баффало Бостон

НХЛ. Регулярный чемпионат

28 декабря, 03:00. Lenovo Center (Роли) Каролина Детройт

НХЛ. Регулярный чемпионат

28 декабря, 03:00. Amerant Bank Arena (Санрайз) Флорида Тампа-Бэй

НХЛ. Регулярный чемпионат

28 декабря, 03:00. Prudential Center (Ньюарк) Нью-Джерси Вашингтон

НХЛ. Регулярный чемпионат

28 декабря, 03:00. Scotiabank Arena (Торонто) Торонто Оттава

НХЛ. Регулярный чемпионат

28 декабря, 03:00. Canada Life Centre (Виннипег) Виннипег Миннесота

НХЛ. Регулярный чемпионат

28 декабря, 04:00. American Airlines Center (Даллас) Даллас Чикаго

НХЛ. Регулярный чемпионат

28 декабря, 04:00. Enterprise Center (Сент-Луис) Сент-Луис Нэшвилл

НХЛ. Регулярный чемпионат

28 декабря, 05:00. Crypto.cоm Arena (Лос-Анджелес) Лос-Анджелес Анахайм

НХЛ. Регулярный чемпионат

28 декабря, 06:00. Scotiabank Saddledome (Калгари) Калгари Эдмонтон

НХЛ. Регулярный чемпионат

28 декабря, 06:00. Rogers Arena (Ванкувер) Ванкувер Сан-Хосе

НХЛ. Регулярный чемпионат

28 декабря, 06:00. T-Mobile Arena (Парадайс) Вегас Колорадо

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2025/26