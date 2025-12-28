Хоккей
28 декабря, 09:00

НХЛ, результаты 28 декабря: «Айлендерс» победили «Рейнджерс», «Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси» и другие матчи

Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Матчи регулярного чемпионата НХЛ-2025/26.

В ночь на воскресенье, 28 декабря, прошли 13 игр: «Айлендерс» — «Рейнджерс» (2:0), «Баффало» — «Бостон» (4:1), «Виннипег» — «Миннесота» (3:4 ОТ), «Каролина» — «Детройт» (5:2), «Нью-Джерси» — «Вашингтон» (3:4 ОТ), «Торонто» — «Оттава» (7:5), «Флорида» — «Тампа-Бэй» (2:4), «Даллас» — «Чикаго» (3:4 Б), «Сент-Луис» — «Нэшвилл» (3:2), «Лос-Анджелес» — «Анахайм» (6:1), «Ванкувер» — «Сан-Хосе» (3:6), «Вегас» — «Колорадо» (5:6 Б), «Калгари» — «Эдмонтон» (3:2).

28 декабря, воскресенье

НХЛ. Регулярный чемпионат
28 декабря, 02:00. UBS Arena (Нью-Йорк)
Айлендерс
Рейнджерс

НХЛ. Регулярный чемпионат
28 декабря, 03:00. KeyBank Center (Баффало)
Баффало
Бостон

НХЛ. Регулярный чемпионат
28 декабря, 03:00. Lenovo Center (Роли)
Каролина
Детройт

НХЛ. Регулярный чемпионат
28 декабря, 03:00. Amerant Bank Arena (Санрайз)
Флорида
Тампа-Бэй

НХЛ. Регулярный чемпионат
28 декабря, 03:00. Prudential Center (Ньюарк)
Нью-Джерси
Вашингтон

НХЛ. Регулярный чемпионат
28 декабря, 03:00. Scotiabank Arena (Торонто)
Торонто
Оттава

НХЛ. Регулярный чемпионат
28 декабря, 03:00. Canada Life Centre (Виннипег)
Виннипег
Миннесота

НХЛ. Регулярный чемпионат
28 декабря, 04:00. American Airlines Center (Даллас)
Даллас
Чикаго

НХЛ. Регулярный чемпионат
28 декабря, 04:00. Enterprise Center (Сент-Луис)
Сент-Луис
Нэшвилл

НХЛ. Регулярный чемпионат
28 декабря, 05:00. Crypto.cоm Arena (Лос-Анджелес)
Лос-Анджелес
Анахайм

НХЛ. Регулярный чемпионат
28 декабря, 06:00. Scotiabank Saddledome (Калгари)
Калгари
Эдмонтон

НХЛ. Регулярный чемпионат
28 декабря, 06:00. Rogers Arena (Ванкувер)
Ванкувер
Сан-Хосе

НХЛ. Регулярный чемпионат
28 декабря, 06:00. T-Mobile Arena (Парадайс)
Вегас
Колорадо

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Каролина 37 23 14 49
    2 Айлендерс 39 21 18 46
    3 Филадельфия 37 19 18 45
    4 Вашингтон 38 20 18 45
    5 Нью-Джерси 38 20 18 42
    6 Рейнджерс 40 19 21 42
    7 Питтсбург 37 16 21 41
    8 Коламбус 37 16 21 38
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Детройт 40 23 17 49
    2 Тампа-Бэй 38 22 16 47
    3 Монреаль 38 20 18 46
    4 Флорида 37 20 17 42
    5 Баффало 37 19 18 42
    6 Оттава 37 18 19 41
    7 Бостон 39 20 19 41
    8 Торонто 38 17 21 40
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 37 28 9 63
    2 Даллас 39 25 14 57
    3 Миннесота 39 23 16 52
    4 Юта 39 18 21 39
    5 Сент-Луис 39 15 24 38
    6 Нэшвилл 37 16 21 36
    7 Виннипег 36 15 21 34
    8 Чикаго 38 14 24 34
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Вегас 36 17 19 45
    2 Анахайм 38 21 17 44
    3 Эдмонтон 39 19 20 44
    4 Лос-Анджелес 37 16 21 41
    5 Сан-Хосе 38 18 20 39
    6 Сиэтл 36 16 20 38
    7 Калгари 38 16 22 36
    8 Ванкувер 37 15 22 33
    Результаты / календарь
    16.12
    17.12
    18.12
    19.12
    20.12
    21.12
    22.12
    23.12
    24.12
    28.12
    29.12
    30.12
    31.12
    1.01
    2.01
    3.01
    29.12 01:00 Тампа-Бэй – Монреаль 5 : 4 Б
    29.12 01:00 Коламбус – Айлендерс 4 : 2
    29.12 03:00 Чикаго – Питтсбург 3 : 7
    29.12 03:00 Детройт – Торонто 3 : 2 ОТ
    29.12 04:00 Сиэтл – Филадельфия 4 : 1
    Все результаты / календарь

