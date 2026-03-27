НХЛ, результаты 27 марта: «Флорида» проиграла «Миннесоте», «Вашингтон» победил «Юту» и другие матчи

Матчи регулярного чемпионата НХЛ-2025/26.

В ночь на пятницу, 27 марта, прошли игры: «Айлендерс» — «Даллас» (2:1), «Монреаль» — «Коламбус» (2:1), «Оттава» — «Питтсбург» (3:4 Б), «Тампа-Бэй» — «Сиэтл» (3:4 ОТ), «Филадельфия» — «Чикаго» (5:1), «Флорида» — «Миннесота» (2:3), «Виннипег» — «Колорадо» (2:3), «Нэшвилл» — «Нью-Джерси» (2:4), «Сент-Луис» — «Сан-Хосе» (2:1 ОТ), «Калгари» — «Анахайм» (2:3 ОТ), «Юта» — «Вашингтон» (4:7), «Вегас» — «Эдмонтон» (3:4 ОТ), «Ванкувер» — «Лос-Анджелес» (0:4).

27 марта, пятница

НХЛ. Регулярный чемпионат

27 марта, 02:00. UBS Arena (Нью-Йорк) Айлендерс Даллас

НХЛ. Регулярный чемпионат

27 марта, 02:00. Bell Centre (Монреаль) Монреаль Коламбус

НХЛ. Регулярный чемпионат

27 марта, 02:00. Canadian Tire Centre (Оттава) Оттава Питтсбург

НХЛ. Регулярный чемпионат

27 марта, 02:00. Benchmark International Arena (Тампа) Тампа-Бэй Сиэтл

НХЛ. Регулярный чемпионат

27 марта, 02:00. Xfinity Mobile Arena (Филадельфия) Филадельфия Чикаго

НХЛ. Регулярный чемпионат

27 марта, 02:00. Amerant Bank Arena (Санрайз) Флорида Миннесота

НХЛ. Регулярный чемпионат

27 марта, 03:00. Canada Life Centre (Виннипег) Виннипег Колорадо

НХЛ. Регулярный чемпионат

27 марта, 03:00. Bridgestone Arena (Нэшвилл) Нэшвилл Нью-Джерси

НХЛ. Регулярный чемпионат

27 марта, 03:00. Enterprise Center (Сент-Луис) Сент-Луис Сан-Хосе

НХЛ. Регулярный чемпионат

27 марта, 04:00. Scotiabank Saddledome (Калгари) Калгари Анахайм

НХЛ. Регулярный чемпионат

27 марта, 04:00. Delta Center (Солт-Лейк-Сити) Юта Вашингтон

НХЛ. Регулярный чемпионат

27 марта, 04:30. T-Mobile Arena (Парадайс) Вегас Эдмонтон

НХЛ. Регулярный чемпионат

27 марта, 05:00. Rogers Arena (Ванкувер) Ванкувер Лос-Анджелес

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