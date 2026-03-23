НХЛ, результаты и видео голов 22-23 марта: «Калгари» победил «Тампу», «Вашингтон» проиграл «Колорадо»

Матчи регулярного чемпионата НХЛ-2025/26.

Вечером 22 марта прошли матчи «Рейнджерс» — «Виннипег» (2:3 Б), «Вашингтон» — «Колорадо» (2:3 ОТ), «Питтсбург» — «Каролина» (1:5) и «Чикаго» — «Нэшвилл» (2:3 ОТ).

В ночь на 23 марта состолись игры: «Айлендерс» — «Коламбус» (1:0), «Даллас» — «Вегас» (2:3), «Анахайм» — «Баффало» (6:5 ОТ), «Калгари» — «Тампа» (4:3 ОТ) и «Юта» — «Лос-Анджелес» (4:3 ОТ).

22 марта, воскресенье

НХЛ. Регулярный чемпионат

22 марта, 19:00. Madison Square Garden (Нью-Йорк) Рейнджерс Виннипег

НХЛ. Регулярный чемпионат

22 марта, 19:30. Capital One Arena (Вашингтон) Вашингтон Колорадо

НХЛ. Регулярный чемпионат

22 марта, 22:00. PPG Paints Arena (Питтсбург) Питтсбург Каролина

НХЛ. Регулярный чемпионат

22 марта, 22:00. United Center (Чикаго) Чикаго Нэшвилл

23 марта, понедельник

НХЛ. Регулярный чемпионат

23 марта, 02:00. UBS Arena (Нью-Йорк) Айлендерс Коламбус

НХЛ. Регулярный чемпионат

23 марта, 02:00. American Airlines Center (Даллас) Даллас Вегас

НХЛ. Регулярный чемпионат

23 марта, 03:00. Honda Center (Анахайм) Анахайм Баффало

НХЛ. Регулярный чемпионат

23 марта, 03:00. Scotiabank Saddledome (Калгари) Калгари Тампа-Бэй

НХЛ. Регулярный чемпионат

23 марта, 04:00. Delta Center (Солт-Лейк-Сити) Юта Лос-Анджелес

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