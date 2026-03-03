НХЛ, 2-3 марта: «Рейнджерс» проиграли «Коламбусу», «Лос-Анджелес» уступил «Колорадо» и другие матчи

Матчи регулярного чемпионата НХЛ.

В ночь со 2 на 3 марта в НХЛ пройдут шесть матчей: «Нэшвилл» — «Детройт» (2:4), «Рейнджерс» — «Коламбус» (4:5 ОТ), «Торонто» — «Филадельфия» (2:3 Б), «Ванкувер» — «Даллас» (1:6), «Сиэтл» — «Каролина» (2:1) и «Лос-Анджелес» — «Колорадо» (2:4).

2 марта, понедельник

НХЛ. Регулярный чемпионат

2 марта, 22:00. Bridgestone Arena (Нэшвилл) Нэшвилл Детройт

3 марта, вторник

НХЛ. Регулярный чемпионат

3 марта, 03:00. Madison Square Garden (Нью-Йорк) Рейнджерс Коламбус

НХЛ. Регулярный чемпионат

3 марта, 03:30. Scotiabank Arena (Торонто) Торонто Филадельфия

НХЛ. Регулярный чемпионат

3 марта, 06:00. Rogers Arena (Ванкувер) Ванкувер Даллас

НХЛ. Регулярный чемпионат

3 марта, 06:00. Climate Pledge Arena (Сиэтл) Сиэтл Каролина

НХЛ. Регулярный чемпионат

3 марта, 06:30. Crypto.cоm Arena (Лос-Анджелес) Лос-Анджелес Колорадо

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