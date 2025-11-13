НХЛ, расписание и результаты 14 ноября: «Флорида» — «Вашингтон», «Коламбус» — «Эдмонтон» и другие матчи

Матчи регулярного чемпионата НХЛ-2025/26. 14 ноября в НХЛ пройдут 10 матчей: «Детройт» — «Анахайм», «Монреаль» — «Даллас», «Оттава» — «Бостон», «Торонто» — «Лос-Анджелес», «Флорида» — «Вашингтон», «Коламбус» — «Эдмонтон», «Калгари» — «Сан-Хосе», «Колорадо» — «Баффало», «Вегас» — «Айлендерс» и «Сиэтл» — «Виннипег». 14 ноября, пятница 2025-11-14 | Детройт — Анахайм 2025-11-14 | Оттава — Бостон 2025-11-14 | Торонто — Лос-Анджелес 2025-11-14 | Флорида — Вашингтон 2025-11-14 | Коламбус — Эдмонтон 2025-11-14 | Калгари — Сан-Хосе 2025-11-14 | Колорадо — Баффало 2025-11-14 | Вегас — Айлендерс 2025-11-14 | Сиэтл — Виннипег НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2025/26