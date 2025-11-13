Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 11:00

НХЛ, расписание и результаты 14 ноября: «Флорида» — «Вашингтон», «Коламбус» — «Эдмонтон» и другие матчи

Ана Горшкова
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Getty Images
Матчи регулярного чемпионата НХЛ-2025/26.

14 ноября в НХЛ пройдут 10 матчей: «Детройт» — «Анахайм», «Монреаль» — «Даллас», «Оттава» — «Бостон», «Торонто» — «Лос-Анджелес», «Флорида» — «Вашингтон», «Коламбус» — «Эдмонтон», «Калгари» — «Сан-Хосе», «Колорадо» — «Баффало», «Вегас» — «Айлендерс» и «Сиэтл» — «Виннипег».

14 ноября, пятница

2025-11-14 | Детройт — Анахайм
2025-11-14 | Монреаль — Даллас
2025-11-14 | Оттава — Бостон
2025-11-14 | Торонто — Лос-Анджелес
2025-11-14 | Флорида — Вашингтон
2025-11-14 | Коламбус — Эдмонтон
2025-11-14 | Калгари — Сан-Хосе
2025-11-14 | Колорадо — Баффало
2025-11-14 | Вегас — Айлендерс
2025-11-14 | Сиэтл — Виннипег

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2025/26

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
НХЛ
Читайте также
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
Гретцки пошутил про обещание купить машину Овечкину
Литва запретила въезд рэперу Моргенштерну на 10 лет
В Италии назвали Украину единственным напавшим на НАТО государством
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Популярное видео
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Захар Бардаков: «Никогда раньше не следил за НХЛ, иногда это мешает во время игр»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 17 12 5 25
2 Каролина 16 11 5 22
3 Питтсбург 17 9 8 21
4 Рейнджерс 18 9 9 20
5 Филадельфия 16 8 8 19
6 Айлендерс 16 8 8 18
7 Вашингтон 16 8 8 17
8 Коламбус 16 8 8 17
Атлантический дивизион И В П О
1 Монреаль 16 10 6 22
2 Бостон 18 11 7 22
3 Оттава 17 8 9 20
4 Тампа-Бэй 16 8 8 18
5 Детройт 16 9 7 18
6 Флорида 16 8 8 17
7 Торонто 17 8 9 17
8 Баффало 16 5 11 14
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 17 11 6 27
2 Даллас 17 10 7 23
3 Виннипег 16 10 6 20
4 Юта 17 10 7 20
5 Чикаго 17 8 9 20
6 Миннесота 18 7 11 18
7 Сент-Луис 17 6 11 15
8 Нэшвилл 18 5 13 14
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 16 11 5 23
2 Лос-Анджелес 17 8 9 20
3 Эдмонтон 18 8 10 20
4 Сиэтл 16 7 9 19
5 Сан-Хосе 17 8 9 19
6 Вегас 15 7 8 18
7 Ванкувер 18 8 10 17
8 Калгари 18 4 14 10
Результаты / календарь
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
13.11 03:00 Тампа-Бэй – Рейнджерс 3 : 7
13.11 03:30 Филадельфия – Эдмонтон 1 : 2 ОТ
13.11 05:00 Юта – Баффало 5 : 2
13.11 05:30 Чикаго – Нью-Джерси 3 : 4 ОТ
Все результаты / календарь

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости