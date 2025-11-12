Хоккей
12 ноября, 09:00

НХЛ, результаты и видео голов 12 ноября: «Вашингтон» обыграл «Каролину», «Миннесота» уступила «Сан-Хосе» и другие матчи

Ана Горшкова
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Матчи регулярного чемпионата НХЛ-2025/26

12 ноября в НХЛ прошли девять матчей: «Бостон» — «Торонто» (5:4), «Каролина» — «Вашингтон» (1:4), «Монреаль» — «Лос-Анджелес» (1:5), «Оттава» — «Даллас» (2:3 ОТ), «Миннесота» — «Сан-Хосе» (1:2 ОТ), «Сент-Луис» — «Калгари» (3:2), «Колорадо» — «Анахайм» (4:1), «Ванкувер» — «Виннипег» (3:5) и «Сиэтл» — «Коламбус» (1:2 Б).

12 ноября, среда

НХЛ. Регулярный чемпионат
12 ноября, 03:00. TD Garden (Бостон)
Бостон
Торонто
НХЛ. Регулярный чемпионат
12 ноября, 03:00. Lenovo Center (Роли)
Каролина
Вашингтон
НХЛ. Регулярный чемпионат
12 ноября, 03:00. Centre Bell (Монреаль)
Монреаль
Лос-Анджелес
НХЛ. Регулярный чемпионат
12 ноября, 03:00. Canadian Tire Centre (Оттава)
Оттава
Даллас
НХЛ. Регулярный чемпионат
12 ноября, 04:00. Enterprise Center (Сент-Луис)
Сент-Луис
Калгари
НХЛ. Регулярный чемпионат
12 ноября, 04:00. Xcel Energy Center (Сент-Пол)
Миннесота
Сан-Хосе
НХЛ. Регулярный чемпионат
12 ноября, 05:30. Ball Arena (Денвер)
Колорадо
Анахайм
НХЛ. Регулярный чемпионат
12 ноября, 06:00. Rogers Arena (Ванкувер)
Ванкувер
Виннипег
НХЛ. Регулярный чемпионат
12 ноября, 06:00. Climate Pledge Arena (Сиэтл)
Сиэтл
Коламбус

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2025/26

Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Andrew_BD

    Задор приложил

    12.11.2025

  • Колючий Пушистик

    Рядовой матч Бостон-Торонто, Пастрняк 400-й гол, Мэттьюза сломал Задоров. Но об этом писать конечно не надо.

    12.11.2025

  • mikha1

    МакКиннон озверина похоже наелся. Уже 30-е очко в 17 матче.

    12.11.2025

  • Andrew_BD

    Помню)

    12.11.2025

  • mikha1

    В 2013 он вошел в 1ю сборную сезона как правый (одновременно попал во 2ю сборную как левый). Просто вспоминает старые навыки)

    12.11.2025

  • Andrew_BD

    экстремофилы)

    12.11.2025

  • Andrew_BD

    и ведь опять справа :) правострел)

    12.11.2025

  • mikha1

    Никакой магии-просто по статистике это должно было случиться)

    12.11.2025

  • mikha1

    Бостон-7 победа подряд. Они вероятно могут или идти во главе таблицы, или падать на самое дно)

    12.11.2025

  • mikha1

    С его умением попасть в ворота с любой точки, забивать в пустые это читерство.)

    12.11.2025

  • Andrew_BD

    Трах-тибидох)

    12.11.2025

  • Скиталец

    Мастерюга) это надо попасть жи еще со своей зоны, да еще и под давлением.

    12.11.2025

  • Скиталец

    Есть гол!!!! Снайпер)

    12.11.2025

  • KlimA

    Ови гол в п.в.) мастер)

    12.11.2025

  • mikha1

    Как и сказал - в пустые.

    12.11.2025

  • Andrew_BD

    Заказывали?)

    12.11.2025

  • mikha1

    Почти не считается. Похоже шансы у него сегодня забить только в пустые.

    12.11.2025

  • Andrew_BD

    Держаться

    12.11.2025

  • mikha1

    У Торонто что-то мало сыграл Мэттьюс. Травма?

    12.11.2025

  • Скиталец

    Всем привет! Ови, почти забил))

    12.11.2025

  • mikha1

    Ну что-дотянут кэпс до пустых ворот ураганов с +2?

    12.11.2025

  • Andrew_BD

    Нормально так. Могли в меньшинстве забить. Заработали удаление

    12.11.2025

  • Andrew_BD

    и 3-1)

    12.11.2025

  • Andrew_BD

    ответ: дзынь. но неплохо

    12.11.2025

  • Andrew_BD

    Нужен гол

    12.11.2025

  • maxcds

    Опять сенс хорошо начинают, забивая 2, и снова начинают отдавать преимущество.

    12.11.2025

  • Andrew_BD

    Давят ураганы…

    12.11.2025

  • Andrew_BD

    Блин

    12.11.2025

  • KlimA

    Вашингтон 2-0)

    12.11.2025

  • VeryOldLazy

    У ведмедей совсем совести нет))

    12.11.2025

  • mikha1

    Выстояли в конце 1 периода и слава богу.

    12.11.2025

  • KlimA

    Доброго времени суток! нас мало, но мы в тельняшках)

    12.11.2025

  • mikha1

    Как Овечкин не забил во 2м большинстве?!

    12.11.2025

  • mikha1

    Матч посмотреть не получится, но рад, что Дюхейм опять открыл счет, и с теми же ассистентами. Надеюсь это не повтор последнего матча.

    12.11.2025

  • Neil

    Возможно.

    11.11.2025

    • «Коламбус» победил «Сиэтл» в серии буллитов, у Марченко голевой пас

    «Колорадо» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ
    Столичный дивизион И В П О
    1 Нью-Джерси 17 12 5 25
    2 Каролина 16 11 5 22
    3 Питтсбург 17 9 8 21
    4 Рейнджерс 18 9 9 20
    5 Филадельфия 16 8 8 19
    6 Айлендерс 16 8 8 18
    7 Вашингтон 16 8 8 17
    8 Коламбус 16 8 8 17
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Монреаль 16 10 6 22
    2 Бостон 18 11 7 22
    3 Оттава 17 8 9 20
    4 Тампа-Бэй 16 8 8 18
    5 Детройт 16 9 7 18
    6 Флорида 16 8 8 17
    7 Торонто 17 8 9 17
    8 Баффало 16 5 11 14
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 17 11 6 27
    2 Даллас 17 10 7 23
    3 Виннипег 16 10 6 20
    4 Юта 17 10 7 20
    5 Чикаго 17 8 9 20
    6 Миннесота 18 7 11 18
    7 Сент-Луис 17 6 11 15
    8 Нэшвилл 18 5 13 14
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 16 11 5 23
    2 Лос-Анджелес 17 8 9 20
    3 Эдмонтон 18 8 10 20
    4 Сиэтл 16 7 9 19
    5 Сан-Хосе 17 8 9 19
    6 Вегас 15 7 8 18
    7 Ванкувер 18 8 10 17
    8 Калгари 18 4 14 10
    Результаты / календарь
    3.11
    4.11
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    13.11 03:00 Тампа-Бэй – Рейнджерс 3 : 7
    13.11 03:30 Филадельфия – Эдмонтон 1 : 2 ОТ
    13.11 05:00 Юта – Баффало 5 : 2
    13.11 05:30 Чикаго – Нью-Джерси 3 : 4 ОТ
    Все результаты / календарь

