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11 января, 09:05

НХЛ, результаты и видео голов 10 и 11 января: «Питтсбург» уступил «Калгари», «Тампа» разгромила «Филадельфию» и другие матчи

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Матчи регулярного чемпионата НХЛ-2025/26

Вечером в субботу, 10 января, прошли игры «Бостон» — «Рейнджерс» (10:2) и «Питтсбург» — «Калгари» (1:2).

В ночь на воскресенье, 11 января, состоялись матчи: «Колорадо» — «Коламбус» (4:0), «Сан-Хосе» — «Даллас» (5:4 ОТ), «Баффало» — «Анахайм» (5:3), «Каролина» — «Сиэтл» (3:2), «Монреаль» — «Детройт» (0:4), «Оттава» — «Флорида» (2:3), «Торонто» — «Ванкувер» (5:0), «Филадельфия» — «Тампа-Бэй» (2:7), «Миннесота» — «Айлендерс» (3:4 ОТ), «Нэшвилл» — «Чикаго» (0:3), «Вегас» — «Сент-Луис» (4:2), «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» (3:4 Б).

10 января, суббота

НХЛ. Регулярный чемпионат
10 января, 21:00. TD Garden (Бостон)
Бостон
Рейнджерс

НХЛ. Регулярный чемпионат
10 января, 23:30. PPG Paints Arena (Питтсбург)
Питтсбург
Калгари

11 января, воскресенье

НХЛ. Регулярный чемпионат
11 января, 00:05. Ball Arena (Денвер)
Колорадо
Коламбус

НХЛ. Регулярный чемпионат
11 января, 00:05. SAP Center (Сан-Хосе)
Сан-Хосе
Даллас

НХЛ. Регулярный чемпионат
11 января, 03:00. KeyBank Center (Баффало)
Баффало
Анахайм

НХЛ. Регулярный чемпионат
11 января, 03:00. Lenovo Center (Роли)
Каролина
Сиэтл

НХЛ. Регулярный чемпионат
11 января, 03:00. Bell Centre (Монреаль)
Монреаль
Детройт

НХЛ. Регулярный чемпионат
11 января, 03:00. Canadian Tire Centre (Оттава)
Оттава
Флорида

НХЛ. Регулярный чемпионат
11 января, 03:00. Scotiabank Arena (Торонто)
Торонто
Ванкувер

НХЛ. Регулярный чемпионат
11 января, 03:00. Xfinity Mobile Arena (Филадельфия)
Филадельфия
Тампа-Бэй

НХЛ. Регулярный чемпионат
11 января, 04:00. Grand Casino Arena (Сент-Пол)
Миннесота
Айлендерс
НХЛ. Регулярный чемпионат
11 января, 04:00. Bridgestone Arena (Нэшвилл)
Нэшвилл
Чикаго

НХЛ. Регулярный чемпионат
11 января, 06:00. T-Mobile Arena (Парадайс)
Вегас
Сент-Луис

НХЛ. Регулярный чемпионат
11 января, 06:00. Rogers Place (Эдмонтон)
Эдмонтон
Лос-Анджелес

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2025/26

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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 0 0 0 0
2 Даллас 0 0 0 0
3 Колорадо 0 0 0 0
4 Миннесота 0 0 0 0
5 Нэшвилл 0 0 0 0
6 Сент-Луис 0 0 0 0
7 Чикаго 0 0 0 0
8 Юта 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
30.09 00:00 Каролина – Флорида - : -
30.09 02:00 Торонто – Монреаль - : -
30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
30.09 05:00 Эдмонтон – Ванкувер - : -
30.09 05:30 Вегас – Чикаго - : -
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