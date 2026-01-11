НХЛ, результаты и видео голов 10 и 11 января: «Питтсбург» уступил «Калгари», «Тампа» разгромила «Филадельфию» и другие матчи
Матчи регулярного чемпионата НХЛ-2025/26
Вечером в субботу, 10 января, прошли игры «Бостон» — «Рейнджерс» (10:2) и «Питтсбург» — «Калгари» (1:2).
В ночь на воскресенье, 11 января, состоялись матчи: «Колорадо» — «Коламбус» (4:0), «Сан-Хосе» — «Даллас» (5:4 ОТ), «Баффало» — «Анахайм» (5:3), «Каролина» — «Сиэтл» (3:2), «Монреаль» — «Детройт» (0:4), «Оттава» — «Флорида» (2:3), «Торонто» — «Ванкувер» (5:0), «Филадельфия» — «Тампа-Бэй» (2:7), «Миннесота» — «Айлендерс» (3:4 ОТ), «Нэшвилл» — «Чикаго» (0:3), «Вегас» — «Сент-Луис» (4:2), «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» (3:4 Б).
10 января, суббота
11 января, воскресенье
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2025/26
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
|30.09
|00:00
|Каролина – Флорида
|- : -
|30.09
|02:00
|Торонто – Монреаль
|- : -
|30.09
|03:00
|Бостон – Рейнджерс
|- : -
|30.09
|05:00
|Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|30.09
|05:30
|Вегас – Чикаго
|- : -
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