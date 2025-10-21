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21 октября 2025, 07:30

НХЛ, результаты и видео голов: «Рейнджерс» проиграли «Миннесоте», «Вегас» выиграл у «Каролины» и другие матчи 21 октября

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Матчи регулярного чемпионата НХЛ.

В ночь на 21 октября в Национальной хоккейной лиге прошли игры: «Рейнджерс» — «Миннесота» (1:3), «Филадельфия» — «Сиэтл» (5:2), «Монреаль» — «Баффало» (4:2), «Калгари» — «Виннипег» (1:2), «Вегас» — «Каролина» (4:1).

НХЛ. Регулярный чемпионат
21 октября, 02:00. Madison Square Garden (Нью-Йорк)
Рейнджерс
Миннесота

НХЛ. Регулярный чемпионат
21 октября, 02:00. Xfinity Mobile Arena (Филадельфия)
Филадельфия
Сиэтл

НХЛ. Регулярный чемпионат
21 октября, 02:30. Bell Centre (Монреаль)
Монреаль
Баффало
НХЛ. Регулярный чемпионат
21 октября, 04:30. Scotiabank Saddledome (Калгари)
Калгари
Виннипег

НХЛ. Регулярный чемпионат
21 октября, 05:00. T-Mobile Arena (Парадайс)
Вегас
Каролина

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2025/26

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НХЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 0 0 0 0
2 Даллас 0 0 0 0
3 Колорадо 0 0 0 0
4 Миннесота 0 0 0 0
5 Нэшвилл 0 0 0 0
6 Сент-Луис 0 0 0 0
7 Чикаго 0 0 0 0
8 Юта 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
30.09 00:00 Каролина – Флорида - : -
30.09 02:00 Торонто – Монреаль - : -
30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
30.09 05:00 Эдмонтон – Ванкувер - : -
30.09 05:30 Вегас – Чикаго - : -
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