НХЛ, расписание и результаты 7 и 8 декабря: «Питтсбург» — «Торонто», «Лос-Анджелес» — «Миннесота» и другие
Матчи регулярного чемпионата НХЛ.
7 декабря
21.00 мск. «Бостон» — «Филадельфия»
21.00. «Баффало» — «Юта»
8 декабря
00.00. «Чикаго» — «Виннипег»
01.00. «Айлендерс» — «Каролина»
02.00. «Флорида» — «Сан-Хосе»
03.00. «Оттава» — «Нэшвилл»
03.00. «Монреаль» — «Вашингтон»
03.00. «Детройт» — «Колорадо»
03.00. «Питтсбург» — «Торонто»
04.00. «Лос-Анджелес» — «Миннесота»
06.00. «Эдмонтон» — «Сент-Луис»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|26
|18
|8
|38
|2
|Нью-Джерси
|29
|18
|11
|38
|3
|Каролина
|26
|17
|9
|35
|4
|Рейнджерс
|25
|14
|11
|29
|5
|Филадельфия
|26
|12
|14
|27
|6
|Питтсбург
|28
|11
|17
|26
|7
|Коламбус
|26
|11
|15
|25
|8
|Айлендерс
|27
|9
|18
|25
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|26
|16
|10
|34
|2
|Флорида
|27
|16
|11
|34
|3
|Бостон
|28
|14
|14
|31
|4
|Тампа-Бэй
|24
|13
|11
|28
|5
|Баффало
|26
|11
|15
|25
|6
|Оттава
|25
|11
|14
|24
|7
|Детройт
|26
|10
|16
|24
|8
|Монреаль
|26
|10
|16
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|26
|18
|8
|40
|2
|Виннипег
|27
|19
|8
|38
|3
|Даллас
|26
|16
|10
|32
|4
|Колорадо
|27
|14
|13
|28
|5
|Сент-Луис
|27
|13
|14
|28
|6
|Юта
|25
|10
|15
|24
|7
|Нэшвилл
|27
|7
|20
|20
|8
|Чикаго
|26
|8
|18
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|28
|18
|10
|39
|2
|Лос-Анджелес
|26
|15
|11
|33
|3
|Ванкувер
|25
|14
|11
|32
|4
|Калгари
|27
|13
|14
|31
|5
|Эдмонтон
|26
|14
|12
|30
|6
|Сиэтл
|28
|13
|15
|27
|7
|Сан-Хосе
|29
|10
|19
|25
|8
|Анахайм
|25
|10
|15
|23
Результаты / календарь
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
9.12
10.12
11.12
12.12
|7.12
|03:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|4 : 2
|7.12
|03:00
|
Торонто – Вашингтон
|1 : 3
|7.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Сиэтл
|3 : 2
|7.12
|06:00
|
Вегас – Даллас
|3 : 2
|7.12
|06:00
|
Анахайм – Миннесота
|1 : 5
|7.12
|06:00
|
Ванкувер – Коламбус
|5 : 2
|7.12
|21:00
|
Баффало – Юта
|- : -
|7.12
|21:00
|
Бостон – Филадельфия
|- : -
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