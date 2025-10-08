НХЛ, видео голов и результаты матчей 8 октября: «Флорида» обыграла «Чикаго», «Рейнджерс» уступили «Питтсбургу»

Матчи регулярного чемпионата НХЛ

8 октября стартовал новый сезон НХЛ. В этот день «Флорида» победила «Чикаго» (3:2), «Рейнджерс» уступили «Питтсбургу» (0:3), «Лос-Анджелес» проиграл «Колорадо» (1:4).

8 октября, среда

НХЛ. Регулярный чемпионат

8 октября, 00:05. Amerant Bank Arena (Санрайз) Флорида Чикаго

НХЛ. Регулярный чемпионат

8 октября, 03:00. Madison Square Garden (Нью-Йорк) Рейнджерс Питтсбург

НХЛ. Регулярный чемпионат

8 октября, 05:30. Crypto.cоm Arena (Лос-Анджелес) Лос-Анджелес Колорадо

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