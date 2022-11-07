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Сегодня, 22:00

НХЛ: «Бостон» — «Сент-Луис», «Вашингтон» — «Эдмонтон» и другие матчи 8 ноября

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Хоккеисты «Вашингтона» празднуют заброшенную шайбу.
Фото USA Today Sports
Регулярный чемпионат НХЛ.

8 ноября, вторник

3.00 (мск) «Айлендерс» — «Калгари»

3.00 «Бостон» — «Сент-Луис»

4.00 «Вашингтон» — «Эдмонтон»

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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 12 9 3 18
2 Каролина 12 8 4 17
3 Рейнджерс 13 6 7 15
4 Филадельфия 11 6 5 14
5 Айлендерс 12 7 5 14
6 Вашингтон 13 5 8 12
7 Питтсбург 12 4 8 10
8 Коламбус 12 3 9 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 12 10 2 20
2 Детройт 12 7 5 16
3 Торонто 13 7 6 16
4 Тампа-Бэй 12 7 5 15
5 Флорида 13 7 6 15
6 Баффало 12 7 5 14
7 Монреаль 12 5 7 11
8 Оттава 11 4 7 8
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 12 8 4 17
2 Виннипег 11 7 4 15
3 Колорадо 11 6 5 13
4 Чикаго 12 5 7 12
5 Миннесота 11 5 6 11
6 Нэшвилл 12 5 7 11
7 Аризона 11 4 7 9
8 Сент-Луис 9 3 6 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 13 11 2 22
2 Сиэтл 13 7 6 16
3 Лос-Анджелес 14 7 7 15
4 Эдмонтон 12 7 5 14
5 Калгари 10 5 5 11
6 Ванкувер 12 3 9 9
7 Анахайм 13 4 9 9
8 Сан-Хосе 14 3 11 9
Результаты / календарь
28.10
29.10
30.10
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3.11
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5.11
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8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
7.11 01:00
Каролина – Торонто
 1 : 3
7.11 01:00
Рейнджерс – Детройт
 2 : 3 ОТ
7.11 05:00
Анахайм – Флорида
 3 : 5
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 12 25
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 12 23
Эрик Карлссон

Эрик Карлссон

Сан-Хосе

 14 19
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 12 12
Эрик Карлссон

Эрик Карлссон

Сан-Хосе

 14 10
Габриэль Виларди

Габриэль Виларди

Лос-Анджелес

 14 9
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 7 1.40
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Детройт

 7 1.86
Картер Харт

Картер Харт

Филадельфия

 8 1.97
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