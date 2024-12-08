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НХЛ, расписание и результаты 7 и 8 декабря: «Питтсбург» — «Торонто», «Лос-Анджелес» — «Миннесота» и другие

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Матчи регулярного чемпионата НХЛ.

7 декабря

«Бостон» — «Филадельфия» — 4:3 ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 1:0)
Голы: Мичков — 10 (бол., Кутюрье, Андре), 7:24 — 0:1. Мичков — 11 (Санхейм), 18:24 — 0:2. Фредерик — 4 (бол., Лорей, Гики), 25:26 — 1:2. Йорк — 3 (Санхейм, Конекны), 35:29 — 1:3. Фредерик — 5 (Койл, Кастелич), 45:18 — 2:3. Маршан — 11 (Бразо), 54:38 — 3:3. Заха — 7 (Пастрняк), 62:49 — 4:3.
Вратари: Суэймен — Колосов.
Штраф: 8 — 16.
Броски: 31 (9+9+12+1) — 26 (7+12+6+1).
Наши: Задоров (21.44/2/+1) — Замула (13.51/2/-1), Мичков (14.25/2/+1).
7 декабря. Бостон. TD Garden.

«Баффало» — «Юта» — 2:5 (1:0, 0:3, 1:2)
Голы: Козак — 1 (Маленстин, Джилберт), 10:14 — 1:0. Кессельринг — 4 (Хэйтон), 23:18 — 1:1. Сергачев — 7 (Керфут, Карконе), 23:42 — 1:2. Шмальц — 4 (Кессельринг, Келлер), 39:08 — 1:3. Макбэйн — 9 (Кули, Гюнтер), 42:11 — 1:4. Стенлунд — 2 (Мяяття, Керфут), 52:07 — 1:5. Кулих — 3 (Зукер, Пауэр), 57:40 — 2:5.
Вратари: Луукконен — Веймелка.
Штраф: 5 — 11.
Броски: 25 (7+5+13) — 28 (10+13+5).
Наши: — - Сергачев (22.59/3/+2).
7 декабря. Баффало. KeyBank Center.

8 декабря

00.00. «Чикаго» — «Виннипег»

01.00. «Айлендерс» — «Каролина»

02.00. «Флорида» — «Сан-Хосе»

03.00. «Оттава» — «Нэшвилл»

03.00. «Монреаль» — «Вашингтон»

03.00. «Детройт» — «Колорадо»

03.00. «Питтсбург» — «Торонто»

04.00. «Лос-Анджелес» — «Миннесота»

06.00. «Эдмонтон» — «Сент-Луис»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25

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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 26 18 8 38
2 Нью-Джерси 29 18 11 38
3 Каролина 26 17 9 35
4 Рейнджерс 25 14 11 29
5 Филадельфия 27 12 15 28
6 Питтсбург 28 11 17 26
7 Коламбус 26 11 15 25
8 Айлендерс 27 9 18 25
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 26 16 10 34
2 Флорида 27 16 11 34
3 Бостон 29 15 14 33
4 Тампа-Бэй 24 13 11 28
5 Баффало 27 11 16 25
6 Оттава 25 11 14 24
7 Детройт 26 10 16 24
8 Монреаль 26 10 16 23
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 26 18 8 40
2 Виннипег 27 19 8 38
3 Даллас 26 16 10 32
4 Колорадо 27 14 13 28
5 Сент-Луис 27 13 14 28
6 Юта 26 11 15 26
7 Нэшвилл 27 7 20 20
8 Чикаго 26 8 18 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 28 18 10 39
2 Лос-Анджелес 26 15 11 33
3 Ванкувер 25 14 11 32
4 Калгари 27 13 14 31
5 Эдмонтон 26 14 12 30
6 Сиэтл 28 13 15 27
7 Сан-Хосе 29 10 19 25
8 Анахайм 25 10 15 23
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13.12
8.12 00:00
Чикаго – Виннипег
 - : -
8.12 01:00
Айлендерс – Каролина
 - : -
8.12 02:00
Флорида – Сан-Хосе
 - : -
8.12 03:00
Питтсбург – Торонто
 - : -
8.12 03:00
Оттава – Нэшвилл
 - : -
8.12 03:00
Детройт – Колорадо
 - : -
8.12 03:00
Монреаль – Вашингтон
 - : -
8.12 04:00
Лос-Анджелес – Миннесота
 - : -
8.12 06:00
Эдмонтон – Сент-Луис
 - : -
8.12 21:00
Рейнджерс – Сиэтл
 - : -
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