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Сегодня, 18:00

НХЛ, расписание и результаты 3 декабря: «Бостон» — «Детройт», «Питтсбург» — «Флорида» и другие матчи

Владислав Маслов
Корреспондент
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Нападающий «Детройта» Владимир Тарасенко.
Нападающий «Детройта» Владимир Тарасенко.
Фото Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images, USA Today Sports
Матчи регулярного чемпионата НХЛ.

4 декабря, среда

03:00 мск «Бостон» — «Детройт»

03:00 «Баффало» — «Колорадо»

03:00 «Каролина» — «Сиэтл»

03:00 «Монреаль» — «Айлендерс»

03:00 «Питтсбург» — «Флорида»

03:00 «Вашингтон» — «Сан-Хосе»

04:00 «Миннесота» — «Ванкувер»

04:00 «Виннипег» — «Сент-Луис»

05:00 «Калгари» — «Коламбус»

06:00 «Вегас» — «Эдмонтон»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25

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НХЛ
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 28 17 11 36
2 Вашингтон 24 17 7 35
3 Каролина 24 16 8 33
4 Рейнджерс 24 13 11 27
5 Филадельфия 25 12 13 27
6 Коламбус 23 11 12 25
7 Айлендерс 25 9 16 24
8 Питтсбург 26 10 16 24
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 24 15 9 32
2 Флорида 25 15 10 31
3 Бостон 26 12 14 27
4 Тампа-Бэй 23 12 11 26
5 Баффало 24 11 13 24
6 Детройт 24 10 14 23
7 Оттава 24 10 14 22
8 Монреаль 24 8 16 19
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 24 16 8 36
2 Виннипег 25 18 7 36
3 Даллас 24 16 8 32
4 Колорадо 25 13 12 26
5 Сент-Луис 25 11 14 24
6 Юта 25 10 15 24
7 Нэшвилл 25 7 18 20
8 Чикаго 25 8 17 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 25 15 10 33
2 Лос-Анджелес 25 14 11 31
3 Ванкувер 23 13 10 29
4 Эдмонтон 24 13 11 28
5 Калгари 25 12 13 28
6 Анахайм 23 10 13 23
7 Сиэтл 25 11 14 23
8 Сан-Хосе 27 9 18 23
Результаты / календарь
23.11
24.11
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7.12
8.12
3.12 03:00
Рейнджерс – Нью-Джерси
 1 : 5
3.12 03:30
Торонто – Чикаго
 4 : 1
3.12 05:00
Юта – Даллас
 1 : 2
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