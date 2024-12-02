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НХЛ, расписание и результаты 3 декабря: «Рейнджерс» — «Нью-Джерси», «Юта» — «Даллас» и другие матчи

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Артемий Панарин вместе с игроками «Рейнджерс» радуется голу.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Матчи регулярного чемпионата НХЛ.

3 декабря, вторник

03:00 (мск) «Рейнджерс» — «Нью-Джерси»

03:30 «Торонто» — «Чикаго»

05:00 «Юта» — «Даллас»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25

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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 24 17 7 35
2 Нью-Джерси 27 16 11 34
3 Каролина 24 16 8 33
4 Рейнджерс 23 13 10 27
5 Филадельфия 25 12 13 27
6 Коламбус 23 11 12 25
7 Айлендерс 25 9 16 24
8 Питтсбург 26 10 16 24
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 25 15 10 31
2 Торонто 23 14 9 30
3 Бостон 26 12 14 27
4 Тампа-Бэй 23 12 11 26
5 Баффало 24 11 13 24
6 Детройт 24 10 14 23
7 Оттава 24 10 14 22
8 Монреаль 24 8 16 19
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 24 16 8 36
2 Виннипег 25 18 7 36
3 Даллас 23 15 8 30
4 Колорадо 25 13 12 26
5 Юта 24 10 14 24
6 Сент-Луис 25 11 14 24
7 Нэшвилл 25 7 18 20
8 Чикаго 24 8 16 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 25 15 10 33
2 Лос-Анджелес 25 14 11 31
3 Ванкувер 23 13 10 29
4 Эдмонтон 24 13 11 28
5 Калгари 25 12 13 28
6 Анахайм 23 10 13 23
7 Сиэтл 25 11 14 23
8 Сан-Хосе 27 9 18 23
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7.12
2.12 00:30
Даллас – Виннипег
 3 : 1
2.12 04:00
Анахайм – Оттава
 4 : 3 Б
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