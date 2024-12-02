НХЛ, расписание и результаты 3 декабря: «Рейнджерс» — «Нью-Джерси», «Юта» — «Даллас» и другие матчи
Матчи регулярного чемпионата НХЛ.
3 декабря, вторник
03:00 (мск) «Рейнджерс» — «Нью-Джерси»
03:30 «Торонто» — «Чикаго»
05:00 «Юта» — «Даллас»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|24
|17
|7
|35
|2
|Нью-Джерси
|27
|16
|11
|34
|3
|Каролина
|24
|16
|8
|33
|4
|Рейнджерс
|23
|13
|10
|27
|5
|Филадельфия
|25
|12
|13
|27
|6
|Коламбус
|23
|11
|12
|25
|7
|Айлендерс
|25
|9
|16
|24
|8
|Питтсбург
|26
|10
|16
|24
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|25
|15
|10
|31
|2
|Торонто
|23
|14
|9
|30
|3
|Бостон
|26
|12
|14
|27
|4
|Тампа-Бэй
|23
|12
|11
|26
|5
|Баффало
|24
|11
|13
|24
|6
|Детройт
|24
|10
|14
|23
|7
|Оттава
|24
|10
|14
|22
|8
|Монреаль
|24
|8
|16
|19
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|24
|16
|8
|36
|2
|Виннипег
|25
|18
|7
|36
|3
|Даллас
|23
|15
|8
|30
|4
|Колорадо
|25
|13
|12
|26
|5
|Юта
|24
|10
|14
|24
|6
|Сент-Луис
|25
|11
|14
|24
|7
|Нэшвилл
|25
|7
|18
|20
|8
|Чикаго
|24
|8
|16
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|25
|15
|10
|33
|2
|Лос-Анджелес
|25
|14
|11
|31
|3
|Ванкувер
|23
|13
|10
|29
|4
|Эдмонтон
|24
|13
|11
|28
|5
|Калгари
|25
|12
|13
|28
|6
|Анахайм
|23
|10
|13
|23
|7
|Сиэтл
|25
|11
|14
|23
|8
|Сан-Хосе
|27
|9
|18
|23
Результаты / календарь
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
|2.12
|00:30
|
Даллас – Виннипег
|3 : 1
|2.12
|04:00
|
Анахайм – Оттава
|4 : 3 Б
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