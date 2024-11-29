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Сегодня, 09:30

НХЛ, расписание и результаты 29 и 30 ноября: «Филадельфия» — «Рейнджерс», «Миннесота» — «Чикаго» и другие матчи

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Артемий Панарин празднует гол вместе с игроками «Рейнджерс».
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Матчи регулярного чемпионата НХЛ.

29 ноября, пятница

21.00 (мск) «Филадельфия» — «Рейнджерс»

22.00 «Миннесота» — «Чикаго»

23.00 «Баффало» — «Ванкувер»

23.00 «Каролина» — «Флорида»

23.00 «Коламбус» — «Калгари»

23.00 «Детройт» — «Нью-Джерси»

23.00 «Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»

23.00 «Вашингтон» — «Айлендерс»

23.30 «Анахайм» — «Лос-Анджелес»

23.30 «Сан-Хосе» — «Сиэтл»

30 ноября, суббота

02.00 «Бостон» — «Питтсбург»

04.30 «Даллас» — «Колорадо»

04.30 «Вегас» — «Виннипег»

05.00 «Юта» — «Эдмонтон»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25

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«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 22 16 6 33
2 Нью-Джерси 25 15 10 32
3 Вашингтон 22 15 7 31
4 Рейнджерс 21 12 9 25
5 Филадельфия 23 10 13 23
6 Коламбус 21 9 12 21
7 Айлендерс 23 8 15 21
8 Питтсбург 24 8 16 20
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 22 13 9 28
2 Флорида 23 13 10 27
3 Бостон 24 11 13 25
4 Тампа-Бэй 21 11 10 24
5 Баффало 22 11 11 23
6 Детройт 22 10 12 22
7 Оттава 22 10 12 21
8 Монреаль 22 8 14 19
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 23 18 5 36
2 Миннесота 22 14 8 32
3 Даллас 21 13 8 26
4 Колорадо 23 13 10 26
5 Сент-Луис 24 11 13 23
6 Юта 22 9 13 21
7 Чикаго 22 8 14 18
8 Нэшвилл 23 7 16 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 23 14 9 31
2 Калгари 23 12 11 28
3 Лос-Анджелес 23 12 11 27
4 Ванкувер 21 11 10 25
5 Эдмонтон 22 11 11 24
6 Сиэтл 23 11 12 23
7 Анахайм 21 9 12 21
8 Сан-Хосе 25 7 18 19
Результаты / календарь
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
29.11 21:00
Филадельфия – Рейнджерс
- : -
29.11 22:00
Миннесота – Чикаго
 - : -
29.11 23:00
Нэшвилл – Тампа-Бэй
 - : -
29.11 23:00
Вашингтон – Айлендерс
- : -
29.11 23:00
Детройт – Нью-Джерси
 - : -
29.11 23:00
Каролина – Флорида
 - : -
29.11 23:00
Баффало – Ванкувер
 - : -
29.11 23:00
Коламбус – Калгари
 - : -
29.11 23:30
Сан-Хосе – Сиэтл
 - : -
29.11 23:30
Анахайм – Лос-Анджелес
 - : -
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