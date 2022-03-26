НХЛ, результаты 25 марта: «Вашингтон» по буллитам обыграл «Баффало», «Рейнджерс» разгромили «Питтсбург» и другие матчи
«Баффало» — «Вашингтон» — 3:4 Б (1:1, 2:2, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Манта — 7 (Бэкстрем, Уилсон), 9:15 — 0:1. Скиннер — 25 (Томпсон), 15:49 — 1:1. Дженсен — 5 (Орлов, Шири), 24:06 — 1:2. Скиннер — 26 (Самуэльссон), 30:23 — 2:2. Олофссон — 12 (Миттельштадт, Асплунд), 32:55 — 3:2. Овечкин — 41 (Кузнецов), 36:47 — 3:3.
Победный буллит: Овечкин.
Вратари: Токарски — Самсонов.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 23 (4+9+5+5) — 40 (11+13+9+7).
Наши: — - Кузнецов (21.10/3/0), Овечкин (19.57/3/+1), Орлов (25.10/1/0).
Баффало. KeyBank Center.
«Рейнджерс» — «Питтсбург» — 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)
Голы: Лафренье — 14 (Хытил, Гудроу), 2:07 — 1:0. Крайдер — 43 (Зибанежад), 3:58 — 2:0. Ватрано — 12 (Зибанежад, Крайдер), 4:16 — 3:0. Крайдер — 44 (мен., Зибанежад), 26:37 — 4:0. Картер — 15 (бол., Капанен, Хейнен), 46:00 — 4:1. Копп — 14 (Панарин, Строум), 57:47 — 5:1.
Вратари: Шестеркин — Джерри (Десмит, 26:37, Джерри, 30:57).
Штраф: 8 — 2.
Броски: 33 (11+13+9) — 21 (5+8+8).
Наши: Панарин (16.32/1/+1) — -.
Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.
«Виннипег» — «Коламбус» — 4:3 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)
Голы: Тонинато — 6 (Диллон, Сэнфорд), 7:14 — 1:0. Коннор — 41 (мен., Тонинато), 12:30 — 2:0. Боквист — 11 (бол., Нюквист, Рословик), 13:01 — 2:1. Гонс — 4 (Бемстрем), 23:22 — 2:2. Моррисси — 11 (бол., Шайфли, Уилер), 39:29 — 3:2. Бьоркстранд — 23 (бол., Веренски, Ворачек), 59:46 — 3:3. Элерс — 20 (Коннор), 60:21 — 4:3.
Вратари: Комри — Мерзликинс.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 33 (4+17+11+1) — 36 (14+7+14+1).
Наши: Свечников (6.11/0/-1) — Гавриков (20.19/1/0), Чинахов (7.50/1/0).
Виннипег. Canada Life Centre. 13475 зрителей.
«Калгари» — «Аризона» — 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)
Голы: Ткачак — 30 (Годро, Хэнифин), 20:33 — 1:0. Линдхольм — 32 (бол., Ткачак, Годро), 23:35 — 2:0. Годро — 30 (Задоров), 28:14 — 3:0. Карконе — 1, 39:48 — 3:1. Андерссон — 4 (бол.), 45:21 — 4:1. Колячонок — 1 (Шмальц, Дайнин), 58:07 — 4:2.
Вратари: Маркстрем — Веймелка (58:43).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 33 (6+15+12) — 18 (10+4+4).
Наши: Задоров (16.47/0/-1) — -.
Калгари. Scotiabank Saddledome.
«Колорадо» — «Филадельфия» — 6:3 (4:1, 1:1, 1:1)
Голы: Кадри — 25 (Комфер, Э. Джонсон), 7:20 — 1:0. ван Римсдайк — 16 (Фараби, Аткинсон), 13:02 — 1:1. Макар — 23 (бол., Кадри), 13:46 — 2:1. Комфер — 14 (Кадри, Мэнсон), 16:17 — 3:1. Рантанен — 31 (Маккиннон, Э. Джонсон), 18:06 — 4:1. Макдермид — 2 (Кольяно, Хелм), 32:19 — 5:1. Макьюэн — 2 (Йорк), 39:28 — 5:2. Уиллман — 3 (Санхейм, Хэйс), 47:44 — 5:3. Макар — 24 (Рантанен), 48:25 — 6:3.
Вратари: Францоуз — Харт.
Штраф: 9 — 11.
Броски: 50 (18+18+14) — 32 (10+10+12).
Наши: Ничушкин (20.22/4/+1) — Проворов (22.04/3/0).
Денвер. Ball Arena.
* С 1 марта матчи НХЛ не транслируют в России.
НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|64
|42
|22
|91
|2
|Питтсбург
|66
|39
|27
|88
|3
|Рейнджерс
|65
|41
|24
|87
|4
|Вашингтон
|66
|36
|30
|82
|5
|Коламбус
|65
|32
|33
|68
|6
|Айлендерс
|62
|28
|34
|65
|7
|Филадельфия
|65
|21
|44
|53
|8
|Нью-Джерси
|64
|23
|41
|51
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|63
|43
|20
|92
|2
|Торонто
|63
|40
|23
|85
|3
|Бостон
|64
|40
|24
|85
|4
|Тампа-Бэй
|63
|39
|24
|84
|5
|Детройт
|64
|26
|38
|59
|6
|Баффало
|65
|23
|42
|55
|7
|Оттава
|64
|23
|41
|51
|8
|Монреаль
|64
|17
|47
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|65
|46
|19
|97
|2
|Миннесота
|62
|38
|24
|80
|3
|Сент-Луис
|63
|35
|28
|79
|4
|Нэшвилл
|65
|37
|28
|78
|5
|Даллас
|63
|36
|27
|75
|6
|Виннипег
|66
|31
|35
|72
|7
|Чикаго
|65
|24
|41
|57
|8
|Аризона
|64
|20
|44
|44
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|64
|39
|25
|86
|2
|Лос-Анджелес
|66
|35
|31
|79
|3
|Эдмонтон
|65
|36
|29
|77
|4
|Вегас
|67
|35
|32
|74
|5
|Ванкувер
|66
|31
|35
|71
|6
|Анахайм
|66
|27
|39
|65
|7
|Сан-Хосе
|64
|28
|36
|64
|8
|Сиэтл
|64
|20
|44
|46
|26.03
|02:00
|
Баффало – Вашингтон
|3 : 4 Б
|26.03
|02:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|5 : 1
|26.03
|03:00
|
Виннипег – Коламбус
|4 : 3 ОТ
|26.03
|04:00
|
Калгари – Аризона
|4 : 2
|26.03
|04:00
|
Колорадо – Филадельфия
|6 : 3
|26.03
|19:30
|
Бостон – Айлендерс
|- : -
|26.03
|19:30
|
Детройт – Тампа-Бэй
|- : -
|26.03
|20:30
|
Даллас – Ванкувер
|- : -
|26.03
|22:00
|
Вегас – Чикаго
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|64
|95
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|65
|90
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|63
|88
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|58
|46
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|65
|44
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|65
|44
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|50
|2.08
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|31
|2.08
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|44
|2.1