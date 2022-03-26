НХЛ, результаты 25 марта: «Вашингтон» по буллитам обыграл «Баффало», «Рейнджерс» разгромили «Питтсбург» и другие матчи

26 марта «Вашингтон» обыграл «Баффало», а «Рейнджерс» разгромили «Питтсбург»

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В ночь на 26 марта прошли очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

«Баффало» — «Вашингтон» — 3:4 Б (1:1, 2:2, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Манта — 7 (Бэкстрем, Уилсон), 9:15 — 0:1. Скиннер — 25 (Томпсон), 15:49 — 1:1. Дженсен — 5 (Орлов, Шири), 24:06 — 1:2. Скиннер — 26 (Самуэльссон), 30:23 — 2:2. Олофссон — 12 (Миттельштадт, Асплунд), 32:55 — 3:2. Овечкин — 41 (Кузнецов), 36:47 — 3:3.

Победный буллит: Овечкин.

Вратари: Токарски — Самсонов.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 23 (4+9+5+5) — 40 (11+13+9+7).

Наши: — - Кузнецов (21.10/3/0), Овечкин (19.57/3/+1), Орлов (25.10/1/0).

Баффало. KeyBank Center.

«Рейнджерс» — «Питтсбург» — 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)

Голы: Лафренье — 14 (Хытил, Гудроу), 2:07 — 1:0. Крайдер — 43 (Зибанежад), 3:58 — 2:0. Ватрано — 12 (Зибанежад, Крайдер), 4:16 — 3:0. Крайдер — 44 (мен., Зибанежад), 26:37 — 4:0. Картер — 15 (бол., Капанен, Хейнен), 46:00 — 4:1. Копп — 14 (Панарин, Строум), 57:47 — 5:1.

Вратари: Шестеркин — Джерри (Десмит, 26:37, Джерри, 30:57).

Штраф: 8 — 2.

Броски: 33 (11+13+9) — 21 (5+8+8).

Наши: Панарин (16.32/1/+1) — -.

Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

«Виннипег» — «Коламбус» — 4:3 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)

Голы: Тонинато — 6 (Диллон, Сэнфорд), 7:14 — 1:0. Коннор — 41 (мен., Тонинато), 12:30 — 2:0. Боквист — 11 (бол., Нюквист, Рословик), 13:01 — 2:1. Гонс — 4 (Бемстрем), 23:22 — 2:2. Моррисси — 11 (бол., Шайфли, Уилер), 39:29 — 3:2. Бьоркстранд — 23 (бол., Веренски, Ворачек), 59:46 — 3:3. Элерс — 20 (Коннор), 60:21 — 4:3.

Вратари: Комри — Мерзликинс.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 33 (4+17+11+1) — 36 (14+7+14+1).

Наши: Свечников (6.11/0/-1) — Гавриков (20.19/1/0), Чинахов (7.50/1/0).

Виннипег. Canada Life Centre. 13475 зрителей.

«Калгари» — «Аризона» — 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)

Голы: Ткачак — 30 (Годро, Хэнифин), 20:33 — 1:0. Линдхольм — 32 (бол., Ткачак, Годро), 23:35 — 2:0. Годро — 30 (Задоров), 28:14 — 3:0. Карконе — 1, 39:48 — 3:1. Андерссон — 4 (бол.), 45:21 — 4:1. Колячонок — 1 (Шмальц, Дайнин), 58:07 — 4:2.

Вратари: Маркстрем — Веймелка (58:43).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 33 (6+15+12) — 18 (10+4+4).

Наши: Задоров (16.47/0/-1) — -.

Калгари. Scotiabank Saddledome.

«Колорадо» — «Филадельфия» — 6:3 (4:1, 1:1, 1:1)

Голы: Кадри — 25 (Комфер, Э. Джонсон), 7:20 — 1:0. ван Римсдайк — 16 (Фараби, Аткинсон), 13:02 — 1:1. Макар — 23 (бол., Кадри), 13:46 — 2:1. Комфер — 14 (Кадри, Мэнсон), 16:17 — 3:1. Рантанен — 31 (Маккиннон, Э. Джонсон), 18:06 — 4:1. Макдермид — 2 (Кольяно, Хелм), 32:19 — 5:1. Макьюэн — 2 (Йорк), 39:28 — 5:2. Уиллман — 3 (Санхейм, Хэйс), 47:44 — 5:3. Макар — 24 (Рантанен), 48:25 — 6:3.

Вратари: Францоуз — Харт.

Штраф: 9 — 11.

Броски: 50 (18+18+14) — 32 (10+10+12).

Наши: Ничушкин (20.22/4/+1) — Проворов (22.04/3/0).

Денвер. Ball Arena.

* С 1 марта матчи НХЛ не транслируют в России.

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