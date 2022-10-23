НХЛ: «Рейнджерс» — «Коламбус», «Флорида» — «Айлендерс» и другие матчи 24 октября

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В ночь с 23 на 24 октября состоятся очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

Расписание матчей НХЛ 23 и 24 октября:

23 октября

21.00 (мск). «Чикаго» — «Сиэтл»

24 октября

00.00. «Детройт» — «Анахайм»

00.00. «Рейнджерс» — «Коламбус»

00.00. «Флорида» — «Айлендерс»

02.00. «Филадельфия» — «Сан-Хосе»