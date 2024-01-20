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Сегодня, 15:00

НХЛ: «Баффало» — «Тампа-Бэй», «Сент-Луис» — «Вашингтон». Расписание матчей 20 и 21 января

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Хоккеисты «Тампы».
Фото USA Today Sports
Регулярный чемпионат НХЛ.

20 января, суббота

20.30 (мск). «Баффало» — «Тампа-Бэй»

21.00. «Филадельфия» — «Колорадо»

23.00. «Аризона» — «Нэшвилл»

23.00. «Оттава» — «Виннипег»

21 января, воскресенье

3.00. «Бостон» — «Монреаль»

3.00. «Ванкувер» — «Торонто»

3.00. «Нью-Джерси» — «Даллас»

4.00. «Сент-Луис» — «Вашингтон»

6.00. «Вегас» — «Питтсбург»

6.00. «Калгари» — «Эдмонтон»

6.00. «Сан-Хосе» — «Анахайм»

6.30. «Лос-Анджелес» — «Рейнджерс»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24

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НХЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 44 28 16 58
2 Филадельфия 45 25 20 56
3 Каролина 44 25 19 55
4 Вашингтон 43 22 21 50
5 Нью-Джерси 43 23 20 49
6 Айлендерс 45 19 26 49
7 Питтсбург 42 21 21 48
8 Коламбус 45 14 31 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 44 27 17 63
2 Флорида 45 27 18 58
3 Торонто 43 22 21 52
4 Тампа-Бэй 45 23 22 51
5 Детройт 45 23 22 51
6 Монреаль 45 19 26 45
7 Баффало 45 20 25 44
8 Оттава 40 16 24 32
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 43 29 14 62
2 Колорадо 46 29 17 61
3 Даллас 44 26 18 57
4 Нэшвилл 45 25 20 51
5 Аризона 43 21 22 45
6 Сент-Луис 43 21 22 44
7 Миннесота 45 19 26 43
8 Чикаго 46 14 32 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 45 30 15 64
2 Вегас 45 26 19 57
3 Эдмонтон 41 25 16 51
4 Лос-Анджелес 42 21 21 50
5 Калгари 45 21 24 47
6 Сиэтл 45 19 26 47
7 Анахайм 44 15 29 31
8 Сан-Хосе 45 10 35 24
Результаты / календарь
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
20.01 03:00
Флорида – Миннесота
 4 : 6
20.01 03:00
Коламбус – Нью-Джерси
 1 : 4
20.01 03:00
Каролина – Детройт
 4 : 2
20.01 04:30
Чикаго – Айлендерс
4 : 3 ОТ
20.01 20:30
Баффало – Тампа-Бэй
 - : -
20.01 21:00
Филадельфия – Колорадо
 - : -
20.01 23:00
Оттава – Виннипег
 - : -
20.01 23:00
Аризона – Нэшвилл
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 44 75
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 46 73
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 44 64
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 42 37
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 45 33
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 44 29
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Давид Риттих

Давид Риттих

Лос-Анджелес

 6 1.69

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