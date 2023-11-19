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Сегодня, 12:05

НХЛ: «Миннесота» — «Торонто», «Питтсбург» — «Вегас». Расписание матчей 19 и 20 ноября

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Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
Регулярный чемпионат НХЛ.

19 ноября, воскресенье

16.00 (мск). «Миннесота» — «Торонто»

20 ноября, понедельник

1.30. «Филадельфия» — «Коламбус»

2.00. «Питтсбург» — «Вегас»

3.00. «Чикаго» — «Баффало»

4.00. «Анахайм» — «Сент-Луис»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24

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НХЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 15 12 3 25
2 Вашингтон 15 9 6 20
3 Каролина 17 10 7 20
4 Филадельфия 17 9 8 19
5 Нью-Джерси 16 8 8 17
6 Айлендерс 17 6 11 17
7 Питтсбург 16 8 8 16
8 Коламбус 18 4 14 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 16 13 3 28
2 Флорида 17 11 6 23
3 Торонто 16 9 7 20
4 Тампа-Бэй 18 8 10 20
5 Детройт 17 8 9 19
6 Оттава 15 8 7 16
7 Монреаль 18 7 11 16
8 Баффало 17 7 10 15
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 16 11 5 23
2 Колорадо 16 11 5 22
3 Виннипег 17 10 7 22
4 Аризона 17 8 9 18
5 Сент-Луис 16 8 8 17
6 Миннесота 16 5 11 13
7 Нэшвилл 16 6 10 12
8 Чикаго 15 5 10 10
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 18 13 5 28
2 Ванкувер 18 12 6 25
3 Лос-Анджелес 16 10 6 23
4 Анахайм 17 9 8 18
5 Сиэтл 19 7 12 18
6 Калгари 17 6 11 15
7 Эдмонтон 16 5 11 11
8 Сан-Хосе 17 3 14 7
Результаты / календарь
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17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
23.11
24.11
25.11
19.11 00:00
Тампа-Бэй – Эдмонтон
 6 : 4
19.11 03:00
Каролина – Питтсбург
 4 : 2
19.11 03:00
Нью-Джерси – Рейнджерс
3 : 5
19.11 03:00
Виннипег – Аризона
 5 : 2
19.11 03:00
Калгари – Айлендерс
4 : 5 Б
19.11 03:00
Бостон – Монреаль
 5 : 2
19.11 03:30
Вашингтон – Коламбус
 4 : 3
19.11 05:00
Даллас – Колорадо
 3 : 6
19.11 06:00
Ванкувер – Сиэтл
 3 : 4
19.11 06:30
Лос-Анджелес – Сент-Луис
 5 : 1
19.11 16:00
Миннесота – Торонто
 - : -
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 18 28
Элиас Петтерссон

Элиас Петтерссон

Ванкувер

 18 28
Куинн Хьюз

Куинн Хьюз

Ванкувер

 18 28
И Г
Кайл Коннор

Кайл Коннор

Виннипег Джетс

 17 14
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 18 13
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 17 13
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 8 1.72
Джонатан Куик

Джонатан Куик

Рейнджерс

 6 2.01

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