НХЛ: «Питтсбург» — «Миннесота», «Калгари» — «Флорида». Расписание матчей 19 декабря
Регулярный чемпионат НХЛ.
19 декабря, вторник
03.00 мск. «Детройт» — «Анахайм»
03.00. «Питтсбург» — «Миннесота»
03.30. «Виннипег» — «Монреаль»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|29
|21
|8
|43
|2
|Филадельфия
|30
|17
|13
|37
|3
|Айлендерс
|30
|14
|16
|36
|4
|Каролина
|31
|16
|15
|35
|5
|Вашингтон
|28
|15
|13
|34
|6
|Нью-Джерси
|29
|16
|13
|33
|7
|Питтсбург
|29
|13
|16
|29
|8
|Коламбус
|32
|10
|22
|25
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|29
|19
|10
|43
|2
|Торонто
|28
|16
|12
|38
|3
|Флорида
|30
|18
|12
|38
|4
|Детройт
|30
|15
|15
|34
|5
|Тампа-Бэй
|32
|14
|18
|33
|6
|Монреаль
|30
|13
|17
|30
|7
|Баффало
|32
|13
|19
|29
|8
|Оттава
|26
|11
|15
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|31
|19
|12
|40
|2
|Виннипег
|29
|18
|11
|38
|3
|Даллас
|29
|17
|12
|38
|4
|Нэшвилл
|31
|18
|13
|36
|5
|Аризона
|30
|15
|15
|32
|6
|Сент-Луис
|30
|15
|15
|31
|7
|Миннесота
|28
|12
|16
|28
|8
|Чикаго
|30
|9
|21
|19
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|32
|21
|11
|47
|2
|Ванкувер
|32
|21
|11
|44
|3
|Лос-Анджелес
|27
|17
|10
|38
|4
|Калгари
|31
|12
|19
|29
|5
|Сиэтл
|32
|10
|22
|28
|6
|Эдмонтон
|28
|13
|15
|27
|7
|Анахайм
|30
|11
|19
|22
|8
|Сан-Хосе
|31
|9
|22
|21
Результаты / календарь
8.12
9.12
10.12
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
|18.12
|02:00
|
Каролина – Вашингтон
|1 : 2 Б
|18.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Анахайм
|1 : 5
|18.12
|04:00
|
Вегас – Оттава
|6 : 3
|18.12
|04:00
|
Колорадо – Сан-Хосе
|6 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|31
|52
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|31
|47
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|32
|44
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|32
|23
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|27
|23
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|31
|20
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Мартин Джонс
Торонто
|3
|1.85
|
|
Адин Хилл
Вегас
|15
|1.93
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