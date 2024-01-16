НХЛ: «Вашингтон» — «Анахайм», «Рейнджерс» — «Сиэтл». Расписание матчей 17 января
Регулярный чемпионат НХЛ.
17 января, среда
03.00 (мск). «Вашингтон» — «Анахайм»
03.00. «Оттава» — «Колорадо»
03.00. «Рейнджерс» — «Сиэтл»
04.00. «Виннипег» — «Айлендерс»
04.00. «Даллас» — «Лос-Анджелес»
04.30. «Чикаго» — «Сан-Хосе»
05.00. «Калгари» — «Аризона»
05.00. «Эдмонтон» — «Торонто»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|42
|27
|15
|56
|2
|Филадельфия
|44
|24
|20
|54
|3
|Каролина
|43
|24
|19
|53
|4
|Питтсбург
|42
|21
|21
|48
|5
|Айлендерс
|43
|19
|24
|48
|6
|Нью-Джерси
|41
|22
|19
|47
|7
|Вашингтон
|41
|20
|21
|46
|8
|Коламбус
|44
|14
|30
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|43
|26
|17
|61
|2
|Флорида
|43
|27
|16
|57
|3
|Торонто
|41
|21
|20
|50
|4
|Детройт
|43
|22
|21
|49
|5
|Тампа-Бэй
|44
|22
|22
|49
|6
|Монреаль
|43
|18
|25
|43
|7
|Баффало
|44
|19
|25
|42
|8
|Оттава
|38
|15
|23
|30
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|42
|28
|14
|60
|2
|Колорадо
|44
|28
|16
|59
|3
|Даллас
|42
|25
|17
|55
|4
|Нэшвилл
|44
|24
|20
|49
|5
|Аризона
|41
|21
|20
|44
|6
|Сент-Луис
|42
|21
|21
|44
|7
|Миннесота
|43
|18
|25
|41
|8
|Чикаго
|43
|12
|31
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|44
|29
|15
|62
|2
|Вегас
|44
|25
|19
|55
|3
|Лос-Анджелес
|40
|21
|19
|50
|4
|Эдмонтон
|39
|23
|16
|47
|5
|Сиэтл
|43
|19
|24
|47
|6
|Калгари
|43
|20
|23
|45
|7
|Анахайм
|43
|15
|28
|31
|8
|Сан-Хосе
|44
|10
|34
|23
Результаты / календарь
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
|16.01
|02:00
|
Вегас – Нэшвилл
|4 : 1
|16.01
|02:00
|
Миннесота – Айлендерс
|5 : 0
|16.01
|03:00
|
Монреаль – Колорадо
|4 : 3
|16.01
|04:00
|
Сент-Луис – Филадельфия
|2 : 4
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|43
|72
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|44
|70
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|43
|61
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|40
|33
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|43
|32
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|43
|28
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
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