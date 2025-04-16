НХЛ, результаты и видео голов 16 апреля: «Тампа» победила «Флорида», «Вашингтон» выиграл у «Айлендерс» и другие матчи
16 апреля, среда
«Бостон» — «Нью-Джерси» — 4:5 ОТ (1:1, 2:3, 1:0, 0:1)
Голы: Майер — 27 (Пеши, Л. Хьюз), 7:25 — 0:1. Гики — 33 (Пастрняк, Задоров), 8:43 — 1:1. Пастрняк — 43 (Э. Линдхольм), 20:29 — 2:1. Ноесен — 22 (бол., Хишир, Майер), 24:07 — 2:2. Немец — 2 (Маклаулин), 24:37 — 2:3. Мерсер — 17 (бол., Хишир, Л. Хьюз), 33:37 — 2:4. Фариначчи — 1 (Лауко), 36:53 — 3:4. Хуснутдинов — 5 (Люссель, Задоров), 45:08 — 4:4. Дюмулин — 3 (Мерсер, Майер), 61:30 — 4:5.
Вратари: Суэймен — Аллен.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 24 (8+8+7+1) — 26 (8+15+2+1).
Наши: Задоров (20.57/0/+2), Хуснутдинов (14.42/2/+1) — -.
16 апреля. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.
«Баффало» — «Торонто» — 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)
Голы: Лоренц — 8 (Лотон, Ярнкрок), 34:15 — 0:1. Марнер — 27 (Мэттьюс, Найз), 55:39 — 0:2. Мэттьюс — 32 (п.в.), 58:08 — 0:3. Робертсон — 15 (Хольмберг, Макманн), 58:43 — 0:4.
Вратари: Луукконен (57:11 — 58:08) — Столарц.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 35 (13+9+13) — 32 (8+11+13).
16 апреля. Баффало. KeyBank Center. 17160 зрителей.
«Оттава» — «Чикаго» — 3:4 ОТ (1:2, 2:1, 0:0, 0:1)
Голы: Бедард — 22 (Донато, Корчински), 1:28 — 0:1. Велено — 8 (Мур, Фолиньо), 6:13 — 0:2. Казинс — 6 (Джилберт, Матинпало), 6:56 — 1:2. Шабо — 9 (бол., Штюцле, Козенс), 21:19 — 2:2. Бедард — 23 (бол., Бертуцци, Ринцель), 22:24 — 2:3. Батерсон — 24 (бол., Козенс), 35:06 — 3:3. Назар — 12 (Бедард), 60:48 — 3:4.
Вратари: Форсберг — Найт.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 37 (15+16+6+0) — 16 (4+5+6+1).
Наши: Зуб (21.18/1/-1) — Михеев (16.09/1/+1).
16 апреля. Оттава. Canadian Tire Centre. 14115 зрителей.
«Филадельфия» — «Коламбус» — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Голы: Фаббро — 8 (Веренски, Монахэн), 22:32 — 0:1. К. Джонсон — 24 (бол., Монахэн, Веренски), 37:01 — 0:2. Фантилли — 31 (Марченко, Проворов), 53:26 — 0:3.
Вратари: Эрссон — Гривз.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 29 (9+12+8) — 34 (9+14+11).
Наши: Замула (15.42/2/0), Мичков (20.14/0/0) — Воронков (15.15/2/+1), Марченко (17.01/2/+2), Проворов (27.03/0/+1).
16 апреля. Филадельфия. Wells Fargo Center. 19105 зрителей.
«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)
Голы: Пойнт — 42 (Гурд, Мозер), 1:32 — 1:0. Джики — 8 (Пойнт, Хедман), 15:25 — 2:0. Гюнцель — 41 (мен., Чирелли), 18:09 — 3:0. Кучеров — 37 (Гурд, Пойнт), 24:42 — 4:0. Маршан — 23 (Верхэге, Кирстед), 25:36 — 4:1. Раддиш — 6 (бол., Кучеров, Хедман), 51:22 — 5:1.
Вратари: Василевский — Ванечек.
Штраф: 17 — 20.
Броски: 31 (8+10+13) — 24 (7+10+7).
Наши: Кучеров (15.12/3/+3) — Куликов (18.22/0/-1).
16 апреля. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.
«Айлендерс» — «Вашингтон» — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Голы: Строум — 27 (бол., Дюбуа, Сандин), 8:15 — 0:1. Строум — 28 (Овечкин), 27:52 — 0:2. Пажо — 14, 51:36 — 1:2. Строум — 29 (п.в., Уилсон, Дауд), 58:49 — 1:3.
Вратари: Сорокин (56:48 — 58:49) — Линдгрен.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 33 (8+12+13) — 36 (10+13+13).
Наши: Цыплаков (11.55/1/0) — Алексеев (19.18/1/-1), Овечкин (16.41/2/+1).
16 апреля. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.
«Миннесота» — «Анахайм» — 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Юханссон — 11 (Зуккарелло, Миддлтон), 9:47 — 1:0. Киллорн — 19, 13:48 — 1:1. Коланджело — 10 (Мактавиш, Зеграс), 48:45 — 1:2. Эрикссон Эк — 14 (Болди, Зуккарелло), 59:38 — 2:2. Болди — 27 (Юханссон, Бродин), 64:42 — 3:2.
Вратари: Густавссон (Флери, 40:18) — Достал.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 40 (12+11+14+3) — 29 (12+3+9+5).
Наши: Капризов (24.00/3/0), Тренин (8.36/1/-1) — -.
16 апреля. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19029 зрителей.
«Сент-Луис» — «Юта» — 6:1 (4:0, 0:1, 2:0)
Голы: Шенн — 18 (Снаггерад, Бучневич), 8:08 — 1:0. Бучневич — 20 (Нейберс, Томас), 11:17 — 2:0. Снаггерад — 1 (бол., Болдюк, Бучневич), 14:45 — 3:0. Болдюк — 19 (бол., Томас, Фаулер), 19:13 — 4:0. Келлер — 30 (бол., Сергачев, Шмальц), 25:40 — 4:1. Кайру — 35 (бол., Шенн, Сундквист), 46:59 — 5:1. Кайру — 36 (Торопченко, Фаулер), 57:24 — 6:1.
Вратари: Биннингтон — Веймелка.
Штраф: 18 — 22.
Броски: 29 (12+9+8) — 23 (5+14+4).
Наши: Бучневич (18.14/2/+2), Торопченко (13.19/1/+1) — Сергачев (24.58/3/-1).
16 апреля. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.
«Калгари» — «Вегас» — 5:4 Б (1:3, 0:0, 3:1, 0:0, 1:0)
Голы: Дорофеев — 34 (Гертл, Саад), 5:25 — 0:1. Фрост — 15 (бол., Уигар, Коронато), 10:11 — 1:1. Руа — 15 (Барбашев, Колесар), 14:52 — 1:2. Гертл — 32 (Саад, Хэг), 19:36 — 1:3. Кадри — 33 (бол., Юбердо, Коронато), 40:32 — 2:3. Баклунд — 14 (Коулмэн, Бол), 41:04 — 3:3. Клапка — 6 (Пачал, Кадри), 51:01 — 4:3. Саад — 13, 51:12 — 4:4.
Победный буллит: Фрост.
Вратари: Вольф — Самсонов.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 28 (9+8+10+1) — 42 (11+13+15+3).
Наши: — - Барбашев (17.00/1/+1), Дорофеев (18.49/4/+1).
16 апреля. Калгари. Scotiabank Saddledome.
«Сиэтл» — «Лос-Анджелес» — 5:6 (0:2, 2:2, 3:2)
Голы: Хелениус — 3 (Гавриков, Спенс), 15:14 — 0:1. Тюркотт — 9 (бол., Кемпе, Фиала), 16:23 — 0:2. Картье — 6 (мен.), 25:26 — 1:2. Монтур — 18 (бол., Бураковски, Какко), 33:24 — 2:2. Фогеле — 24 (Дано, Гавриков), 36:05 — 2:3. Лафферье — 19 (Фиала, Малотт), 37:17 — 2:4. Кемпе — 35 (Тюркотт, Кузьменко), 41:41 — 2:5. Хелениус — 4 (Мовераре, Льюис), 42:38 — 2:6. Шварц — 26 (Олексяк, Оттавайнен), 45:12 — 3:6. Бенайерс — 20 (бол., Эберле, Маккэн), 53:34 — 4:6. Толванен — 23 (бол., Райт, Данн), 59:30 — 5:6.
Нереализованный буллит: Стивенсон (Сиэтл), 3:19.
Вратари: Даккорд — Риттих.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 34 (11+11+12) — 24 (5+9+10).
Наши: — - Гавриков (25.06/2/+3), Кузьменко (16.23/1/-1).
16 апреля. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|81
|51
|30
|111
|2
|Каролина
|81
|47
|34
|99
|3
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|91
|4
|Коламбус
|81
|39
|42
|87
|5
|Рейнджерс
|81
|38
|43
|83
|6
|Айлендерс
|81
|35
|46
|82
|7
|Питтсбург
|81
|33
|48
|78
|8
|Филадельфия
|81
|33
|48
|76
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|81
|51
|30
|106
|2
|Тампа-Бэй
|81
|47
|34
|102
|3
|Флорида
|82
|47
|35
|98
|4
|Оттава
|81
|44
|37
|95
|5
|Монреаль
|82
|40
|42
|91
|6
|Детройт
|81
|39
|42
|85
|7
|Баффало
|81
|35
|46
|77
|8
|Бостон
|82
|33
|49
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|82
|56
|26
|116
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|106
|3
|Колорадо
|82
|49
|33
|102
|4
|Миннесота
|82
|45
|37
|97
|5
|Сент-Луис
|82
|44
|38
|96
|6
|Юта
|82
|38
|44
|89
|7
|Нэшвилл
|82
|30
|52
|68
|8
|Чикаго
|82
|25
|57
|61
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|50
|32
|110
|2
|Лос-Анджелес
|81
|48
|33
|105
|3
|Эдмонтон
|82
|48
|34
|101
|4
|Калгари
|81
|40
|41
|94
|5
|Ванкувер
|82
|38
|44
|90
|6
|Анахайм
|82
|35
|47
|80
|7
|Сиэтл
|82
|35
|47
|76
|8
|Сан-Хосе
|82
|20
|62
|52
|17.04
|02:00
|
Виннипег – Анахайм
|2 : 1 ОТ
|17.04
|02:00
|
Монреаль – Каролина
|4 : 2
|17.04
|02:30
|
Нью-Джерси – Детройт
|2 : 5
|17.04
|03:00
|
Нэшвилл – Даллас
|5 : 1
|17.04
|05:00
|
Ванкувер – Вегас
|1 : 4
|17.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Эдмонтон
|0 : 3