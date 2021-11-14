НХЛ, расписание и результаты матчей 14 ноября: «Коламбус» — «Рейнджерс» и другие матчи
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В ночь на 14 ноября пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.
«Нью-Джерси» — «Бостон» — 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)
Голы: Хаула — 1 (Блид, Кулман), 17:37 — 0:1. Маршан — 7 (бол., Макэвой, Бержерон), 24:10 — 0:2. Мерсер — 5 (Юнссон, Братт), 24:38 — 1:2. Маршан — 8 (Пастрняк, Макэвой), 26:52 — 1:3. Братт — 3 (Мерсер), 39:24 — 2:3. Бержерон — 6 (Пастрняк, Макэвой), 50:49 — 2:4. Дебраск — 3 (п.в.), 59:06 — 2:5.
Вратари: Бернье (58:27 — 59:06) — Суэймен.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 29 (9+9+11) — 36 (14+12+10).
13 ноября. Нью-Джерси. Prudential Center.
03:00. «Виннипег» — «Лос-Анджелес»
03:00. «Каролина» — «Сент-Луис»
03:00. «Коламбус» — «Рейнджерс»
03:00. «Тампа-Бэй» — «Флорида»
04:00. «Даллас» — «Филадельфия»
05:00. «Колорадо» — «Сан-Хосе»
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