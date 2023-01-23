НХЛ: «Бостон» — «Сан-Хосе», «Филадельфия» — «Виннипег» и другие матчи 23 января
Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги.
22 января
«Нью-Джерси» — «Питтсбург» — 22.00 (по московскому времени)
23 января
«Бостон» — «Сан-Хосе» — 03.00
«Чикаго» — «Лос-Анджелес» — 03.00
«Филадельфия» — «Виннипег» — 03.00
«Аризона» — «Вегас» — 04.00
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|46
|29
|17
|66
|2
|Нью-Джерси
|45
|29
|16
|62
|3
|Рейнджерс
|46
|25
|21
|57
|4
|Вашингтон
|49
|25
|24
|56
|5
|Питтсбург
|45
|23
|22
|53
|6
|Айлендерс
|48
|23
|25
|51
|7
|Филадельфия
|47
|20
|27
|47
|8
|Коламбус
|46
|14
|32
|30
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|45
|36
|9
|76
|2
|Торонто
|47
|28
|19
|64
|3
|Тампа-Бэй
|45
|29
|16
|59
|4
|Флорида
|48
|23
|25
|51
|5
|Баффало
|45
|23
|22
|49
|6
|Детройт
|45
|19
|26
|46
|7
|Оттава
|46
|20
|26
|43
|8
|Монреаль
|47
|20
|27
|43
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|48
|28
|20
|63
|2
|Виннипег
|47
|30
|17
|61
|3
|Миннесота
|45
|25
|20
|54
|4
|Колорадо
|45
|25
|20
|53
|5
|Нэшвилл
|46
|22
|24
|50
|6
|Сент-Луис
|47
|23
|24
|49
|7
|Аризона
|46
|14
|32
|33
|8
|Чикаго
|44
|14
|30
|32
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|47
|29
|18
|60
|2
|Сиэтл
|46
|27
|19
|59
|3
|Эдмонтон
|48
|27
|21
|57
|4
|Лос-Анджелес
|48
|25
|23
|56
|5
|Калгари
|47
|22
|25
|53
|6
|Ванкувер
|46
|18
|28
|39
|7
|Сан-Хосе
|47
|14
|33
|37
|8
|Анахайм
|47
|13
|34
|31
Результаты / календарь
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
|23.01
|03:00
|
Бостон – Сан-Хосе
|- : -
|23.01
|03:00
|
Филадельфия – Виннипег
|- : -
|23.01
|03:00
|
Чикаго – Лос-Анджелес
|- : -
|23.01
|04:00
|
Аризона – Вегас
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|48
|88
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|46
|73
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|45
|66
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|48
|40
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|45
|35
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|45
|32
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|29
|1.88
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|20
|2.16
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|35
|2.20
Новости