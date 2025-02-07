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7 февраля 2025, 09:15

НХЛ, видео голов и результаты 7 февраля: «Вашингтон» обыграл «Филадельфию», «Тампа» победила «Оттаву» и другие матчи

Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Матчи регулярного чемпионата НХЛ.

7 февраля, пятница

«Коламбус» — «Юта» — 2:3 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)
Голы: Дэнфорт — 4 (Харрис), 5:51 — 1:0. Крауз — 8 (Доан, Кессельринг), 22:06 — 1:1. Мяяття — 2 (Бьюгстад), 32:33 — 1:2. Проворов — 6 (мен., Веренски), 39:21 — 2:2. Гюнтер — 19 (Ингрэм), 64:27 — 2:3.
Вратари: Мерзликинс- Ингрэм.
Штраф: 11 — 9.
Броски: 22 (3+9+9+1) — 33 (11+11+7+4).
Наши: Воронков (20.58/5/0), Проворов (28.52/2/0) — Сергачев (27.39/5/0).
7 февраля. Коламбус. Nationwide Arena. 18553 зрителя.

«Нью-Джерси» — «Вегас» — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Голы: Руа — 7 (Макнэбб), 23:09 — 0:1. Теодор — 7 (Олофссон, Барбашев), 31:18 — 0:2. Айкел — 19 (Хэнифин, Уайтклауд), 44:06 — 0:3. Палат — 12 (бол., Ноесен, Братт), 55:43 — 1:3.
Вратари: Аллен — Хилл.
Штраф: 10 — 2.
Броски: 15 (5+4+6) — 40 (8+17+15).
Наши: — - Барбашев (19.26/4/+3), Дорофеев (18.27/4/0).
7 февраля. Нью-Джерси. Prudential Center. 16514 зрителей.

«Филадельфия» — «Вашингтон» — 3:4 (1:1, 2:1, 0:2)
Голы: Мичков — 15 (Санхейм), 17:31 — 1:0. Овечкин — 26 (Фехервари, Строум), 19:07 — 1:1. Макмайкл — 19 (Протас, Чикран), 24:17 — 1:2. Форстер — 15 (бол., Андре, Конекны), 27:23 — 2:2. Мичков — 16 (Аболс, Драйсдейл), 31:19 — 3:2. Эллер — 10 (Рэддиш), 46:23 — 3:3. Чикран — 14 (Карлсон, Рэддиш), 52:05 — 3:4.
Вратари: Федотов — Линдгрен.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 22 (7+6+9) — 18 (7+4+7).
Наши: Мичков (19.32/6/0) — Овечкин (18.21/2/+1).
7 февраля. Филадельфия. Wells Fargo Center. 18726 зрителей.

«Тампа-Бэй» — «Оттава» — 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)
Голы: Гюнцель — 27 (бол., Пойнт, Кучеров), 9:23 — 1:0. Амадио — 5 (Штюцле, Шабо), 25:27 — 1:1. Хагель — 24 (Макдона, Василевский), 30:14 — 2:1. Пойнт — 29 (Кучеров, Гонсалвес), 55:44 — 3:1. Чернак — 1 (п.в., Пойнт), 59:08 — 4:1. Чаффи — 10 (Раддиш, Лиллеберг), 59:34 — 5:1.
Вратари: Василевский — Форсберг (57:30 — 59:08).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 31 (11+9+11) — 28 (7+11+10).
Наши: Кучеров (21.05/4/+1) — Зуб (19.12/0/-1).
7 февраля. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

«Миннесота» — «Каролина» — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Голы: Тренин — 5 (Хуснутдинов, Богосян), 2:55 — 1:0. Хиностроза — 1 (Сперджен, Бродин), 40:49 — 2:0. Ахо — 18 (Джарвис, Свечников), 57:12 — 2:1.
Нереализованный буллит: Блэйк (К), 32:05.
Вратари: Густавссон — Андерсен.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 24 (7+10+7) — 39 (15+10+14).
Наши: Тренин (10.45/1/0), Хуснутдинов (11.59/0/+1) — Орлов (17.54/3/0), Свечников (16.11/4/0).
7 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18273 зрителя.

«Сент-Луис» — «Флорида» — 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)
Голы: Болдюк — 6 (Сутер, Торопченко), 3:31 — 1:0. Самоскевич — 8 (Беннетт, Ткачак), 7:09 — 1:1. Ткачак — 20 (бол., Экблад, Барков), 16:54 — 1:2. Сундквист — 4 (бол., Томас, Болдюк), 25:18 — 2:2. Райнхарт — 32 (Барков, Форслинг), 59:48 — 2:3.
Вратари: Хофер — Найт.
Штраф: 7 — 9.
Броски: 21 (10+9+2) — 34 (16+10+8).
Наши: Бучневич (20.07/1/-1), Торопченко (11.59/0/+1) — Куликов (21.06/2/+1).
7 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center. 17230 зрителей.

«Калгари» — «Колорадо» — 2:4 (1:0, 0:3, 1:1)
Голы: Юбердо — 21 (бол., Уигар, Коронато), 3:22 — 1:0. Макар — 20 (Маккиннон, Тэйвз), 21:20 — 1:1. Лехконен — 22 (Маккиннон, Нечас), 25:34 — 1:2. Нечас — 18 (бол., Маккиннон, Макар), 39:42 — 1:3. Нечас — 19 (Малински, Келли), 52:53 — 1:4. Андерссон — 8 (Поспишил, Кадри), 58:14 — 2:4.
Вратари: Вольф — Блэквуд.
Штраф: 11 — 15.
Броски: 29 (11+4+14) — 34 (9+17+8).
Наши: Мироманов (15.09/0/-1) — -.
7 февраля. Калгари. Scotiabank Saddledome. 17345 зрителей.

«Сиэтл» — «Торонто» — 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)
Голы: Майерс — 1 (Таварес, Марнер), 7:23 — 0:1. Макманн — 17 (бол., Райлли, Доми), 18:53 — 0:2. Найз — 21 (Маккейб, Мэттьюс), 32:37 — 0:3. Толванен — 16 (Бьоркстранд, Даккорд), 45:43 — 1:3.
Вратари: Даккорд — Столарц.
Штраф: 11 — 15.
Броски: 28 (7+9+12) — 30 (10+8+12).
Наши: — - -.
7 февраля. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.

«Сан-Хосе» — «Ванкувер» — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Джошуа — 3 (бол., Сутер, Майерс), 48:04 — 0:1. Тоффоли — 20 (Эклунд), 58:32 — 1:1. О`Коннор — 8 (буллит), 60:33 — 1:2.
Вратари: Ванечек — Демко.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 34 (7+9+16+2) — 24 (6+13+3+2).
Наши: Мухамадуллин (14.33/0/0) — -.
7 февраля. Сан-Хосе. SAP Center. 11509 зрителей.

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25

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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 53 29 113
2 Питтсбург 82 41 41 98
3 Филадельфия 82 43 39 98
4 Вашингтон 82 43 39 95
5 Коламбус 82 40 42 92
6 Айлендерс 82 43 39 91
7 Нью-Джерси 82 42 40 87
8 Рейнджерс 82 34 48 77
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 82 50 32 109
2 Тампа-Бэй 82 50 32 106
3 Монреаль 82 48 34 106
4 Бостон 82 45 37 100
5 Оттава 82 44 38 99
6 Детройт 82 41 41 92
7 Флорида 82 40 42 84
8 Торонто 82 32 50 78
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 55 27 121
2 Даллас 82 50 32 112
3 Миннесота 82 46 36 104
4 Юта 82 43 39 92
5 Сент-Луис 82 37 45 86
6 Нэшвилл 82 38 44 86
7 Виннипег 82 35 47 82
8 Чикаго 82 29 53 72
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 39 43 95
2 Эдмонтон 82 41 41 93
3 Анахайм 82 43 39 92
4 Лос-Анджелес 82 35 47 90
5 Сан-Хосе 82 39 43 86
6 Сиэтл 82 34 48 79
7 Калгари 82 34 48 77
8 Ванкувер 82 25 57 58
Финал Счет в серии
Каролина - Вегас
Каролина - Вегас
2 - 2
1. Каролина - Вегас
4 - 5
2. Каролина - Вегас
4 - 3
3. Вегас - Каролина
5 - 4
4. Вегас - Каролина
3 - 5
5. Каролина - Вегас
_ - _
6. Вегас - Каролина
_ - _
2 - 2
1/2 финала
Каролина - Монреаль
Каролина - Монреаль
4 - 1
1. Каролина - Монреаль
2 - 6
2. Каролина - Монреаль
3 - 2
3. Монреаль - Каролина
2 - 3
4. Монреаль - Каролина
0 - 4
5. Каролина - Монреаль
6 - 1
4 - 1
Колорадо - Вегас
Колорадо - Вегас
0 - 4
1. Колорадо - Вегас
2 - 4
2. Колорадо - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Колорадо
5 - 3
4. Вегас - Колорадо
2 - 1
0 - 4
1/4 финала
Баффало - Монреаль
Баффало - Монреаль
3 - 4
1. Баффало - Монреаль
4 - 2
2. Баффало - Монреаль
1 - 5
3. Монреаль - Баффало
6 - 2
4. Монреаль - Баффало
2 - 3
5. Баффало - Монреаль
3 - 6
6. Монреаль - Баффало
3 - 8
7. Баффало - Монреаль
2 - 3
3 - 4
Вегас - Анахайм
Вегас - Анахайм
4 - 2
1. Вегас - Анахайм
3 - 1
2. Вегас - Анахайм
1 - 3
3. Анахайм - Вегас
2 - 6
4. Анахайм - Вегас
4 - 3
5. Вегас - Анахайм
3 - 2
6. Анахайм - Вегас
1 - 5
4 - 2
Колорадо - Миннесота
Колорадо - Миннесота
4 - 1
1. Колорадо - Миннесота
9 - 6
2. Колорадо - Миннесота
5 - 2
3. Миннесота - Колорадо
5 - 1
4. Миннесота - Колорадо
2 - 5
5. Колорадо - Миннесота
4 - 3
4 - 1
Каролина - Филадельфия
Каролина - Филадельфия
4 - 0
1. Каролина - Филадельфия
3 - 0
2. Каролина - Филадельфия
3 - 2
3. Филадельфия - Каролина
1 - 4
4. Филадельфия - Каролина
2 - 3
4 - 0
1/8 финала
Баффало - Бостон
Баффало - Бостон
4 - 2
1. Баффало - Бостон
4 - 3
2. Баффало - Бостон
2 - 4
3. Бостон - Баффало
1 - 3
4. Бостон - Баффало
1 - 6
5. Баффало - Бостон
1 - 2
6. Бостон - Баффало
1 - 4
4 - 2
Вегас - Юта
Вегас - Юта
4 - 2
1. Вегас - Юта
4 - 2
2. Вегас - Юта
2 - 3
3. Юта - Вегас
4 - 2
4. Юта - Вегас
4 - 5
5. Вегас - Юта
5 - 4
6. Юта - Вегас
1 - 5
4 - 2
Эдмонтон - Анахайм
Эдмонтон - Анахайм
2 - 4
1. Эдмонтон - Анахайм
4 - 3
2. Эдмонтон - Анахайм
4 - 6
3. Анахайм - Эдмонтон
7 - 4
4. Анахайм - Эдмонтон
4 - 3
5. Эдмонтон - Анахайм
4 - 1
6. Анахайм - Эдмонтон
5 - 2
2 - 4
Тампа-Бэй - Монреаль
Тампа-Бэй - Монреаль
3 - 4
1. Тампа-Бэй - Монреаль
3 - 4
2. Тампа-Бэй - Монреаль
3 - 2
3. Монреаль - Тампа-Бэй
3 - 2
4. Монреаль - Тампа-Бэй
2 - 3
5. Тампа-Бэй - Монреаль
2 - 3
6. Монреаль - Тампа-Бэй
0 - 1
7. Тампа-Бэй - Монреаль
1 - 2
3 - 4
Колорадо - Лос-Анджелес
Колорадо - Лос-Анджелес
4 - 0
1. Колорадо - Лос-Анджелес
2 - 1
2. Колорадо - Лос-Анджелес
2 - 1
3. Лос-Анджелес - Колорадо
2 - 4
4. Лос-Анджелес - Колорадо
1 - 5
4 - 0
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
2 - 4
1. Даллас - Миннесота
1 - 6
2. Даллас - Миннесота
4 - 2
3. Миннесота - Даллас
3 - 4
4. Миннесота - Даллас
3 - 2
5. Даллас - Миннесота
2 - 4
6. Миннесота - Даллас
5 - 2
2 - 4
Питтсбург - Филадельфия
Питтсбург - Филадельфия
2 - 4
1. Питтсбург - Филадельфия
2 - 3
2. Питтсбург - Филадельфия
0 - 3
3. Филадельфия - Питтсбург
5 - 2
4. Филадельфия - Питтсбург
2 - 4
5. Питтсбург - Филадельфия
3 - 2
6. Филадельфия - Питтсбург
1 - 0
2 - 4
Каролина - Оттава
Каролина - Оттава
4 - 0
1. Каролина - Оттава
2 - 0
2. Каролина - Оттава
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3. Оттава - Каролина
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10.06 03:00 Вегас – Каролина 3 : 5
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