НХЛ, видео голов и результаты 7 февраля: «Вашингтон» обыграл «Филадельфию», «Тампа» победила «Оттаву» и другие матчи
7 февраля, пятница
«Коламбус» — «Юта» — 2:3 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)
Голы: Дэнфорт — 4 (Харрис), 5:51 — 1:0. Крауз — 8 (Доан, Кессельринг), 22:06 — 1:1. Мяяття — 2 (Бьюгстад), 32:33 — 1:2. Проворов — 6 (мен., Веренски), 39:21 — 2:2. Гюнтер — 19 (Ингрэм), 64:27 — 2:3.
Вратари: Мерзликинс- Ингрэм.
Штраф: 11 — 9.
Броски: 22 (3+9+9+1) — 33 (11+11+7+4).
Наши: Воронков (20.58/5/0), Проворов (28.52/2/0) — Сергачев (27.39/5/0).
7 февраля. Коламбус. Nationwide Arena. 18553 зрителя.
«Нью-Джерси» — «Вегас» — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Голы: Руа — 7 (Макнэбб), 23:09 — 0:1. Теодор — 7 (Олофссон, Барбашев), 31:18 — 0:2. Айкел — 19 (Хэнифин, Уайтклауд), 44:06 — 0:3. Палат — 12 (бол., Ноесен, Братт), 55:43 — 1:3.
Вратари: Аллен — Хилл.
Штраф: 10 — 2.
Броски: 15 (5+4+6) — 40 (8+17+15).
Наши: — - Барбашев (19.26/4/+3), Дорофеев (18.27/4/0).
7 февраля. Нью-Джерси. Prudential Center. 16514 зрителей.
«Филадельфия» — «Вашингтон» — 3:4 (1:1, 2:1, 0:2)
Голы: Мичков — 15 (Санхейм), 17:31 — 1:0. Овечкин — 26 (Фехервари, Строум), 19:07 — 1:1. Макмайкл — 19 (Протас, Чикран), 24:17 — 1:2. Форстер — 15 (бол., Андре, Конекны), 27:23 — 2:2. Мичков — 16 (Аболс, Драйсдейл), 31:19 — 3:2. Эллер — 10 (Рэддиш), 46:23 — 3:3. Чикран — 14 (Карлсон, Рэддиш), 52:05 — 3:4.
Вратари: Федотов — Линдгрен.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 22 (7+6+9) — 18 (7+4+7).
Наши: Мичков (19.32/6/0) — Овечкин (18.21/2/+1).
7 февраля. Филадельфия. Wells Fargo Center. 18726 зрителей.
«Тампа-Бэй» — «Оттава» — 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)
Голы: Гюнцель — 27 (бол., Пойнт, Кучеров), 9:23 — 1:0. Амадио — 5 (Штюцле, Шабо), 25:27 — 1:1. Хагель — 24 (Макдона, Василевский), 30:14 — 2:1. Пойнт — 29 (Кучеров, Гонсалвес), 55:44 — 3:1. Чернак — 1 (п.в., Пойнт), 59:08 — 4:1. Чаффи — 10 (Раддиш, Лиллеберг), 59:34 — 5:1.
Вратари: Василевский — Форсберг (57:30 — 59:08).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 31 (11+9+11) — 28 (7+11+10).
Наши: Кучеров (21.05/4/+1) — Зуб (19.12/0/-1).
7 февраля. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.
«Миннесота» — «Каролина» — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Голы: Тренин — 5 (Хуснутдинов, Богосян), 2:55 — 1:0. Хиностроза — 1 (Сперджен, Бродин), 40:49 — 2:0. Ахо — 18 (Джарвис, Свечников), 57:12 — 2:1.
Нереализованный буллит: Блэйк (К), 32:05.
Вратари: Густавссон — Андерсен.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 24 (7+10+7) — 39 (15+10+14).
Наши: Тренин (10.45/1/0), Хуснутдинов (11.59/0/+1) — Орлов (17.54/3/0), Свечников (16.11/4/0).
7 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18273 зрителя.
«Сент-Луис» — «Флорида» — 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)
Голы: Болдюк — 6 (Сутер, Торопченко), 3:31 — 1:0. Самоскевич — 8 (Беннетт, Ткачак), 7:09 — 1:1. Ткачак — 20 (бол., Экблад, Барков), 16:54 — 1:2. Сундквист — 4 (бол., Томас, Болдюк), 25:18 — 2:2. Райнхарт — 32 (Барков, Форслинг), 59:48 — 2:3.
Вратари: Хофер — Найт.
Штраф: 7 — 9.
Броски: 21 (10+9+2) — 34 (16+10+8).
Наши: Бучневич (20.07/1/-1), Торопченко (11.59/0/+1) — Куликов (21.06/2/+1).
7 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center. 17230 зрителей.
«Калгари» — «Колорадо» — 2:4 (1:0, 0:3, 1:1)
Голы: Юбердо — 21 (бол., Уигар, Коронато), 3:22 — 1:0. Макар — 20 (Маккиннон, Тэйвз), 21:20 — 1:1. Лехконен — 22 (Маккиннон, Нечас), 25:34 — 1:2. Нечас — 18 (бол., Маккиннон, Макар), 39:42 — 1:3. Нечас — 19 (Малински, Келли), 52:53 — 1:4. Андерссон — 8 (Поспишил, Кадри), 58:14 — 2:4.
Вратари: Вольф — Блэквуд.
Штраф: 11 — 15.
Броски: 29 (11+4+14) — 34 (9+17+8).
Наши: Мироманов (15.09/0/-1) — -.
7 февраля. Калгари. Scotiabank Saddledome. 17345 зрителей.
«Сиэтл» — «Торонто» — 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)
Голы: Майерс — 1 (Таварес, Марнер), 7:23 — 0:1. Макманн — 17 (бол., Райлли, Доми), 18:53 — 0:2. Найз — 21 (Маккейб, Мэттьюс), 32:37 — 0:3. Толванен — 16 (Бьоркстранд, Даккорд), 45:43 — 1:3.
Вратари: Даккорд — Столарц.
Штраф: 11 — 15.
Броски: 28 (7+9+12) — 30 (10+8+12).
Наши: — - -.
7 февраля. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.
«Сан-Хосе» — «Ванкувер» — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Джошуа — 3 (бол., Сутер, Майерс), 48:04 — 0:1. Тоффоли — 20 (Эклунд), 58:32 — 1:1. О`Коннор — 8 (буллит), 60:33 — 1:2.
Вратари: Ванечек — Демко.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 34 (7+9+16+2) — 24 (6+13+3+2).
Наши: Мухамадуллин (14.33/0/0) — -.
7 февраля. Сан-Хосе. SAP Center. 11509 зрителей.
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|53
|29
|113
|2
|Питтсбург
|82
|41
|41
|98
|3
|Филадельфия
|82
|43
|39
|98
|4
|Вашингтон
|82
|43
|39
|95
|5
|Коламбус
|82
|40
|42
|92
|6
|Айлендерс
|82
|43
|39
|91
|7
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|87
|8
|Рейнджерс
|82
|34
|48
|77
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|82
|50
|32
|109
|2
|Тампа-Бэй
|82
|50
|32
|106
|3
|Монреаль
|82
|48
|34
|106
|4
|Бостон
|82
|45
|37
|100
|5
|Оттава
|82
|44
|38
|99
|6
|Детройт
|82
|41
|41
|92
|7
|Флорида
|82
|40
|42
|84
|8
|Торонто
|82
|32
|50
|78
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|55
|27
|121
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|112
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|104
|4
|Юта
|82
|43
|39
|92
|5
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|86
|6
|Нэшвилл
|82
|38
|44
|86
|7
|Виннипег
|82
|35
|47
|82
|8
|Чикаго
|82
|29
|53
|72
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|39
|43
|95
|2
|Эдмонтон
|82
|41
|41
|93
|3
|Анахайм
|82
|43
|39
|92
|4
|Лос-Анджелес
|82
|35
|47
|90
|5
|Сан-Хосе
|82
|39
|43
|86
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|79
|7
|Калгари
|82
|34
|48
|77
|8
|Ванкувер
|82
|25
|57
|58
|Финал
|Счет в серии
|
Каролина - Вегас
|2 - 2
|1/2 финала
|
Каролина - Монреаль
|4 - 1
|
Колорадо - Вегас
Колорадо - Вегас
0 - 4
|0 - 4
|1/4 финала
|
Баффало - Монреаль
|3 - 4
|
Вегас - Анахайм
|4 - 2
|
Колорадо - Миннесота
|4 - 1
|
Каролина - Филадельфия
Каролина - Филадельфия
4 - 0
|4 - 0
|1/8 финала
|
Баффало - Бостон
|4 - 2
|
Вегас - Юта
|4 - 2
|
Эдмонтон - Анахайм
|2 - 4
|
Тампа-Бэй - Монреаль
|3 - 4
|
Колорадо - Лос-Анджелес
Колорадо - Лос-Анджелес
4 - 0
|4 - 0
|
Даллас - Миннесота
|2 - 4
|
Питтсбург - Филадельфия
|2 - 4
|
Каролина - Оттава
Каролина - Оттава
4 - 0
|4 - 0
|10.06
|03:00
|Вегас – Каролина
|3 : 5