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Сегодня, 16:00

НХЛ, расписание и результаты 6 ноября: «Миннесота» — «Лос-Анджелес», «Сент-Луис» — «Тампа» и другие матчи

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Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов.
Фото Brace Hemmelgarn-Imagn Images, USA Today Sports
Регулярный чемпионат НХЛ.

6 ноября, среда

03.00 мск. «Баффало» — «Оттава»

03.00. «Каролина» — «Филадельфия»

03.00. «Монреаль» — «Калгари»

03.00. «Торонто» — «Бостон»

03.30. «Айлендерс» — «Питтсбург»

04.00. «Миннесота» — «Лос-Анджелес»

04.00. «Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»

04.00. «Виннипег» — «Юта»

05.00. «Колорадо» — «Сиэтл»

06.00. «Анахайм» — «Ванкувер»

06.30. «Сан-Хосе» — «Коламбус»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25

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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 15 8 7 18
2 Рейнджерс 11 8 3 17
3 Каролина 10 8 2 16
4 Вашингтон 11 8 3 16
5 Коламбус 11 5 6 11
6 Питтсбург 13 5 8 11
7 Айлендерс 12 4 8 10
8 Филадельфия 12 4 8 9
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 13 9 4 19
2 Тампа-Бэй 12 7 5 14
3 Торонто 13 6 7 14
4 Бостон 13 6 7 13
5 Оттава 11 6 5 12
6 Детройт 11 5 6 11
7 Баффало 12 4 8 9
8 Монреаль 12 4 8 9
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 12 11 1 22
2 Миннесота 11 8 3 18
3 Даллас 11 7 4 14
4 Юта 12 5 7 13
5 Сент-Луис 12 6 6 12
6 Чикаго 13 5 8 11
7 Колорадо 12 5 7 10
8 Нэшвилл 12 4 8 9
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 12 8 4 17
2 Лос-Анджелес 13 7 6 17
3 Ванкувер 10 5 5 13
4 Калгари 12 6 6 13
5 Эдмонтон 13 6 7 13
6 Сиэтл 13 5 8 11
7 Анахайм 11 4 7 10
8 Сан-Хосе 13 3 10 8
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10.11
5.11 04:00
Нэшвилл – Лос-Анджелес
 0 : 3
5.11 04:30
Эдмонтон – Нью-Джерси
 0 : 3
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