НХЛ, расписание и результаты 6 ноября: «Миннесота» — «Лос-Анджелес», «Сент-Луис» — «Тампа» и другие матчи
Регулярный чемпионат НХЛ.
6 ноября, среда
03.00 мск. «Баффало» — «Оттава»
03.00. «Каролина» — «Филадельфия»
03.30. «Айлендерс» — «Питтсбург»
04.00. «Миннесота» — «Лос-Анджелес»
04.00. «Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»
06.30. «Сан-Хосе» — «Коламбус»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|15
|8
|7
|18
|2
|Рейнджерс
|11
|8
|3
|17
|3
|Каролина
|10
|8
|2
|16
|4
|Вашингтон
|11
|8
|3
|16
|5
|Коламбус
|11
|5
|6
|11
|6
|Питтсбург
|13
|5
|8
|11
|7
|Айлендерс
|12
|4
|8
|10
|8
|Филадельфия
|12
|4
|8
|9
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|13
|9
|4
|19
|2
|Тампа-Бэй
|12
|7
|5
|14
|3
|Торонто
|13
|6
|7
|14
|4
|Бостон
|13
|6
|7
|13
|5
|Оттава
|11
|6
|5
|12
|6
|Детройт
|11
|5
|6
|11
|7
|Баффало
|12
|4
|8
|9
|8
|Монреаль
|12
|4
|8
|9
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|12
|11
|1
|22
|2
|Миннесота
|11
|8
|3
|18
|3
|Даллас
|11
|7
|4
|14
|4
|Юта
|12
|5
|7
|13
|5
|Сент-Луис
|12
|6
|6
|12
|6
|Чикаго
|13
|5
|8
|11
|7
|Колорадо
|12
|5
|7
|10
|8
|Нэшвилл
|12
|4
|8
|9
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|12
|8
|4
|17
|2
|Лос-Анджелес
|13
|7
|6
|17
|3
|Ванкувер
|10
|5
|5
|13
|4
|Калгари
|12
|6
|6
|13
|5
|Эдмонтон
|13
|6
|7
|13
|6
|Сиэтл
|13
|5
|8
|11
|7
|Анахайм
|11
|4
|7
|10
|8
|Сан-Хосе
|13
|3
|10
|8
Результаты / календарь
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
|5.11
|04:00
|
Нэшвилл – Лос-Анджелес
|0 : 3
|5.11
|04:30
|
Эдмонтон – Нью-Джерси
|0 : 3
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