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НХЛ, расписание и результаты 5 февраля: «Тампа» — «Оттава», «Вашингтон» — «Флорида» и другие матчи

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Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Матчи регулярного чемпионата НХЛ.

5 февраля, среда

03.00 (мск) «Бостон» — «Миннесота»

03.00 «Баффало» — «Коламбус»

03.00 «Питтсбург» — «Нью-Джерси»

03.00 «Тампа-Бэй» — «Оттава»

03.00 «Вашингтон» — «Флорида»

03.30 «Айлендерс» — «Вегас»

04.00 «Сент-Луис» — «Эдмонтон»

04.00 «Виннипег» — «Каролина»

05.00 «Калгари» — «Торонто»

05.00 «Юта» — «Филадельфия»

06.00 «Ванкувер» — «Колорадо»

06.00 «Сиэтл» — «Детройт»

06.30 «Анахайм» — «Даллас»

06.30 «Сан-Хосе» — «Монреаль»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25

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«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 52 34 18 75
2 Каролина 53 32 21 68
3 Нью-Джерси 54 29 25 64
4 Коламбус 53 26 27 59
5 Айлендерс 52 24 28 55
6 Рейнджерс 52 25 27 54
7 Питтсбург 54 22 32 52
8 Филадельфия 54 23 31 52
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 54 32 22 67
2 Торонто 52 31 21 64
3 Оттава 53 29 24 62
4 Детройт 53 27 26 59
5 Тампа-Бэй 51 27 24 58
6 Бостон 54 26 28 58
7 Монреаль 52 24 28 53
8 Баффало 52 21 31 47
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 54 37 17 77
2 Даллас 52 34 18 69
3 Миннесота 53 31 22 66
4 Колорадо 54 31 23 64
5 Сент-Луис 53 24 29 52
6 Юта 52 21 31 51
7 Нэшвилл 52 18 34 43
8 Чикаго 52 16 36 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 52 32 20 68
2 Вегас 53 31 22 68
3 Лос-Анджелес 50 27 23 60
4 Калгари 52 26 26 59
5 Ванкувер 52 23 29 57
6 Анахайм 52 22 30 50
7 Сиэтл 54 23 31 49
8 Сан-Хосе 54 15 39 36
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9.02
4.02 03:30
Нэшвилл – Оттава
 2 : 5
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