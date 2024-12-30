Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 14:30

НХЛ, расписание 31 декабря: «Флорида» — «Рейнджерс» и другие матчи

Владислав Маслов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хоккеист Сергей Бобровский.
Сергей Бобровский.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Регулярный чемпионат НХЛ.

31 декабря

03:00 мск «Флорида» — «Рейнджерс»

03:30 «Виннипег» — «Нэшвилл»

04:00 «Сиэтл» — «Юта»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25

Хоккей
НХЛ
Читайте также
Суд в Минске заочно приговорил комика Комиссаренко к шести годам
Дом баскетболиста НБА Дончича ограбили в Далласе
Что говорят о смерти экс-футболиста сборной России Бугаева в зоне СВО
Родившихся в 2025 году детей будут называть «поколением бета»
Капитан «Вашингтона» Овечкин забил гол в первом матче после травмы
Захарова объяснила полет спецборта из РФ в США ротацией дипломатов
Популярное видео
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка бомбардиров НХЛ: Кучеров, Панарин и Капризов против других звезд лиги
Список лучших бомбардиров НХЛ на 30 декабря: Кучеров и Драйзайтль обошли Рантанена
НХЛ, результаты и видео голов 29 и 30 декабря: «Детройт» обыграл «Вашингтон», «Питтсбург» победил «Айлендерс» и другие матчи
Кучеров и Василевский разнесли «Рейнджерс». Шестеркина поменяли во втором периоде
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Список лучших снайперов НХЛ на 29 декабря: Капризов опустился на третье место
Список лучших бомбардиров НХЛ на 29 декабря: Кучеров сравнялся с Рантаненом и Драйзайтлем
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Фетисов об Овечкине: «Александр сделал отличный подарок всем россиянам на Новый год»

Дементьев: «Овечкин с места в карьер рванул за покорением рекорда Гретцки»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 39 24 15 51
2 Вашингтон 36 24 12 50
3 Каролина 36 22 14 45
4 Питтсбург 38 17 21 39
5 Коламбус 37 15 22 36
6 Филадельфия 37 16 21 36
7 Айлендерс 37 14 23 35
8 Рейнджерс 35 16 19 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 37 22 15 46
2 Флорида 37 22 15 46
3 Бостон 38 20 18 44
4 Тампа-Бэй 34 20 14 42
5 Оттава 36 19 17 40
6 Монреаль 36 16 20 35
7 Детройт 36 14 22 32
8 Баффало 37 14 23 32
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 37 26 11 53
2 Миннесота 37 22 15 48
3 Колорадо 37 22 15 44
4 Даллас 35 21 14 43
5 Юта 35 16 19 38
6 Сент-Луис 38 17 21 38
7 Нэшвилл 36 11 25 29
8 Чикаго 37 12 25 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 36 25 11 53
2 Лос-Анджелес 36 21 15 47
3 Эдмонтон 36 21 15 45
4 Ванкувер 35 17 18 42
5 Калгари 36 17 19 41
6 Сиэтл 37 16 21 34
7 Анахайм 35 14 21 32
8 Сан-Хосе 39 11 28 28
Результаты / календарь
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
30.12 00:00
Анахайм – Эдмонтон
 5 : 3
30.12 01:00
Тампа-Бэй – Монреаль
 2 : 5
30.12 01:00
Детройт – Вашингтон
 4 : 2
30.12 01:30
Питтсбург – Айлендерс
3 : 2
30.12 04:00
Вегас – Калгари
 3 : 0
30.12 04:00
Миннесота – Оттава
 1 : 3
30.12 04:30
Чикаго – Даллас
 1 : 5
30.12 05:00
Лос-Анджелес – Филадельфия
 5 : 4
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости