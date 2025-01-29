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Сегодня, 11:30

НХЛ, расписание и результаты 30 января: «Торонто» — «Миннесота», «Юта» — «Питтсбург» и другие матчи

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Марк-Андре Флери.
Фото Imagn Images, Global Look Press
Матчи регулярного чемпионата НХЛ.

30 января, четверг

03.00 (мск) «Флорида» — «Лос-Анджелес»

03.00 «Нью-Джерси» — «Филадельфия»

03.00 «Торонто» — «Миннесота»

05.00 «Нэшвилл» — «Ванкувер»

05.30 «Юта» — «Питтсбург»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25

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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 50 34 16 73
2 Каролина 51 31 20 66
3 Нью-Джерси 52 28 24 62
4 Коламбус 50 24 26 55
5 Рейнджерс 50 24 26 52
6 Филадельфия 51 23 28 52
7 Айлендерс 49 22 27 51
8 Питтсбург 52 20 32 48
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 50 30 20 62
2 Флорида 51 29 22 61
3 Оттава 50 26 24 56
4 Бостон 52 25 27 56
5 Тампа-Бэй 49 26 23 55
6 Детройт 50 24 26 53
7 Монреаль 50 24 26 53
8 Баффало 50 19 31 43
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 52 35 17 73
2 Даллас 50 32 18 65
3 Миннесота 50 29 21 62
4 Колорадо 52 29 23 60
5 Сент-Луис 51 23 28 50
6 Юта 49 21 28 49
7 Нэшвилл 48 18 30 43
8 Чикаго 50 16 34 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 50 32 18 67
2 Вегас 51 31 20 67
3 Лос-Анджелес 47 26 21 58
4 Калгари 49 24 25 55
5 Ванкувер 49 22 27 54
6 Анахайм 50 21 29 48
7 Сиэтл 52 22 30 47
8 Сан-Хосе 53 15 38 36
Результаты / календарь
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
29.01 03:00
Тампа-Бэй – Чикаго
 1 : 4
29.01 03:00
Рейнджерс – Каролина
 0 : 4
29.01 03:00
Баффало – Бостон
 7 : 2
29.01 03:00
Монреаль – Виннипег
 1 : 4
29.01 03:30
Айлендерс – Колорадо
 5 : 2
29.01 05:00
Калгари – Вашингтон
 1 : 3
29.01 06:00
Вегас – Даллас
 3 : 4 ОТ
29.01 06:00
Сиэтл – Анахайм
 4 : 6
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